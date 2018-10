Copa Davis Primeros problemas para la Davis de Piqué Zverev asegura que no estará y dos pesos pesados como Federer y Djokovic aún no se han comprometido con la competición

La renovada Copa Davis propuesta por Gerard Piqué a través de su compañía de inversión en medios, denominada Kosmos, no termina de gustar a todos los jugadores del circuito ATP. Algunos de ellos, tan importantes como Roger Federer, se pronunciaron ya en su contra, por alterar el espíritu y la tradición de más de cien años de un torneo, y también por que no se hubiera tenido en cuenta a los jugadores para decidir sobre los cambios.

Pero el problema para el nuevo formato del torneo, que reunirá a 18 países durante una semana al final de cada temporada, puede ir más allá de las críticas. Desde Shanghai, Alexander Zverev, una de las nuevas estrellas del tenis mundial, aseguró de forma rotunda que no estará en la primera edición del torneo, que se disputará del 18 al 24 de noviembre de 2019 en la madrileña Caja Mágica.

El alemán argumentó que las fechas para la celebración del torneo no son las mejores en la toma de su decisión. «No jugaré la Copa Davis en noviembre, y te aseguro que no seré el único», aseguró al diario británico 'The Times.' «En noviembre ya no quiero jugar al tenis. Y todos los mejores jugadores dirán lo mismo», agregó.

«Tenemos un mes y medio de descanso en nuestra temporada, y eso es a fines de noviembre y diciembre. Hacer un torneo a finales de noviembre es una locura. Al final del año, todos estamos cansados. Los mejores jugadores tuvimos conversaciones con la ATP sobre cómo hacer que la temporada sea más corta, no más larga», añadió.

El principal objetivo de esta repensada Davis era volver a atraer a los grandes jugadores al torneo. Sin embargo, el hecho de que las fechas elegidas para disputarlo sean a final de la temporada, tras el torneo de maestros destinado a los mejores ocho jugadores del año, lo está haciendo muy difícil.

Entre los jugadores que también se negarán a disputar el torneo a los que se refería Zverev podrían estar nada menos que Roger Federer y Novak Djokovic. El suizo y el serbio, pese a la intención de la organización -un panel de cuatro personas entre las que se encuentra el propio Gerard Piqué- de otorgarles una invitación que evitase a sus equipos nacionales las rondas previas de febrero, no se han comprometido aún a participar. Por ello las invitadas serán Gran Bretaña y Argentina.

Esta negativa resulta preocupante para la nueva competición que, en su edición inaugural podría contar con más que notables ausencias.

Los dos primeros años, en Madrid

Mientras, la compañía 'Kosmos' anunció hoy en un comunicado que el miércoles de la próxima semana tendrá lugar en el recinto ferial Ifema el acto de presentación de la ciudad de Madrid como sede para los dos próximos años de las finales de la Copa Davis.

El acto contará con la presencia de Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, Manuela Carmena, alcaldesa de la capital, Gerard Piqué, fundador y presidente de la empresa, y Kelly Fairweather, jefe de la oficina de operaciones de la FIT (Federación Internacional de Tenis).