Un sueño convertido en ilusionante realidad: el Caja 87 arranca la fase de ascenso

No siempre ocurre, pero el trabajo bien hecho suele dar recompensas y satisfacciones. Las está viviendo el Insolac Caja 87, que ha crecido en tiempo récord desde su nacimiento a contrarreloj el pasado mes de julio y en su primera temporada de vida se ha colado en la fase de ascenso a la Primera FEB. Con el mérito que ello comporta no sólo por su condición de club recién nacido sino porque supo rectificar a tiempo tomando decisiones que variaron de manera copernicana el rumbo del equipo. Para mejor, claro. De penar en el fondo de la tabla con balance de 1-6 al término de la séptima jornada, cuando perdió en Córdoba, a salir del fango de la clasificación y situarse primero en la zona media para luego atacar con descaro y determinación los puestos de play off.

La apuesta por Eloy Ramírez, el joven técnico utrerano que estaba de asistente en el Monbús Obradoiro, le ha salido de dulce a los hermanos Crespo, fundadores y propietarios de un club que está convirtiendo en pocos meses los sueños en realidades: este domingo, en San Pablo (19.00), arranca la fase de ascenso. En octavos de final, el Caja 87, séptimo del Grupo Oeste, se verá las caras con un clásico de las categorías FEB, el Bahía San Agustín de Palma de Mallorca que, por razones de patrocinio, esta campaña se denomina Fibwi Palma.

Los baleares, dirigidos por Pablo da Costa, concluyeron en la tercera posición del Grupo Este con un balance de 17 victorias y nueve derrotas tras enlazar cuatro triunfos seguidos, el último en el derbi contra el Palmer Basket Mallorca Palma, con los que abrocharon la fase regular. Estadísticamente, promedian 76,6 puntos a favor y flojean en el triple con un discreto 28% en sus lanzamientos desde la cuerda perimetral. Defensivamente son de los más sólidos de la Segunda FEB al permitir apenas una media de 70,2 puntos por partido a sus adversarios.

En el habitual quinteto titular del Fibwi Palma, muy consolidado, no hay jugadores que superen los 2,01 metros y esto sí llama la atención. Porque puede definir su forma de juego. Su máximo anotador es el puertorriqueño Brian Vázquez, con 13,3 puntos y un 35% en el triple, si bien como hombre más valorado (15,5) sobresale el norteamericano Christian Cunningham, con promedios de 11,2 puntos y 6,8 capturas. La nómina de extranjeros del Fibwi Palma la completan el caboverdiano Patrick Spencer, el bahameño Franco Miller Jr., el guineano Sídney Correia y el italo-argentino Lucas Giovannetti, de la cantera del Estudiantes.

Rozó el ascenso a la ACB

El Fibwi Palma juega en el Polideportivo Son Moix, de unos 4.000 espectadores, donde comparte espacio con dos clubes más de baloncesto, el Vóley Palma y el Mallorca Palma Futsal. El rival del Insolac Caja 87 es el resultado de la fusión de dos clubes (CB Imprenta Bahía y Club de Básquet San Agustín) en una sola entidad que ha llegado hasta a disputar una fase de ascenso a la ACB. Fue en 2019, la temporada del ascenso directo a la Liga Endesa del Betis Energía Plus. Denominado entonces Iberojet Palma, el actual Fibwi Palma acabó en tercera posición de la fase regular y llegó hasta la final del play off de la LEB Oro, donde fue superado por el Bilbao Basket. De aquel equipo balear formaban parte jugadores como Mikel Motos, Erik Quintela, Carles Bivia, Álex Hernández, Federico Ucles o Fran Guerra. A finales de octubre de 2018 visitó el Palacio de los Deportes San Pablo, en partido de la 5ª jornada de la LEB Oro, cayendo por 82-77 ante el Betis.

Mucho ha llovido desde entonces y ahora la realidad del Fibwi Palma es bien distinta, pero también muy ilusionante. Más lo es incluso la del Caja 87, que afronta el play off sin la presión de otros clubes pero con el firme deseo de dar la cara, competir por derecho y seguir soñando. Tiene a todo el plantel a su disposición Eloy Ramírez para encarar este primer asalto de una eliminatoria en la que cuenta el sumatorio de puntos para clasificarse. El mismo formato se repetirá en cuartos y semifinales.

Lógicamente, buena parte de las opciones del Caja 87 pasan por recuperar su fortaleza en San Pablo, donde ha perdido los dos últimos partidos, aunque tampoco hay que obsesionarse con ello ya que se trata de una eliminatoria de ocho cuartos. Y con esa mentalidad debe afrontarla este Caja 87 que ha ganado 13 de los 19 partidos jugados con su nuevo entrenador, ganándose así el derecho a disputar el play off. Aunque el choque con el Fibwi Palma está fuera del abono, hay precios populares: cinco euros para el socio y diez para el resto de asistentes.