Alcaraz, la noche y el día: así celebró el campeón su gesta en París

Carlos Alcaraz lo apuntaba: «No os voy a engañar, lo voy a celebrar. Ha venido mucha gente de Murcia, familia y amigos, y es momento de estar con ellos, de reírnos, de pasarlo bien. Mañana no voy a ver el partido, no me apetece ponerme ... cinco horas y media. Y luego, me dejaré llevar un poco, descansar y sobre todo disfrutar». También Juan Carlos Ferrero lo sabía: «Se iba a ir de fiesta ganara o perdiera». Y así fue. Directo de Roland Garros a la cena con amigos y familia, sin pasar por la atención a la prensa escrita ni la foto con la Copa en la Concorde, rompiendo tradiciones que es lo que quiere, un camino marcado solo con sus huellas, con ese tenis descarado, agresivo. «Es un platillo volante. Todos están pilotando un avión y él cambia de altitud, da marcha atrás, y su velocidad no disminuye», resume Andre Agassi. Y esa personalidad que ha entrado de lleno en el corazón, encantado el personal con este desenfado, alejado de rituales y rutinas, ese disfrutar y bailar con los recogepelotas, este tener 22 años.

«Tampoco sabemos lo que pasará en cinco años. De momento queremos seguir nuestro camino, si nos equivocamos nos equivocamos y priorizar el disfrute. Para mí es la mejor manera, hay quien no piensa así y no creen que sea posible. Pero importa mi opinión y la de mi equipo y tampoco está yendo mal. En un futuro quién sabe. Por ahora, muy orgulloso de estar haciéndolo a mi manera», se defiende. La proeza había que celebrarla a lo grande y más, que han sido cinco horas y 29 minutos de una gesta a la altura de pocas. «Es el partido más emocionante que he jugado, sin duda. Feliz y orgulloso de cómo he hecho todo. Ha sido increíble; el primer partido que vengo de dos sets abajo y no hay mejor momento que en una final de Grand Slam. Pero dejo a la gente el debate de si este partido está con los McEnroe-Borg y el Nadal-Federer de Wimbledon 2008». Argumentos para ello hay, desde luego. Noticias relacionadas Carlos Alcaraz, inexpugnable campeón en Roland Garros Laura Marta

La prensa internacional corona a Alcaraz como rey de París... y del mundo Ángel Luis Menéndez Él ya no está para esas cosas, vuelo en la mañana después de la fiesta, y desconexión. Tras dos semanas, dos meses de orden, el desorden. Se lo ha ganado y se lo permiten, que saben Ferrero y el equipo que cuando hay que cumplir es el primero que acude. Cinco finales, cinco Grand Slams, 22 años, un mes, 34 días. El murciano necesita ese alivio porque el tenis apenas da respiro, como él a sus rivales en la pista, y enseguida llega la gira de hierba, donde también el murciano tiene mucho que decir, pues es el vigente campeón de Wimbledon. Allí se encaminará después de levantarse de esta celebración a lo Alcaraz. En esta primera mitad de año, suma 37 triunfos y cinco derrotas; 23-1 en tierra. Y el paso a la hierba le acontece de forma natural, ya lo expresó en su primer año en Wimbledon. Así que el calendario continúa su línea, que pasa por aterrizar en Queen's, que se disputa del 16 al 22 de junio, como preparación para el Grand Slam londinense, del 30 de junio al 13 de julio. Allí tendrá también a Jannik Sinner, que se veía preparado para acabar con la superioridad del español después de tres meses de pretemporada por el castigo por dopaje. «Claro que estoy contento de haber alcanzado este nivel. Contento por el torneo. Pero, obviamente, esto duele», admitía tras la final. Alcaraz persigue su puesto en la clasificación, y aunque defiende resultado en La Catedral, los pasitos los da también en la moral, martirizado el italiano. MÁS INFORMACIÓN La final más larga de la historia de Roland Garros entra en la leyenda del tenis La lucha por el número 1 comenzará de verdad para Alcaraz a partir de agosto, que no defiende tantos puntos en la pista rápida, donde Sinner tiene más que perder. Está apuntado al Masters 1.000 de Canadá (del 27 de julio al 7 de agosto), y el de Cincinnati a continuación (del 7 al 18 de agosto), donde no pasó del estreno en 2024 y dejó una raqueta destrozada como recuerdo. Después, el US Open, su primer Grand Slam (2022), pero donde cayó en segunda ronda el año pasado (24 de agosto al 7 de septiembre). Para el final del verano, están apuntadas las eliminatorias de Copa Davis, el 13 y 14 de septiembre en Málaga, aunque es pronto para decidir si participará o no con el equipo nacional. Pero sí tiene plaza en la Laver Cup, (19-21 de septiembre) en San Francisco. Disfrute ahora y exigencia mañana, la noche y el día para Carlitos y Alcaraz.

