El Insolac Caja 87 asfixia al Fibwi Palma y allana el camino a cuartos (95-66)

Abrasador en defensa, donde cimentó una victoria del valor del oro molido, el Insolac Caja 87 arrasó al Fibwi Palma y encarriló, con una ventaja de 29 puntos que debería darle mucha tranquilidad para afrontar el choque de vuelta (y definitivo), el pase a los cuartos de final. Realmente, el Caja 87 se dio un festín a costa del tercero del Grupo Este, ahogado por una defensa verdirroja que durante muchos minutos alcanzó cotas de excelencia. Con todo el mundo enchufado, muy concentrados e intensos los jugadores, el conjunto de Eloy Ramírez desarboló a su rival logrando una máxima diferencia de 38 puntos (68-30) prácticamente imposible de mantener. Al final se quedó en 29 tras apuntarse los visitantes el último parcial de un partido que mostró la mejor versión de los sevillanos. La de un equipo difícilmente abordable cuando se pone a defender a la máxima intensidad. Bajo ese férreo guion sometió al Fibwi Palma y se apropió de una golosa ventaja que el próximo domingo tendrá que defender en el Polideportivo Son Moix. Dedovic y Bilalovic, con 21 y 18 puntos respectivamente, fueron los máximos anotadores de un equipo que hizo disfrutar de lo lindo a la afición congregada en San Pablo.

El desatino inicial de los verdirrojos en el tiro exterior lo compensaban con la agresividad de su defensa, que neutralizaba el ataque posicional de los baleares, muy atascados y hasta pinchados cuando Dedovic acertó dos triples seguidos (16-7). Hubo tiempo visitante, pero el estado de excitación de la defensa hispalense era la clave del encuentro. Y no bajó. Había llevado al Fibwi Palma al colapso y los mallorquines, sin puntos, se fueron destensando en defensa. Dos canastones de Herrera pusieron un bonito 20-7 merced a un parcial de 12-0. El primero de los ocho cuartos de la eliminatoria se lo apuntaba el Caja 87, muy superior en todos los parámetros. Con el joystick en manos de Franch, que se lastimó y fue cambiado, su equipo jugaba a placer y estiró la diferencia (24-9) ante un Fibwi Palma desencajado, un manojo de nervios. No sabía qué hacer ante la hiperactividad defensiva de su rival. Se desangraba en pérdidas (10 en 13 minutos), una tras otra, y eso que agradecía el conjunto sevillano, muy cómodo.

Un primer tiempo excelente

Rafa Santos se fabricaba un triple frontal (27-14) y lo de Franch, reincorporado a pista, se quedaba en susto mientras el guion del partido no variaba. El Caja 87 era puro granito y no concedía una sola canasta fácil a su rival, con todos sus referentes apagados (28-16). El partido era de una sola dirección. Por si no había quedado claro, lo corroboró Franch con una jugada exquisita finalizada bajo aro por Serrano (32-16). El Caja doblaba y el Fibwi rezongó entonces con dos triples seguidos. En los diez puntos se estabilizó la diferencia mientras el Palma se afanaba en ajustar más el marcador. Parecía muy lejos de conseguirlo cuando Latorre martilleó para pegar un nuevo estirón (40-26) y cuando, tras tiempo muerto, desaprovechaba el penúltimo ataque del primer tiempo con falta ofensiva. Todo lo contrario hizo el Caja 87, que volaba al intermedio gracias a un triple de Bilalovic (43-26). Tras dos asaltos, la diferencia entre ambos equipos era abismal.

Todo le había salido a pedir de boca al conjunto de Eloy Ramírez, seguramente mucho mejor de lo esperado. Su baloncesto, más completo en ambos lados de la pista, había anulado a un Fibwi Palma obligado a reaccionar en la segunda mitad porque la brecha se había disparado hasta los 17 puntos. Lejos de cambiar algo el panorama, el Caja 87 siguió en plan mandón, hambriento y abriendo brecha hasta los 26 puntos (52-26) tras un 9-0 de salida en dos minutos y medio. Ya se podía hablar de paliza. Al Fibwi, zarandeado, nada le salía y seguía empeñado en el tiro exterior, mientras los chicos de Eloy Ramírez no dejaban de reunir méritos para ganarse el billete a cuartos. Rafa Santos, su jugador más intenso en defensa, colocaba el +29. No tenía límites el Caja ni tocaba fondo su aturdido rival, en shock. Los baleares, en la lona, triturados (65-30) por un Caja 87 que no había perdido un ápice de voracidad defensiva. Con un triple de Dedovic (68-30) flirteó ya con una distancia insalvable. Fue entonces cuando el Fibwi se puso en las manos de Brian Vázquez y él solo fabricó un 0-7 que le daba un poco de oxígeno a su equipo. Bilalovic, con su tercer triple, fijaba el 71-39 a falta de diez minutos.

Insolac Caja 87 - Fibwi Palma Ficha técnica Insolac Caja 87 (20+23+28+24): Franch (10), Bertain (12), Bilalovic (18), Dedovic (21), Baoko (4) - quinteto inicial-; Serrano (5), Rafa Santos (5), Herrera (7), Bulatovic (2), Latorre (5), Miladinovic (6).

Fibwi Palma (9+17+13+27): Brian Vázquez (8), Miller (11), Giovannetti (14), Cunninhgham (8), Beraza (18) -quinteto inicial-; Tendero (-), Hughet (-), Aramburu (5), Martínez (-), Santos (2), Teixeira (-).

Árbiros e incidencias: Betanzos García, García Parejo. Partido de ida de los octavos de final de la fase de ascenso a Primera FEB. Eliminado Miladinovic (m. 38) y descalificados el técnico visitante, Pablo Cano, por doble técnica (m. 36) y Brian Vázquez (m. 38). Palacio de los Deportes San Pablo.

Un carrusel de técnicas

Después de ese excelente trabajo, no parecía mala idea nadar y guardar la ropa para conservar una mullida ventaja, ni qué soñada, que disparaba el favoritismo del Caja 87 en la eliminatoria. Equivocarse lo menos posible minimizando daños y aplicándose en defensa eran objetivos prioritario del conjunto verdirrojo, que no bajó el tono. Varias pinceladas de Bilalovic, a cuál mejor, contuvieron los vanos intentos del Fibwi por maquillar el resultado. Como máximo, todo lo que redujeron los visitantes fue a 28 tras triple de Giovannetti (84-56). El final se enrareció por una concatenación de faltas técnicas (algunas de ellas increíbles), casi todas en contra de los forasteros. Fue descalificado su técnico, Pablo Cano, que enfiló el túnel de vestuarios entre airadas protestas y Brian Vázquez siguió el mismo camino de su entrenador mientras el metraje del partido se alargaba más allá de las dos horas y acababa con un triple de Franco Miller que fijaba el definitivo 95-66.

