Javier García y Jaime Canalejo encabezan la delegación andaluza para el Mundial de remo en China

El calendario de remo olímpico en pista afronta su gran cita de la temporada desde este domingo, 21 de septiembre, con motivo del Campeonato del Mundo absoluto. La competición se desarrollará hasta el día 28 en Shanghai (China) con la participación de siete deportistas y dos técnicos andaluces en la selección española desplazada.

La FER ha inscrito para la ocasión a ocho botes, dirigidos entre otros por los técnicos Gaspar Company (Real Círculo de Labradores) y Álvaro Romero (Club Náutico Sevilla) y de los cuales cinco cuentan con participación de deportistas de la Federación Andaluza.

Como suele ser habitual las últimas temporadas, los focos se centrarán principalmente en el dos sin timonel de los dobles diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla), que acuden con la intención de lograr un nuevo éxito internacional.

La dupla andaluza, subcampeona del mundo en 2022 y quinta el pasado verano en los Juegos Olímpicos de París, mejorando así el sexto puesto de Tokio 2020, acude a China, donde tendrá 22 países rivales, después de lograr la medalla de bronce en el Campeonato de Europa, disputado a finales de mayo en Bulgaria. Posteriormente, los sevillanos eran semifinalistas en la tradicional Henley Royal Regatta inglesa. La gran final está fijada el jueves 25.

A bordo del cuatro scull masculino, con 14 países inscritos y final fijada el mismo jueves, acude con España Gonzalo García (Real Círculo de Labradores), sexto en el Europeo, mientras que en cuatro sin timonel masculino, con 19 países en liza y Final A el viernes 26, participan los subcampeones del mundo sub 23 el pasado julio en Polonia Jorge Knabe (Club Náutico Sevilla) y Juan Miguel Palomino (Real Círculo de Labradores).

La participación andaluza incluye en remo adaptado con los paralímpicos en los Juegos de París Daniel Díaz (Club de Remo Guadalquivir 86) y la timonela Leonor García (Club Náutico Sevilla). El primero participa en doble scull mixto PR3, modalidad con 14 inscritos y finales el domingo; y la segunda, en cuatro con mixto PR3, en este caso con ocho países y el sábado como día reservado a la lucha por las medallas.

Hay que señalar que la delegación de la FAR en China se completa con dos componentes de la selección uruguaya con licencia del Club Náutico Sevilla desde hace varias temporadas. Se trata del dos veces olímpico y diploma en Tokio Bruno Cetraro, inscrito en skiff; y Nicole Yarzon, que participa en skiff ligero. Además, la selección española, que cuenta en su staff técnico con el fisio y extimonel internacional Tomás Jurado, acude al Mundial con un skiff femenino y un doble scull masculino y otro femenino.

