Suscribete a
ABC Premium

MOTO3 - GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Un insaciable José Antonio Rueda enseña los galones de campeón en Phillip Island

MUNDIAL DE MOTOCICLISMO - CARRERA

Décima victoria del año para el palaciego, que al título de la categoría rubricado en Indonesia sumó esta madrugada en Australia, tras una carrera portentosa, el de equipos para el Red Bull KTM Ajo

Rueda roza la pole en Australia quedándose a 91 milésimas de Kelso

José Antonio Rueda, feliz por la victoria en el podio de Phillip Island
José Antonio Rueda, feliz por la victoria en el podio de Phillip Island AFP
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Coleccionista de victorias en la categoría, que domina con puño de hierro, José Antonio Rueda se ha revelado en campeón insaciable, voraz, que no baja el pistón y sigue ganando, corriendo como si aún no tuviera el título de Moto3 en el bolsillo. Tiene ... ambición, hambre, sed de gloria y mucho talento. En el complejo pero atractivo trazado de Phillip Island, en Australia, el palaciego se exhibió mostrando sus galones de campeón dos semanas después de cantar el alirón en Indonesia. Sólo Kelso, piloto local, pudo hacerle sombra al sevillano, aunque en realidad nunca tuvo el australiano velocidad suficiente para ponerlo en aprietos desde que el campeón se hiciera, muy pronto, con el timón de la carrera para ya no soltarlo y correr como más le gusta, sin tráfico por delante, desafiándose a sí mismo. Entre Rueda y el tercero en meta, Carpe, su compañero de garaje, con el que se lleva muy bien y celebró el título para su equipo, hubo doce segundos de diferencia. Un dato frío pero revelador del ritmo infernal que impuso el de Los Chapatales junto a Kelso pese a las ráfagas de viento, muy fuertes, que obviamente actuaron como factor influyente. Rueda, imperial, firmó su décima victoria del año e igualó en número de triunfos en una temporada en Moto3 a Gresini, Rossi, Joan Mir, Marc Márquez y David Alonso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app