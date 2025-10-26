Suscribete a
El peso de la lógica se impone en la visita del Cajasol Real Ciencias a Valladolid (48-15)

DIVISIÓN DE HONOR

Al conjunto sevillano, que ofreció buenos momentos de juego, le faltó poder de definición y le sobraron errores que castigó el VRAC Quesos Entrepinares

Poderosa victoria del Cajasol Real Ciencias ante la Santboiana (33-13)

Saque de touch en el VRAC Quesos Entrepinares - Cajasol Real Ciencias
Saque de touch en el VRAC Quesos Entrepinares - Cajasol Real Ciencias juan carlos ogazón

ABC de Sevilla

El Cajasol Real Ciencias cayó derrotado 48-15 ante el VRAC Quesos Entrepinares en su visita al Pepe Rojo de Valladolid en la cuarta jornada de la División de Honor. El conjunto vallisoletano se mostró más eficaz en las zonas de definición y ... aprovechó los errores sevillanos para sumar un triunfo ante un Ciencias que ofreció buenos momentos de juego, especialmente en el inicio del encuentro.

