Segunda y tercera fila para Muñoz y Rueda en Montmeló, donde Almansa se lleva la pole

En una Q2 de marcado carácter estratégico, con los equipos midiendo mucho los tiempos, los rebufos y varios pilotos tras el colín del líder del Mundial, los sevillanos David Muñoz y José Antonio Rueda lograron el cuarto (1:47.09) y el séptimo mejor tiempo (1:47.24), respectivamente, así que saldrán este domingo (11.00 horas) desde la segunda y la tercera fila en el Gran Premio de Cataluña de Moto3. La pole se la adjudicó David Almansa, del Leopard, con un tiempo de 1.46.877, siendo la primera del piloto de Ciudad Real en Moto3 y también la primera de Honda este curso en la categoría pequeña.

La sesión se inició con Rueda abriendo pista y Muñoz, cuarto clasificado del Mundial, a su estela. Antes de la entrada en boxes para el cambio de neumáticos, el palaciego había firmado el quinto mejor tiempo y el brenero, el duodécimo. Entonces era Adrián Fernández, el otro integrante del Leopard Racing, el más veloz con un 1:47.235. Por detrás, provisionalmente, Piqueras, Yamanaka y Almansa. Después del paso por talleres, Rueda volvió a salir primero, aunque con tráfico por detrás y marcaje muy estrecho, esta vez con Piqueras al rebufo. No le importó al palaciego, que en la carrera tendrá que hacer una 'long-lap' a modo de sanción con la que perderá alrededor de tres segundos.

La velocidad de Piqueras

Piqueras, que venía de liderar la Q1 y cuyo equipo ha reconocido que la moto tiene un problema de velocidad punta en las rectas en comparación con sus rivales, firmó la vuelta rápida (1:47.06), pero esa pole fue tan provisional que primero la batió Kelso e, ipso facto, Almansa, a quien ya nadie mejoró aunque Muñoz se puso en rojo en los dos primeros sectores de una última vuelta que le fue cancelada.

Almansa, pues, liderará una parrilla con Kelso y Piqueras en primera fila; la segunda, para Muñoz, Yamanaka y Fernández; la tercera, para Rueda, Pini y Carpe; la cuarta, para Quiles, Roulstone y Furusato; la quinta, para Foogia, Lunetta y Perrone; y la sexta, para Ricardo Rossi, Uriarte y Buchanan.

La carrera de Moto3 del Gran Premio de Cataluña se disputa este domingo en Montmeló sobre 18 vueltas. Rueda, líder, dispone de una sustancial ventaja de 69 puntos sobre Piqueras en la general. Tercero y cuarto son Quiles y Muñoz, respectivamente, a 86 y 95 puntos del palaciego.

