Rueda activa el 'modo campeón' en la primera jornada en Sepang

Tras ganar en Indonesia y Australia, en Malasia, punto final de la gira asiática del Mundial antes del regreso a Europa para las dos últimas citas del calendario, José Antonio Rueda, nuevo campeón del mundo de Moto3, ha comandado la primera jornada en ... el Circuito de Sepang, que mide 5,5 kilómetros y tiene 10 curvas a la derecha y 5 a la izquierda. Tras fijar un quinto puesto en la sesión de entrenamientos libres de la mañana (2:11.154), que lideró Ángel Piqueras (2:10.979), el palaciego de Los Chapatales ha vuelto a ser el más sólido y rápido en la práctica oficial mejorando en dos milésimas su crono de la mañana (2:11.152). El sevillano, que suma diez victorias en 19 carreras, ya abanderaba la sesión vespertina antes del paso por boxes para el cambio del juego de neumáticos y, aunque en algún momento se vio muy apurado al quedarse fuera de las catorce primeras posiciones, se rehízo con la determinación y seguridad que lo caracteriza para auparse hasta el primer puesto como ha hecho tantas veces en esta temporada de ensueño.

Como si de la carrera del domingo se tratara, Rueda tiraba de un amplio grupo de corredores tras el paso por el garaje cuando Carpe, Piqueras, Uriarte y Kelso iban en rojo, rebajando el mejor tiempo por vuelta. El sevillano, de pronto, y con menos de cinco minutos para el final de la sesión, pasaba del primer puesto al decimoquinto. Momentáneamente se quedaba fuera de los 14 primeros y, por tanto, sin billete directo para la Q2, algo inédito en su temporada que remediaría de inmediato. Carpe, Uriarte, Piqueras, Almansa y Kelso eran entonces los cinco primeros. El sexto, Roulstone, perdió la estabilidad de la moto y se cayó, como Perrone. Rueda, por supuesto, reaccionó para situarse quinto a 92 milésimas de la primera plaza, hasta donde remontó con un 2:11.152 que ya nadie mejoró. A 50 milésimas se quedó Uriarte, tercero, que está debutando en el Mundial reemplazando en el Intact GP al lesionado David Muñoz, al que volvieron a operar esta semana, ya en Sevilla, del fémur de la pierna izquierda.

Junto al siempre infalible Rueda, que ni por el hecho de haberse hecho con el título de campeón ha bajado el pistón, se clasificaron para la Q2 Carpe, Uriarte, Piqueras, Almansa, Furusato, Kelso, Roulstone, Lunetta, Ogden, Danish, Bertelle, O'Shea y Adrián Fernández. Para sorpresa de todo el mundo, Máximo Quiles, tercer clasificado del Mundial a sólo tres puntos de Piqueras, tendrá que ganarse un puesto en la Q1, como Guido Pini o Perrone. La Q2 del Gran Premio de Malasia de Moto3 en el Circuito se Sepang se disputa este sábado a las 7.10 (hora española). La carrera, sobre 15 vueltas, está fijada para las 5.00 horas del domingo.

Dani Muñoz, duodécimo

En Moto2, el sevillano de Dos Hermanas Daniel Muñoz, que también está compitiendo en el Red Bull KTM Ajo pero en este caso como piloto sustituto, se metió también entre los 14 mejores pilotos de la práctica oficial de la categoría intermedia, pese a sufrir una caída, con una mejor vuelta de 2:04.719. Muñoz llegó a ser el tercero más rápido de la sesión. Manu González la lideró (2:04.166), con Dixon y Arenas en segunda y tercera posición. La Q2 de Moto2 se disputa este sábado a las 8.05 horas y, la carrera, el domingo a las 6.15 sobre 17 vueltas