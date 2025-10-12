Suscribete a
RUGBY

Poderosa victoria del Cajasol Real Ciencias ante la Santboiana (33-13)

DIVISIÓN DE HONOR

Gran estreno en casa de los hombres de Tomás Carrió, que desplegaron carácter, dominaban por trece al descanso y completaron una actuación tan sólida como convincente que despertó la ilusión en el Juan Arenas

Tomás Carrió, técnico del Cajasol Real Ciencias: «Quiero un equipo con carácter que pelee cada pelota, busque los partidos y se entregue al máximo»

Pablo Sánchez, canterano del Ciencias, se escapa en velocidad para posar bajo palos
Pablo Sánchez, canterano del Ciencias, se escapa en velocidad para posar bajo palos JUAN CARLOS OGAZÓN

ABC de Sevilla

El Cajasol Real Ciencias se ha estrenado como local con una gran victoria por 33-13 ante la UE Santboiana, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la División de Honor 2025-26. El equipo sevillano firmó una actuación sólida y ... convincente, que afianza el trabajo realizado durante estas semanas.

