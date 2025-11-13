Suscribete a
ABC Premium

tenis

Carlos Alcaraz, número 1 de 2025 con lección maestra ante Musetti

El español apaga al italiano con superioridad y atrapa el trono de la ATP a la vez que evita a Sinner en el cruce de semifinales (6-4 y 6-1 en una hora y 23 minutos)

Entrevista a Carlos Alcaraz: «En casa soy Carlos, no tenista o número uno; si llego tarde o no cumplo, hay bronca»

Carlos Alcaraz, número 1 de 2025 con lección maestra ante Musetti
Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sin la presión de la clasificación a las semifinales de la Copa de Maestros, el Carlos Alcaraz más liberado, más decidido, el número 1. Cota que alcanza tras un triunfo ante Lorenzo Musetti medido, controlado y dirigido desde su propio criterio, con la ... derecha y con el revés. Como ha sido el tenis en este curso que termina en lo más alto de la clasificación: ocho títulos (Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio), dos Grand Slams, remontadas para la historia, derrotas de crecimiento y victorias de erudición. Si en 2022 terminó el año como en número 1 más joven de la historia; en este 2025 lo acaba como el más maduro, el más equilibrado, el más tenaz. Dos Alcaraz, un mismo líder. Y los que quedan.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app