Las claves del triunfo de Alcaraz en Roland Garros

Con sonrisa enorme y sudadera morada de última moda se presenta Carlos Alcaraz junto a la Copa de la Mosqueteros, su segundo Roland Garros, que sabe igual que la primera, pero advierte el murciano que el modo de lograr esta se va a quedar ... para mucho tiempo en la retina de los aficionados y en la historia del torneo.

Estrategia

Ha sido un partido que no empezó limpio, que no conseguía mantener a raya a un Sinner que sin ser especialmente brillante, sí supo estar muy seguro desde el fondo. Bolas largas y con presión aunque se dirigieran al centro de la pista. Le fue suficiente, hasta que con Juan Carlos Ferrero han intentado variar el rumbo. Decía el entrenador que no podía haber grandes cambios, pero han podido solventar la situación en cada momento. Incluso en ese momento de 5-3 y tres bolas de partido en contra.

Creer

Ha sido la clave del partido. Aun con todo en contra, Alcaraz realizó un ejercicio mayúsculo de conocerse y saber que tenía todo para levantarse y ganar. «Hoy ha sido todo sobre creer en mí mismo. No he dudado nunca de mí mismo. Por eso he sacado mi mejor tenis en los momentos cruciales. Hoy no he dudado de mí mismo en ningún momento y con eso me quedo. En otros sí que he dudado. El haberlo conseguido, seguir luchando y remontar, me va a ayudar para el futuro para ser más fuerte y no seguir dudando de mí. Tenía que luchar y creer en mí mismo, al principio del tercer set he sentido que estaba todo a su favor. Que todo iba a ser ganador y todo dentro, sin errores. Y he intentado retrasar esos momentos y tratar de seguir ahí, la gente ha sido muy importante para mí, me han ayudado mucho. He estado un punto de fuera del partido. He salvado otros puntos de partido, es creer todo el rato, creer incluso en las bolas de partido. un partido detrás de otro».

Valentía

Es una constante que el murciano ha aplicado en los últimos tiempos y que utiliza como mantra: «Siempre me repito que en momentos claves tengo que ir a por ello, no pensar si es en el 'tie break'; es tiempo de ir a por ello, sin miedo a los errores. El nivel ha sido muy alto. Creo que a veces también he disfrutado ese nivel, esa batalla. Sabe increíble esta victoria y poner nuestro nombre y nuestro partido en la historia de Roland Garros y los Grand Slams. Cuando se sufre y solventas momentos difíciles tiene un sentimiento más especial. Pero siempre se prefiere no llegar hasta este límite. Mejor ganar lo más sencillo, pero si hay que luchar cinco horas y media y llegar al 'tie break' de quinto se hace y no hay queja».

Aprendizaje

Este Grand Slam se gana después de haber pasado por muchas situaciones. En este mismo 2025, se vio atrapado en cuartos del Abierto de Australia, y tuvo un bajón de los grandes tras perder en primera ronda en Miami. La lesión en el abdominal también lo dejó sin Madrid, que le pesó. Así que este Alcaraz es fruto de muchos otros 'alcaraces'. Incluso de aquel que se vio sorprendido por la magnitud de la Chatrier y el aura de Novak Djokovic en aquellas semifinales de 2023: «Soy una persona que siempre aprende de las situaciones, de las buenas y las malas. Esa semifinal contra Djokovic en 2023 me hizo aprender muchísimo y sabía que volvería más fuerte los próximos años. Hoy me alegra haber vivido esa situación, gracias a ese momento y otros me han hecho la persona y el jugador que soy».

Fiel a sí mismo

Consigue su quinto Grand Slam, casi el mismo día que Rafael Nadal logró también su quinto (Wimbledon 2008), y hay algo de Nadal en este partido. «No he mirado la placa, pero sí he pensado en ella y en Rafa. Nos ha brindado grandes remontadas y ese espíritu de garra es lo que hemos tenido que sacar hoy».

Y sigue su camino, que no ha ido mal por el momento: «Tampoco sabemos lo que pasará en cinco años. De momento queremos seguir nuestro camino, si nos equivocamos nos equivocamos y seguiremos priorizando el disfrutar. Para mí es la mejor manera. Hay gente que no piensa como yo, que creerán que no es posible. Son opiniones distintas, pero la mía y la de mi equipo son las más importantes. Y tampoco está yendo mal. En un futuro, quién sabe. Pero por ahora estoy orgulloso de estar haciéndolo a mi manera».

Disfrutar

«Ahora es momento de disfrutar. Ha venido mucha gente de Murcia, familia y amigos, y es momento de estar con ellos, de reírnos, de pasarlo bien. Mañana no voy a ver el partido, no me apetece ponerme cinco horas y media. Me dejaré llevar un poco, descansar y sobre todo disfrutar».