CRÓNICA DIRECTO

El marcador reflejó esta vez algo más de igualdad y la grada disfrutó de los mejores puntos de su jugador, pero Bautista no cedía y hasta levantó una bola de break en el sexto juego que sirvió de puntilla para Kyrgios. No había respuestas, ni estrategias, ni soluciones . Y en el siguiente turno de saque, el break del español.

Tan paciente el castellonense como efectivo con su raqueta. No se dejó impresionar por las trazas del australiano, arropado por su gente y por ese tenis y ese estilo de juego agresivo, vertiginoso, ilegible, siempre al filo de lo imposible. El español supo llevar el partido a su terreno, a la calma, al trabajo de cada punto , a la tranquilidad y a la vez dificultad de enviar un golpe preciso detrás de otro. Kyrgios, que quiso ganarle en su propio terreno, descubrió pronto que su estrategia no iba a funcionar, que pocos tenistas más cabales y tenaces como Bautista desde el fondo de la pista.

Actualizar

Nos despedimos ya tras haberles contado este primer encuentro de esta segunda semifinal de la ATP Cup, ganó Serbia la primera y ya está en la final, y España ha dado el primer paso para hacerse con la segunda plaza para mañana. Gracias por habernos acompañado. Buenas noticias por tanto para España en esta eliminatoria y para Bautista que sigue realizando un gran torneo como en días anteriores. Ahora es el turno de Rafa Nadal que saldrá a pista en unos minutos para tratar de cerrarla. Ha dominado por completo el tenista español el primer set que ganó por un claro 6-1. En la segunda manga trató de reaccionar el australiano y estuvo más igualado pero en ningún momento consiguió alterar a un Bautista muy sereno que lo tuvo controlado en todo momento. Gran partido del tenista de Castellón y esperanzador comienzo de España en esta eliminatoria de semifinales, un pasito más cerca de poder disputar la final de mañana ante Serbia.

SET Y PARTIDO PARA ROBERTO BAUTISTA. 0 - 0 SET 2 4 - 6

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Kyrgios se decide a atacar porque no tiene nada que perder pero aguanta Bautista y las fuerzas le fallan al de Camberra que estrella el último golpe en la red. Bola de partido para Roberto Bautista. 15 - 40 SET 2 4 - 5

Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Gran passing de Roberto Bautista que sigue dando pasos hacia la victoria, 30-15 para él.

15 - 30 SET 2 4 - 5

Impresionante passing shot de Roberto Bautista Agut desde el fondo de la pista supera a Nick Kyrgios y le sirve para ganar el punto 15 - 15 SET 2 4 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto 15 - 0 SET 2 4 - 5

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Ahora tiene Roberto Bautista una gran oportunidad para cerrar el encuentro, dispone de servicio con el 5-4 a favor. Consigue Nick Kyrgios cerrar el juego en el que ha tenido que sufrir mucho por no perder el encuentro. En los últimos juegos el australiano ha sacado a relucir su buen hacer con los servicios directos y eso es lo que le está manteniendo con vida en el choque.

0 - 0 SET 2 4 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut 40 - 40 SET 2 3 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera

Saque directo de Kyrgios para salvar la primera bola de partido de la que disponía su rival. Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut DOS BOLAS DE PARTIDO PARA BAUTISTA. 15 - 40 SET 2 3 - 5

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera 15 - 30 SET 2 3 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto

0 - 30 SET 2 3 - 5

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera 0 - 15 SET 2 3 - 5

Gran resto de Roberto Bautista Agut que no consigue devolver Nick Kyrgios Resto de Kyrgios a la red y juego en blanco para Roberto Bautista que mantiene un semblante muy calmado desde el inicio del encuentro. Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Se mantiene la dinámica de dominio de Bautista con su servicio, varias bolas se le han ido ahora largas a Kyrgios que sigue sin opciones en los peloteos largos. 40-0 para el español, muy cerca de ganar el juego.

0 - 40 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera 0 - 30 SET 2 3 - 4

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Y otro más, segundo saque directo consecutivo de Kyrgios con el que cierra el juego, 4-3 para Bautista que todavía mantiene un break a favor en este segundo set. Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut

Otro saque directo del australiano que ya lleva ocho en este partido, de momento le sirve para ponerse con ventaja en el juego. Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut Presiona mucho Bautista el servicio de su rival, quiere cerrar el encuentro por la vía rápida y no tener que disputar una tercera manga. 30 - 30 SET 2 2 - 4

Impresionante passing shot de Roberto Bautista Agut desde el fondo de la pista supera a Nick Kyrgios y le sirve para ganar el punto Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut

Doble falta de Nick Kygios para el 15-15. Nick Kyrgios falla su segundo servicio, doble falta Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera Juego para Roberto Bautista con un gran golpe de derecha que le permite cerrarlo y colocar el 4-2 en el marcador. Cada vez está más cerca España de ganar el primer punto en esta eliminatoria de semifinales ante Australia y el próximo se lo disputarán Rafa Nadal y Álex de Miñaur. 0 - 0 SET 2 2 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto

Gran servicio del tenista castellonense que se pone con ventaja. Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Se salva Roberto Bautista ganando el punto. Deuce. 40 - 40 SET 2 2 - 3

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Bola de break para Nick Kyrgios que apura sus opciones en este encuentro mientras su compañeros y el público le animan para que pueda reconducir la situación.

ADV - 40 SET 2 2 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 40 - 40 SET 2 2 - 3

La volea de Roberto Bautista Agut se va fuera 40 - ADV SET 2 2 - 3

Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Caña de Roberto Bautista que ha cometido muy pocos errores no forzados, presiona Kyrgios el servicio del español para tratar de recuperar el servicio perdido. 40 - 40 SET 2 2 - 3

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera

30 - 40 SET 2 2 - 3

Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30 SET 2 2 - 3

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera 30 - 15 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 15 - 15 SET 2 2 - 3

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera 15 - 0 SET 2 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto

Se enfada Nick Kyrgios que golpea la raqueta contra el suelo y se dirige al banquillo donde vuelve a recibir instrucciones de Hewitt. Ha roto su raqueta el tenista australiano que ve como el encuentro se le pone aún más cuesta arriba. BREAK DE BAUTISTA. El tenista español vuelve a dar un golpe de autoridad rompiendo el servicio de su rival en la primera oportunidad de la que ha dispuesto en el segundo set. 0 - 0 SET 2 2 - 3

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Bola de break para Bautista, la primera de la que dispone en el segundo set. Se lamenta Kyrgios del fallo que ha llegado en mal momento. 30 - 40 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera

Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera Se le había complicado el saque a Kyrgios con el 0-30 pero ahora el australiano mete un ace para calmar la situación. Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut 0 - 30 SET 2 2 - 2

Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 2 2 - 2

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera

No falla Roberto Bautista y gana con su servicio para el 2-2 en el segundo set. Se mantiene más igualado el juego en esta segunda manga, nada que ver con lo sucedido en la primera. 0 - 0 SET 2 2 - 2

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto 40 - ADV SET 2 2 - 1

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera 40 - 40 SET 2 2 - 1

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Ace de Roberto Bautista Agut con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios

30 - 30 SET 2 2 - 1

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red 15 - 30 SET 2 2 - 1

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera 15 - 15 SET 2 2 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Con mucho esfuerzo Nick Kyrgios gana el tercer juego del segundo set que lleva el marcador hasta el 2-1. Sigue el australiano con opciones en esta segunda manga tras sufrir un varapalo en la primera.

0 - 0 SET 2 2 - 1

El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Ace de Nick Kyrgios con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Roberto Bautista Agut Nick Kyrgios falla su segundo servicio 30 - 30 SET 2 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera

Vuelven los fallos del australiano con su servicio y eso pone en ventaja a Bautista, 0-30 en este momento. 0 - 30 SET 2 1 - 1

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera 0 - 15 SET 2 1 - 1

Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Juego en blanco para Bautista que se muestra muy sólido con su servicio y ahora no da ninguna opción a su rival. Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera

Los intercambios largos no hacen ningún bien a Nick Kyrgios que acaba perdiendo la partida en ellos ante un inspiradísimo Roberto Bautista. 0 - 40 SET 2 1 - 0

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera 0 - 30 SET 2 1 - 0

Remate desde el centro de la pista de Roberto Bautista Agut que no da opciones a Nick Kyrgios Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera El segundo set comienza con Kyrgios ganando con su saque, es la primera vez que el australiano se pone por delante en el marcador, veremos ahora la respuesta de Bautista con su servicio.

Segundo servicio liftado de Nick Kyrgios, Roberto Bautista Agut no puede precisar el resto y la bola se va fuera Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera 15 - 15 SET 2 0 - 0

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Ace de Nick Kyrgios con un saque liftado que no puede devolver Roberto Bautista Agut

Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera Gran arranque de partido por parte de Roberto Bautista que ha desarbolado por completo los planes iniciales de su rival. El español se ha impuesto con mucha claridad en este primer set. SET PARA BAUTISTA. Saque directo del tenista de Castellón que se lleva la primera manga en el primer encuentro de la eliminatoria ante Australia. Ace de Roberto Bautista Agut con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios 0 - 40 SET 1 1 - 5

Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red

Kyrgios choca dos veces con la red y el español coloca el 30-0 en este juego que puede cerrar el primer set. 0 - 30 SET 1 1 - 5

Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera Nick Kyrgios gana su primer juego en este encuentro para el 5-1 y el público aplaude al australiano. Pero ahora Bautiste tiene el servicio para cerrar la primera manga. 0 - 0 SET 1 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto

Segundo servicio directo de Kyrgios, también lleva dos en este encuentro Roberto Bautista. Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut 30 - 30 SET 1 0 - 5

El revés de Nick Kyrgios se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 5

Roberto Bautista Agut con una precisa dejada a la que no llega Nick Kyrgios se apunta el tanto 30 - 0 SET 1 0 - 5

Remate desde la red de Nick Kyrgios que no opciones a Roberto Bautista Agut

Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera Lleyton Hewitt intenta dar ánimo a Kyrgios para que vuelva a coger confianza, que concluya esta primera manga y salga con ganas en la segunda. Va a servir ahora Nick Kyrgios pero la opción ahora más factible parece dejarse llevar en un primer set que ya tiene perdido y poder centrarse en pelear por ganar el segundo y forzar un tercero. Otro juego más para Roberto Bautista que manda ya por 5-0. Caras serias en el combinado australiano poque el primer set está prácticamente perdido. Controla la situación el tenista castellonense. Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera

15 - 40 SET 1 0 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 0 - 40 SET 1 0 - 4

Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red Saque plano, en su segundo servicio de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 4

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto NUEVO BREAK DE BAUTISTA. Mantiene su dominio el tenista español que coloca ya el 4-0 en el primer set.

0 - 0 SET 1 0 - 4

Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Roberto Bautista Agut supera a Nick Kyrgios y gana el tanto 40 - ADV SET 1 0 - 3

El revés de Nick Kyrgios se va fuera Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera Saque plano de Nick Kyrgios, el resto de Roberto Bautista Agut se va fuera Dos bolas de break para Roberto Bautista que puede abrir una brecha aún mayor en la primera manga, muchos problemas para Kyrgios.

15 - 40 SET 1 0 - 3

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto Ace de Nick Kyrgios con un saque plano que no puede devolver Roberto Bautista Agut Kyrgios se muestra contrariado por la situación que atraviesa en el partido, no encuentra la forma de reconducirlo. 0 - 30 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera 0 - 15 SET 1 0 - 3

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera

Saque directo que da el juego a Roberto Bautista, consolida el break anterior y pone el 3-0. Tras un primer juego igualado, el tenista de Castellón ha conseguido desatascar el encuentro y domina sobre la pista. Ace de Roberto Bautista Agut con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios 15 - 40 SET 1 0 - 2

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera 0 - 30 SET 1 0 - 2

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Nick Kyrgios y consigue el punto

0 - 15 SET 1 0 - 2

Roberto Bautista Agut con una volea cercana a la red consigue el punto BREAK DE BAUTISTA. El tenista australiano cede su servicio en su primer saque y el encuentro comienza de la mejor forma para España que abre hueco en el marcador con el 2-0. 0 - 0 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Primera bola de break del partido en un gran inicio de partido de Roberto Bautista Agut. 30 - 40 SET 1 0 - 1

Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red

Gran resto de Bautista que provoca el fallo de su rival para el 30 iguales en este segundo juego. 30 - 30 SET 1 0 - 1

El revés de Nick Kyrgios se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 1

Nick Kyrgios no consigue superar la red con su volea 30 - 0 SET 1 0 - 1

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 0 - 1

Nick Kyrgios con una volea cercana a la red consigue el punto

No sin esfuerzo Roberto Bautista consigue sacar adelante el primer juego del partido con su servicio e inaugura el marcador en este primer encuentro de semifinales. Saque plano de Roberto Bautista Agut, el resto de Nick Kyrgios se va fuera 40 - ADV SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Segundo deuce de este juego, tras la ventaja para Bautista vuelve a igualar el tenista australiano. 40 - 40 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto

40 - ADV SET 1 0 - 0

Nick Kyrgios estrella su golpe de revés en la red Ahora es Roberto Bautista quien no consigue superar la red. Deuce. 40 - 40 SET 1 0 - 0

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red Kyrgios la manda a la red y el primer juego refleja un 40-30 para Bautista que ha comenzado sirviendo. 30 - 40 SET 1 0 - 0

Nick Kyrgios estrella su golpe de derecha en la red

30 - 30 SET 1 0 - 0

Roberto Bautista Agut estrella su golpe de derecha en la red Ace de Roberto Bautista Agut con un saque plano que no puede devolver Nick Kyrgios 15 - 15 SET 1 0 - 0

Gran volea desde media pista de Nick Kyrgios que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto 0 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Nick Kyrgios se va fuera Tras el saludo inicial, ambos tenistas calientan ya en pista y el encuentro está a punto de dar comienzo.

Así pues el último escollo que tiene por delante España para poder jugar la final es la anfitriona, Australia, que no se lo pondrá fácil. Tenemos por delante tres emocionantes encuentros que dirimirán quién acompañará a Serbia en la lucha por el título. Hace un rato concluyó la otra semifinal de esta ATP Cup 2020 en la que Serbia ha conseguido un puesto en la final tras la victoria de Djokovic ante Medvedev. Si no hay cambios, el segundo encuentro de semifinales lo disputar Rafa Nadal contra una de las revelaciones de esta ATP Cup, el joven Álex de Miñaur, de padre uruguayo y madre española. Roberto Bautista está rindiendo a buen nivel en este torneo y ha ganado los tres encuentros de individuales que ha disputado, buenas credenciales para afrontar este partido que abre la eliminatoria de semifinales. Si España las supera, estará mañana en la final. El tenista castellonense, décimo en el ranking ATP, se enfrentará por segunda vez en su carrera a Kyrgios tras un encuentro en Tokyo en 2015 que se saldó con victoria del australiano en dos sets (6-4 y 6-2).

Será Roberto Bautista Agut quien se dispute este primer punto con Nick Kyrgios, en un partido que comenzará en unos minutos. Buenos días, tras su agónica clasificación ante Bélgica en el día de ayer, España busca el primer punto en la eliminatoria de semifinales de la ATP Cup ante Australia.