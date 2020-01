Nadal - De Miñaur en directo

Actualizar

40 - 30 SET 3 0 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 3 0 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera Vuelve a dejar un detalle de calidad Álex de Miñaur tras cometer varios fallos en este set, se pone 0-30 con servicio de Nadal.

30 - 0 SET 3 0 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 3 0 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera BREAK DE RAFA. Salvó lo más difícil Álex de Miñaur pero su última dejada no pasa la red y Nadal se lleva el cuarto juego de esta manga, 4-0 para el balear que pone a España con un pie y medio en la final. 0 - 0 SET 3 0 - 4

La dejada de Álex de Minaur se estrella en la red Celebra el australiano el saque directo cuando Nadal disponía de dos bolas de rotura, ahora tiene aún una.

Ace de Álex de Minaur con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 15 - 40 SET 3 0 - 3

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera 15 - 30 SET 3 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Ha cambiado por completo el guión en este tercer set y a Álex de Miñaur ahora no le sale nada, claro dominio de Nadal sobre la pista. 0 - 30 SET 3 0 - 3

El revés de Álex de Minaur se va fuera

0 - 15 SET 3 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto Está tocado Álex de Miñaur, ahora superado sobre la pista por Nadal y con un marcador adverso en este set definitivo que puede dar el pase a la final a España. Juego en blanco para Rafa Nadal que está barriendo en esta tercera manga en la que gana por 3-0. Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Álex de Minaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 40 SET 3 0 - 2

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red

0 - 30 SET 3 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Álex de Minaur Se le complica el encuentro al tenista australiano que había rendido muy bien durante todo el tiempo pero ahora ve como se le pone todo en contra ante el número 1 del mundo. BREAK DE RAFA. El español consigue romper el servicio de un Álex de Miñaur tocado tras haber perdido el último juego del set anterior y coloca el 2-0. 0 - 0 SET 3 0 - 2

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera

Tres bolas de break para Rafa Nadal. 0 - 40 SET 3 0 - 1

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera Pidió Nadal la última bola y tenía razón, se marchó muy largo el golpe de Álex de Miñaur y el punto es para el manacorense. 15 - 15 SET 3 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 3 0 - 1

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto

Muy buen arranque de set para el tenista español que no ha dado opciones a su rival, mucha intensidad en su juego en estos momentos. 0 - 0 SET 3 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto 15 - 40 SET 3 0 - 0

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 3 0 - 0

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto 15 - 15 SET 3 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera Va a comenzar el set definitivo con Rafa Nadal al servicio. SET PARA NADAL. El balear se lleva el segundo set y este segundo encuentro de la eliminatoria se va a decidir en la tercera manga. 0 - 0 SET 2 5 - 7

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red BOLA DE SET PARA NADAL. La primera bola de break de la que dispone el balear en el partido es la que le puede hacer ganar esta segunda manga.

30 - 40 SET 2 5 - 6

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red 30 - 30 SET 2 5 - 6

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 2 5 - 6

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera Saque plano de Álex de Minaur, el resto de Rafael Nadal se va fuera 0 - 15 SET 2 5 - 6

El revés de Álex de Minaur se va fuera

Celebra Nadal el punto que le permite ganar el juego y se asegura el tie break en esta segunda manga. Ahora la responsabilidad recae sobre Alex de Miñaur. 0 - 0 SET 2 5 - 6

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera No lo está teniendo fácil el tenista manacorense en este juego que muestra ahora un 40 iguales. 40 - 40 SET 2 5 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

30 - 40 SET 2 5 - 5

Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur 30 - 30 SET 2 5 - 5

Fácil dejada de Álex de Minaur con la que gana el punto Doble falta de Nadal aunque ha llegado cuando ya mandaba 30-15 en el marcador de este juego. Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 0 - 30 SET 2 5 - 5

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera

0 - 15 SET 2 5 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto No falla tampoco Álex de Miñaur cuando está a punto de cumplirse la hora y media de partido. Servicio para Rafa Nadal con el 5-5. 0 - 0 SET 2 5 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 40 - 0 SET 2 4 - 5

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 0 SET 2 4 - 5

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

Saque plano de Álex de Minaur, el resto de Rafael Nadal se va fuera Responde Rafa Nadal con otro juego en blanco para poner el 5-4 en el marcador del segundo set. Ahora tiene el balear la oportunidad de cerrar el set al resto, sería un golpe de autoridad importante para poder buscar el triunfo en el encuentro. 0 - 0 SET 2 4 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto 0 - 40 SET 2 4 - 4

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto 0 - 30 SET 2 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto

0 - 15 SET 2 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto Brillante Álex de Miñaur en este juego para cerrarlo en blanco con una sutil bandeja a la que no llega Nadal. 0 - 0 SET 2 4 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 0 SET 2 3 - 4

Buen derechazo desde la red de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal Ace de Álex de Minaur con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

15 - 0 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Está bastante cómodo el tenista australiano, sin apenas fisuras en su juego, y Nadal ha ido mejorando pero no termina de encontrar la forma de hacer daño a su rival. El juego es para Rafa con su servicio, de momento los dos cumplen cuando disponen de él, lo que lleva la paridad al marcador en esta segunda manga. 0 - 0 SET 2 3 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto 15 - 40 SET 2 3 - 3

El revés de Rafael Nadal se va fuera

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera 0 - 15 SET 2 3 - 3

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera Juego para Álex de Miñaur y está precioso el encuentro en este segundo set en el que cualquiera de los dos se puede llevar la victoria. Ace de Álex de Minaur con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

40 - 15 SET 2 2 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 15 SET 2 2 - 3

Remate desde la red de Álex de Minaur que no opciones a Rafael Nadal 15 - 15 SET 2 2 - 3

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Bola a la red del australiano que da el juego a Nadal aunque no lo ha tenido fácil porque su rival sigue presionando mucho.

0 - 0 SET 2 2 - 3

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera 30 - 30 SET 2 2 - 2

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta 15 - 15 SET 2 2 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

0 - 15 SET 2 2 - 2

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Álex de Minaur Juego para Álex de Miñaur que se lo lleva con facilidad con su servicio. Se mantiene el pulso sobre la pista Ken Rosewall donde se está jugando este encuentro, con Carlos Bernardes como juez de silla. 0 - 0 SET 2 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 15 SET 2 1 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto Ace de Álex de Minaur con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

30 - 0 SET 2 1 - 2

Derechazo afortunado de Álex de Minaur que toca la red y consigue el punto Segundo servicio liftado de Álex de Minaur, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Minutos de descanso, De Miñaur bebe agua en el banquillo y recibe instrucciones de Lleyton Hewitt. También repone fuerzas Rafa Nadal junto a sus compañeros. Juego para Rafa Nadal que mantiene con solvencia su servicio en esta segunda manga. 0 - 0 SET 2 1 - 2

El revés de Álex de Minaur se va fuera

15 - 40 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto Se cumple la hora de partido en este choque entre Rafa Nadal y Álex de Miñaur. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera 15 - 15 SET 2 1 - 1

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 2 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

0 - 0 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Está enchufadísimo Álex de Miñaur que aguanta todos los ataque de Nadal y responde con mucho acierto. Ritmo muy alto en esta fase del encuentro. 40 - 0 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 0 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 2 0 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Bola del australiano a la red que permite a Nadal llevarse el juego inicial del segundo set y mandar por primera vez en el marcador en el partido. 0 - 0 SET 2 0 - 1

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red Gran golpe de revés de Álex de Miñaur para acercarse en el marcador en este primer juego del segugndo set, está sirviendo Nadal. 30 - 40 SET 2 0 - 0

Revés desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal 15 - 40 SET 2 0 - 0

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Álex de Minaur

15 - 30 SET 2 0 - 0

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Álex de Minaur 15 - 15 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera No ha dudado el tenista nacido en Sydney en el juego definitivo, ha mantenido la templanza y con gran calma lo ha sacado adelante para llevarse el primer set. Tendrá que buscar Rafa Nadal la remontada ganando el siguiente. Comenzó bien la primera manga para De Miñaur rompiendo el servicio de su rival. Fue mejorando sensaciones sobre la pista Rafa Nadal según avanzaba este primer asalto pero no perdió la concentración su rival que aguantó ese marcador favorable hasta el final.

SET PARA ÁLEX DE MIÑAUR. Gran primer set del tenista australiano que ha conseguido derribar un muro que no había logrado anteriormente, el ganarle un set a Rafa Nadal. 0 - 0 SET 1 6 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Un segundo fallo de Rafa y una gran derecha de De Miñaur concede al australiano tres bolas de set. 40 - 0 SET 1 5 - 4

30 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Golpe de Nadal que no pasa la red en este que puede ser el último juego del primer set. 15 - 0 SET 1 5 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Juego para el tenista de Manacor y ahora servirá Álex de Miñaur con opciones de cerrar el set. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Álex de Minaur Solventa la situación Rafa Nadal, salva la ventaja de su contrincante y se pone ahora por delante en el marcador de este juego.

40 - ADV SET 1 5 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto 40 - 40 SET 1 5 - 3

Álex de Minaur estrella su golpe de revés en la red Bola de break para De Miñaur. Tenía el juego controlado Rafa Nadal pero un par de errores han permitido a su rival igualarlo y ahora disponer de ventaja para ganarlo y llevarse así la primera manga. ADV - 40 SET 1 5 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 40 - 40 SET 1 5 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

30 - 40 SET 1 5 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 40 SET 1 5 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 0 - 40 SET 1 5 - 3

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 0 - 30 SET 1 5 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera

No pierde la calma Álex de Miñar a pesar de que el juego se le había complicado y lo saca adelante para colocar el 5-3, puede cerrar la primera manga al resto aunque no es tarea fácil ante Rafa Nadal. 0 - 0 SET 1 5 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 30 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 1 4 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 1 4 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red

Dos fallos de definición del australiano le complican el juego, 0-30 para Rafa Nadal que puede buscar ahora el break. 0 - 30 SET 1 4 - 3

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 1 4 - 3

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red Incontestable ahora el servicio de Rafa Nadal que gana el juego en blanco aunque está obligado a romper el saque de su rival para tener opciones en este primer set. Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera

0 - 40 SET 1 4 - 2

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Álex de Minaur Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Álex de Minaur Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera Juego para Álex de Miñaur que se mantiene por delante en el marcador, de momento aguanta bien la presión de jugar contra el número 1 del mundo, que como decíamos le ha ganado en sus dos enfrentamientos anteriores. 0 - 0 SET 1 4 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

Ventaja para el australiano en un juego que se le estaba complicando con el 30-30 pero ahora dispone la oportunidad de cerrarlo con su saque. ADV - 40 SET 1 3 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - 40 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera 40 - 30 SET 1 3 - 2

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera Saque plano de Álex de Minaur, el resto de Rafael Nadal se va fuera

30 - 15 SET 1 3 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto Saque plano de Álex de Minaur, el resto de Rafael Nadal se va fuera Si no hay cambios, está previsto que el encuentro de dobles los disputen Pablo Carreño y Rafa Nadal contra Guccione y Peers pero todo dependerá de lo que suceda en el partido que narramos en estos momentos, el segundo de la eliminatoria. 15 - 0 SET 1 3 - 2

El revés de Rafael Nadal se va fuera Juego en blanco para Rafa Nadal que mejora sus prestaciones y consigue ganar con solvencia con su servicio gracias a un gran saque.

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera 0 - 30 SET 1 3 - 1

El golpe de derecha de Álex de Minaur se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Álex de Minaur Juego para Álex de Miñaur, 3-1 para él en el marcador de este primer set y ahora sirve Nadal.

Saque plano de Álex de Minaur, el resto de Rafael Nadal se va fuera 40 - 30 SET 1 2 - 1

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto 40 - 15 SET 1 2 - 1

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red Vaya puntazo que se ha sacado Álex de Miñaur, ha llegado una bola que parecía dificilísima y la ha puesto al fondo de pista para llevarse el punto. 40 - 0 SET 1 2 - 1

Impresionante passing shot de Álex de Minaur desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto

Saque plano de Álex de Minaur, el resto de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Reacciona con acierto Rafa Nadal y gana el juego, el primero que se lleva en el partido para el 2-1 aunque tiene aún un break en contra. 0 - 0 SET 1 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto 30 - 40 SET 1 2 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto

30 - 30 SET 1 2 - 0

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Álex de Minaur Primer saque directo del tenista balear en este encuentro, lo celebra y espera que le sirva de punto de inflexión para sacar adelante este juego. Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Álex de Minaur Otra gran derecha de Álex de Minaur que le da el punto y pone el 0-30 con servicio de Rafa Nadal. 30 - 0 SET 1 2 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

15 - 0 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Juego para el australiano que consolida el break anterior y pone el 2-0 en el marcador. Ya habíamos comentado que De Miñaur está siendo unas de las revelaciones del torneo en el que ha dejado muy buenas sensaciones estos días. 0 - 0 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera ADV - 40 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 40 - 40 SET 1 1 - 0

Álex de Minaur estrella su golpe de derecha en la red

0 - 0 SET 1 2 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Álex de Minaur, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 1 1 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 1 1 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Álex de Minaur y consigue el punto

BREAK DE ÁLEX DE MIÑAUR. Da la sorpresa el australiano en el inicio de partido y rompe el saque de Nadal, tendrá que jugar el de Manacor con el marcador en contra. 0 - 0 SET 1 1 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Ojo que empieza con mucha fuerza De Miñaur en este inicio de encuentro y dispone ya de dos bolas de break en el primer juego con servicio de Rafa. 40 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 0

El revés de Rafael Nadal se va fuera

15 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Minaur que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Álex de Minaur se va fuera Este será el tercer enfrentamiento entre el número 1 del mundo y el tenista nacido en Sydney, ganó Nadal los dos anteriores, en Wimbledon en 2018 y en el Open de Australia en 2019, ambos sin ceder ningún set. Si no fuera así, aún queda la baza de los dobles que en el día de ayer le dieron el triunfo de forma agónica al combinado español en la eliminatoria de cuartos ante Bélgica. Hace solo unos minutos concluía el primer encuentro con clara victoria de Roberto Bautista que ha dado un recital de buen tenis ante Nick Kyrgios. Una parte del trabajo ya está hecho y ahora Nadal tiene en su mano terminarlo y lograr el pase para la final de mañana donde ya espera Serbia.

Buenos días, en unos minutos comenzará el segundo encuentro de la eliminatoria de semifinales de la ATP Cup entre España y Australia, lo juegan Rafa Nadal y Álex de Miñaur.