Juan Carlos Ferrero: «Con Alcaraz, todo es posible»

También ha pasado cinco horas y media en tensión, que se sufre de otra manera desde al palco, y se celebrará también como se merece. Para empezar, Juan Carlos Ferrero admite: «Carlos se iba a ir de fiesta ganara o perdiera». Pero va a saber mejor la fiesta y el descanso con este segundo Roland Garros en el bolsillo. Y más por el modo en que se ha conseguido. «Le he dado la enhorabuena y le he felicitado por esa entrega y por creer en todo momento, que es lo que le pedimos el equipo. Como jugador experimentado sé lo realmente difícil que ha hecho y me pongo las manos en la cabeza, ha sido completamente irreal, por el rival, la situación que se ha puesto y la dificultad que siempre acarrea Sinner, que te da muy pocos fallos», desliza de primeras el entrenador, que sabe que le servirá para el futuro: «Seguir creyendo en él durante todo el partido... ha dado un pasito más a ser más fuerte mentalmente Hoy le va a servir de creer mucho en sí mismo cuando no está jugando bien o ir perdiendo. Le llevará a muchos sitios».

Recuerda que hubo otro partido en el pasado que también tuvo muchísima tensión, como ese US Open contra Sinner, que también tuvo que levantar una bola de partido. «Aquel no fue tan largo, pero hoy ha sido incluso más difícil. En el tercer set, después de perder los dos primeros, empiezas a pensar que Sinner no ha perdido ninguno y que será difícil volver, pero Carlos ha estado creyendo todo el partido hasta la última pelota. Con el del US Open es uno de los más épicos: tensión, igualdad, pero puede que este lo supere. Lo tengo que ver otra vez, lo he disfrutado poco».

¿Y qué le pasaba por la cabeza con esas tres bolas de partido en contra que ha tenido? «Con esa 0-40, me ha mirado y ha movido la raqueta, como diciendo, estoy aquí, vamos a por ello. Una vez más, con Carlos todo es posible y lo ha vuelto a hacer».

Se ha preparado muy bien el partido, con los datos que se tenía de los once duelos anteriores con el italiano, y un poco más, que esto era una final y de Grand Slam. «Sabes que serán mínimo tres o cuatro horas, tienes que estar preparado para un partido largo. Y después de tres horas y media, además de ser un juego mental, también pasa a ser físico. Teníamos nuestra estrategia desde el principio. A veces salía mejor que otras, porque Sinner estaba muy fuerte en el fondo. Y hemos ido cambiando porque Carlos ha perdido oportunidades y algo de energía. Era muy difícil recuperarse de eso, peo hoy ha aprendido otra experiencia que ayudará en el futuro». Y sentencia: «Carlos ha nacido para ganar este tipo de partidos y vivir este tipo de situaciones. En este tipo de situaciones ha seguido haciendo lo que hacía: salir a por ello. Ha sido muy agresivo, intentando ganar cada partido, siendo valiente todo el rato».

La clave, destaca el entrenador, la mentalidad de su pupilo: «Sinner ha cubierto nuestro tipo de táctica, y hemos ido cambiando. Nos ha costado un poquito más encontrar el camino, pero ha tenido sus oportunidades siempre. En el cuarto set siempre intentas algo más cuando estás a punto de irte al vestuario. En un partido tan tenso, con un jugador tan cerca de la línea, hacer grandes cambios es difícil. Hemos intentado algunas cosas para mejorar. Pero lo mejor ha sido que se ha convencido de que tenía que ir a por el partido después de verse con dos 'breaks' a cero y tres bolas de partido, ha conectado mucho con el público que le ha ayudado muchísimo».

Lo sorprende y no lo sorprende este levantarse de una encerrona así. Que lo conoce desde hace muchos años y lo ha educado en muchos sentidos. También en el de la mentalidad, lo que más ha reforzado el murciano en los últimos tiempos: «Lo conozco bien y sé que es capaz de hacer este tipo de cosas que sé que desde fuera es como increíble. Sé que tiene calidad para hacer esto, tiene el nivel y la calidad. Y la mentalidad. Y trato de hacer la experiencia más fácil, mantenerlo fresco mentalmente. No muchos jugadores pueden levantarse de algo así. Siempre ha sido un grandísimo luchador siempre siempre. Nunca ha dado una pelota de partido, jamás ha lanzado un partido de los que yo he entrenado. Hoy no iba a ser menos. Era complicado mantenerse firme, pero sabíamos que hasta el último aliento iba a luchar, me sorprende que lo haya hecho en esta situación tan complicada, con tres bolas, pero no me sorprende porque lo ha hecho siempre».

También ha sufrido mucho, que incluso ha tenido que remar contra sí mismo porque tuvo el partido en su mano con 5-4 pero se alargó más de la cuenta, que Sinner también quería su momento de gloria. «Con 5-4 pasa lo que a todos, es muy difícil cerrar un partido, más una final de Grand Slam a cinco sets. Sinner restaba muy bien esos últimos juegos, y Carlos los ha ido solucionando, pero sabíamos que si no metía primeros, que era lo que le pasaba, Sinner iba a meter mucha presión con el segundo. Mucha presión que no ha podido aguantar a nivel tenístico. Por detrás siempre es más fácil ser agresivo porque no te queda otra».

Es una enseñanza para Alcaraz y una espina más para Sinner, que tiene al español como su límite, su verdugo en los últimos cinco duelos, el que ha frenado sus magníficas rachas: 20 partidos en Grand Slam, 26 desde la final perdida en Pekín y hasta la final perdida en Roma. «Creo que el golpe es duro para Sinner. Más que los números o las derrotas es la situación en la mano que ha tenido que es muy doloroso. Pierdes en semifinales, vale, pero una final. Pero lo superará e irá a por todas en Wimbledon. Lo he felicitado y ya le ha cambiado la cara. Han jugado un partido brillante, y es para estar orgulloso. Si pensamos en los números, es una pequeña diferencia: cinco victorias seguidas y dos Grand Slams de diferencia. Puede pesar si lo piensas mucho o te ayuda si te lo tomas como otra oportunidad».

Es, sin duda, una alegría tener a Alcaraz y Sinner, también lo ve Ferrero: «Para el deporte es estupendo tener unos jugadores como ellos después de Rafa, Roger y Novak. Tenemos que estar muy contentos con esta rivalidad. Y para ellos también les va bien porque suben su nivel, saben que tiene que elevar el nivel cada vez que se enfrentan».