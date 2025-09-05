Los sevillanos Muñoz y Rueda, rumbo a la Q2 de Montmeló tras una emocionante práctica oficial

José Antonio Rueda y David Muñoz, primer y cuarto clasificados del Mundial de Moto3, accedieron este viernes a la Q2 del Gran Premio de Cataluña en el emblemático Circuito de Montmeló tras una emocionante práctica oficial con sorpresas hasta el final y en la que los principales favoritos, a excepción de Quiles, que se repuso de una dura caída en los libre y fue quinto, se vieron muy exigidos.

Muñoz, que suma cinco podios consecutivos y aspira a pelearle hasta el final el título mundial a su paisano Rueda, estaba fuera de la Q2 a un minuto del final, pero completó una excelente última vuelta, con adelantamiento incluido a Piqueras, para pasar del decimoquinto al segundo puesto de la sesión con un tiempo de 1:47.680. Rueda, por su parte, acabó con el octavo mejor tiempo (1:48.168), un crono más lento que el fijado en la sesión libre de la mañana, cuando los dos sevillanos fueron los más rápidos al ser los únicos en bajar de un minuto y 48 segundos.

En la práctica oficial, David Almansa lideró la primera parte, siendo finalmente tercero (1:47.779) y a partir del cambio de neumáticos se vio ya una imagen habitual de esta temporada en Moto3: tiraba Rueda y todos querían el rebufo del líder de la categoría para lograr el mejor tiempo. El argentino Perrone, que a partir del descanso vacacional ha dado un estirón creciendo cualitativamente en cada gran premio, se alzó con el mejor crono: 1:47.584, siendo el más rápido de la práctica pero no del viernes... tras marcar Rueda un 1:47.483 en los libres.

Junto a Perrone, Muñoz, Almansa, Pini, Quiles, Roulstone, Kelso, Rueda, Rossi, Lunetta, Uriarte, Adrián Fernández, Furusato y Carpe acceden a la Q2. Fuera se quedó, tras la cancelación de una vuelta, Ángel Piqueras, segundo clasificado del Mundial, que pasará este sábado por la criba de la Q1.

Los horarios del sábado en Moto3

Para las 8:40 horas de esta sábado, 6 de septiembre, está programada la segunda sesión de entrenamientos libres, mientras que la Q1 se disputará a las 12:45 horas y la Q2, a las 13:10. A Montmeló, para el duodécimo gran premio del año (luego quedarán siete más) llega líder en moto3 José Antonio Rueda con 250 puntos, 69 más que Piqueras, segundo. Muñoz, con 155 unidades, es cuarto.

