El peso de la lógica se impone en la visita del Cajasol Real Ciencias a Valladolid (48-15)

El Cajasol Real Ciencias cayó derrotado 48-15 ante el VRAC Quesos Entrepinares en su visita al Pepe Rojo de Valladolid en la cuarta jornada de la División de Honor. El conjunto vallisoletano se mostró más eficaz en las zonas de definición y ... aprovechó los errores sevillanos para sumar un triunfo ante un Ciencias que ofreció buenos momentos de juego, especialmente en el inicio del encuentro.

El arranque del partido fue equilibrado. El Ciencias planteó una defensa muy activa, buscando frenar las acometidas de la delantera quesera y presionando bien en la salida del balón. Pero en el minuto seis, Pedro Cane sacó rápidamente un golpe en la veintidós visitante aprovechando la desconcentración de los científicos para escapar en solitario y posar bajo palos. Transformó Marcos.

Rápidamente respondieron los sevillanos. En el minuto diez, haciendo valer su 'maul' finalizó Juan Carlos Sánchez y transformó Agustín Galliano. Los queseros mostraron orden y se fueron haciendo con el control de juego. En el 19, Kalo Gavidi ensayó, transformando Marcos. De nuevo Marcos, en el 26, aprovechó la indisciplina visitante para sumar de tres, respondiendo Agustín Galliano de igual manera dos minutos después.

Los locales ganaban metros, se jugaba en campo sevillano y antes del descanso llegaron los ensayos de Toquero (m. 36) y Vélez (m. 38), ambos transformados por Marcos. Con 31-10 pasaron los jugadores por vestuarios. En la segunda mitad, Pablo Mateos, sobre el banderín izquierdo, finalizaba una rápida jugada de la línea quesera (m. 50). Los científicos mostraban actitud competitiva y, en la siguiente jugada, Chino Galliano imponía su potencia sobre la línea de marca.

Los vallisoletanos, con superioridad en el punto de encuentro alternando juego cerrado con intentos de apertura hacia las alas, ampliaron diferencias con los ensayos de Vélez (m. 74) y Molinero (m. 79) que establecían el definitivo 48-15.

VRAC Quesos Entrepinares - Cajasol Real Ciencias Ficha técnica VRAC Quesos Entrepinares: Alberto Gómez, Pablo Meijimolle, Mauro Cenco, Andrea Mastouri, Alex Pérez, Arnau Ojeda, Gabriel Vélez, Maxim Ermakov, Pedro Cane, Teo Marcos, Pablo Mateos, González del Pino, Sergio Molinero, Miguel Lainz y Héctor Toquero. También jugaron: Marcos Muñiz, Álvaro Pírez, Giorgi Turabelidze, Kalokalo Gavidi, Manuel Pérez, Alvar Escudero, Baltazar Taibo y Arnau Andrés.

Cajasol Real Ciencias: Augusto Ledesma, Juan Carlos Sánchez, Matías Galliano, Manolo Bobo, Dani Störh, Talla Samb, Jaime Borondo, Jay Davis, Manuel Vázquez, Tomás Lamboglia, Pablo Sánchez, Antonio García, Fernando Luna, Ignacio Moreno y Agustín Galliano. También jugaron: Marcelo Marina, Nahuel Yáñez, Óscar Sánchez, Franco López, Fernando Pericet, Luis Caruz, Vicente Gamarra y Miguel Reina.

Árbitro e incidencias: García de las Mestas. Mostró amarilla a Vicente Gamarra (m. 75). Partido correspondiente a la 4ª jornada de División de Honor disputado en el Pepe Rojo de Valladolid.

Así analizó el partido el técnico científico

Tomás Carrió destacó tras el encuentro la necesidad de seguir ajustando el sistema: «Sabíamos que Pepe Rojo es un campo exigente. Ellos supieron aprovechar bien nuestros errores para ponerse por delante y mantenerse en nuestro campo. Cuando tuvimos posesión y territorio no dañamos al nivel de ellos. Nos toca trabajar durante la semana para mejorar de cara al próximo partido contra Cisneros«.

El próximo compromiso del Cajasol Real Ciencias será el próximo sábado (15.00 horas) frente al Complutense Cisneros en el campo Juan Antonio Arenas, donde el equipo buscará reencontrarse con la victoria ante su afición.

Derrota de las Cocos en Majadahonda

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla no pudo salir victorioso de su visita al Valle del Arcipreste, ante el Silicius Alcobendas (19-15). Aunque salió al campo con espíritu ofensivo y ambición y hasta el ecuador de la primera mitad jugó más en campo contrario, el conjunto mairenero no materializó sus mejores oportunidades. Poco a poco las madrileñas fueron igualando la contienda y, aprovechando mejor sus jugadas de ataque, abrieron el marcador tras un largo 'maul' de su paquete en el minuto 23. En el tramo final del primer periodo sumaron otras dos marcas en un ala y tras varias fases de delantera frente a palos. Al descanso, 19-0.

En la segunda mitad, las sevillanas salieron claramente al ataque y el marcador se movió con temprano golpe convertido por Lea Ducher y un ensayo de la propia Lea tras varias fases de ataque en la veintidós madrileña. Muy pocos minutos más tarde ensayó Claudia Sánchez en el ala zurda. La segunda parte era de absoluto dominio sevillano y el ensayo estuvo cerca en un más de una ocasión. La última de ellas en la última jugada del partido, pero el merecido premio no llegó. La próxima jornada, con una semana de descanso de por medio, se jugará el sábado 8 de octubre (15.00) con la visita del San Cugat al Juan Arenas de La Cartuja.