José Antonio Rueda saldrá tercero en Sepang, donde David Almansa se queda con la pole

El campeón del mundo de Moto3, José Antonio Rueda, partirá este domingo desde la tercera posición de la parrilla en el Gran Premio de Malasia. Aunque se coronase a principios de octubre en Indonesia, el piloto palaciego no ha bajado un ápice su ... nivel competitivo y continúa siendo la referencia de la categoría. Venció en Australia y este fin de semana buscará su undécima victoria del año. En la Q2 de Sepang se quedó muy cerca de adjudicarse la pole, que tuvo en su mano durante buena parte de la sesión hasta que, ya con el tiempo finiquitado, David Almansa y Taiyo Furusato completaron una excelente vuelta para rascarle algunas milésimas al tiempo del piloto de Los Palacios y hacerse con la primera y la segunda posición, respectivamente, relegando al campeón del mundo a la tercera plaza para la carrera de este domingo (5.00, hora española).

Rueda tomaba muy pronto la pole provisional con 2:10.076, seguido por Carpe, su compañero de equipo, Piqueras y y Perrone. Apretó en el siguiente giro el palaciego, buscando rebajar algunas milésimas más antes del paso por boxes, pero finalmente, aunque iba en rojo, optó por entrar en el garaje para el cambio de neumáticos. Un circuito tan largo como Sepang no permite dormirse en la clasificación, y mucho menos en la segunda tanda. Quiles, que se había librado de la Q1 por la lesión de Roulstone y era decimosexto de la parrilla en ese momento, se colocaba entonces justo tras Rueda, a quienes todos los pilotos quieren de referencia buscando su rebufo. Había tiempo para dos vueltas, nada más.

Tiraba el palaciego, cómo no, referencia absoluta con galones de campeón, pero abortó ese intento y a continuación se cayó Bertelle. Pini y Uriarte marcaban el segundo y el mejor tiempo, sin superar todavía el crono del sevillano, que resistía en cabeza. Cumplido el tiempo de la Q2, esos quince minutos reglamentarios para formar la parrilla del domingo, emergieron Almansa y Furusato, que seguían en pista, para hacerse con la primera y la segunda posición, respectivamente. El manchego de Argamasilla de Calatrava fijó un 2:09.846 y el japonés, un 2:09.940, que dejaban sin la pole a Rueda aunque una vez más saldrá de la primera fila, tercero en este caso. Pini, Uriarte y Carpe compondrán la segunda línea; la tercera, Perrone, Quiles y Piqueras; la cuarta, Lunetta, Kelso y Adrián Fernández; la quinta, Yamanaka, Danish y Ogden; y la sexta, O'Shea, Moodley y Bertelle.

En Moto2, el nazareno Daniel Muñoz completó una magnífica sesión de clasificación y llegó a rubricar una mejor vuelta de 2:03.581. Un tiempo que le permitirá salir desde la quinta posición en su debut en el Circuito de Sepang. La pole de la categoría intermedia se la adjudicó Daniel Holgado y Baltus y Dixon saldrán segundo y tercero, respectivamente. Arenas, cuarto, y David Alonso, sexto, arrancarán junto al sevillano Muñoz desde la segunda fila. La carrera de Moto2 del Gran Premio de Malasia se disputa este domingo (6.15 horas).