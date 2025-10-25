Suscribete a
moto3 - gran premio de malasia

José Antonio Rueda saldrá tercero en Sepang, donde David Almansa se queda con la pole

mundial de motociclismo - CLASIFICACIÓN

En Moto2, el nazareno Daniel Muñoz completó una estupenda sesión de clasificación logrando el quinto mejor tiempo de la parrilla

Rueda activa el 'modo campeón' en la primera jornada en Sepang

José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, tras la Q2 del Gran Premio de Indonesia
José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3, tras la Q2 del Gran Premio de Indonesia
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

El campeón del mundo de Moto3, José Antonio Rueda, partirá este domingo desde la tercera posición de la parrilla en el Gran Premio de Malasia. Aunque se coronase a principios de octubre en Indonesia, el piloto palaciego no ha bajado un ápice su ... nivel competitivo y continúa siendo la referencia de la categoría. Venció en Australia y este fin de semana buscará su undécima victoria del año. En la Q2 de Sepang se quedó muy cerca de adjudicarse la pole, que tuvo en su mano durante buena parte de la sesión hasta que, ya con el tiempo finiquitado, David Almansa y Taiyo Furusato completaron una excelente vuelta para rascarle algunas milésimas al tiempo del piloto de Los Palacios y hacerse con la primera y la segunda posición, respectivamente, relegando al campeón del mundo a la tercera plaza para la carrera de este domingo (5.00, hora española).

