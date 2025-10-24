Suscribete a
MOTO3 - GRAN PREMIO DE MALASIA

Rueda activa el 'modo campeón' en la primera jornada en Sepang

MUNDIAL DE MOTOCICLISMO - CARRERA

El sevillano fue el más rápido de la práctica oficial y accedió directamente a la Q2 de este sábado

Un insaciable José Antonio Rueda enseña los galones de campeón en Phillip Island

Rueda, en la trazada de una curva en los entrenamientos de este viernes en Sepang @RedBull_KTM_Ajo
Sergio A. Ávila

Tras ganar en Indonesia y Australia, en Malasia, punto final de la gira asiática del Mundial antes del regreso a Europa para las dos últimas citas del calendario, José Antonio Rueda, nuevo campeón del mundo de Moto3, ha comandado la primera jornada en ... el Circuito de Sepang, que mide 5,5 kilómetros y tiene 10 curvas a la derecha y 5 a la izquierda. Tras fijar un quinto puesto en la sesión de entrenamientos libres de la mañana (2:11.154), que lideró Ángel Piqueras (2:10.979), el palaciego de Los Chapatales ha vuelto a ser el más sólido y rápido en la práctica oficial mejorando en dos milésimas su crono de la mañana (2:11.152). El sevillano, que suma diez victorias en 19 carreras, ya abanderaba la sesión vespertina antes del paso por boxes para el cambio del juego de neumáticos y, aunque en algún momento se vio muy apurado al quedarse fuera de las catorce primeras posiciones, se rehízo con la determinación y seguridad que lo caracteriza para auparse hasta el primer puesto como ha hecho tantas veces en esta temporada de ensueño.

