Carlos Alcaraz, el mejor del año y con ganas de más: «Estamos teniendo una temporada magnífica»

El español confirma terminar 2025 como líder del tenis tras su triunfo ante Musetti, pero quiere más y apunta ahora al título de la Copa de Maestros; el sábado, semifinal contra Aliassime y Zverev (20.30)

Carlos Alcaraz, número 1 de 2025 con lección maestra ante Musetti

Laura Marta

Laura Marta

Enviada especial a Turín

Culminará Carlos Alcaraz 2025 como número de 2025 por títulos (Róterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio), dos Grand Slams, remontadas para la historia, derrotas de crecimiento y victorias de erudición (70 en 78 partidos; 55 de 59 desde ... abril). Como esta ante Lorenzo Musetti en la Copa de Maestros con la que se clasifica como primero de grupo, le devuelve a Alex de Miñaur el favor de la sobremesa, evita a Jannik Sinner hasta la final y se sienta en el trono de la ATP como recompensa a once meses estupendos. En 2022 fue el número 1 más joven de la historia; en 2025 lo es como el más maduro, el más equilibrado, el más tenaz, el más capaz. El mejor del año.

