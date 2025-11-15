Suscribete a
ABC Premium

INSOLAC CAJA 87 - CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA

Vuelta a casa con la encomienda de prolongar la secuencia ganadora

SEGUNDA FEB

Los verdirrojos, que suman tres triunfos consecutivos, reciben este domingo en San Pablo (12.30 horas) la visita de la Cultural y Deportiva Leonesa

El CB Starlabs Morón se medirá este sábado contra el Coto Córdoba (18 horas), líder del Grupo Oeste, por tercera vez en la presente campaña

El Insolac Caja 87 se apunta un cómodo triunfo ante el Valle de Egüés (74-96)

Sergio Cecilia, del Insolac Caja 87, defendido por dos jugadores del CB Toledo
Sergio Cecilia, del Insolac Caja 87, defendido por dos jugadores del CB Toledo JUAN FLORES
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A imponerse en los partidos por la vía rápida le ha cogido cariño en las últimas jornadas el Insolac Caja 87, que navega a velocidad de crucero por el Grupo Oeste de la Segunda FEB con un claro objetivo: el ascenso. Este domingo, ... de vuelta a San Pablo y en encuentro de la séptima jornada (12.30, app LaLigaPlus), recibe la visita de la Cultural y Deportiva Leonesa, décimo de la tabla con dos victorias en cinco partidos. Tienen uno pendiente los hombres de Luis Castillo, el que no pudieron jugar en Valladolid por culpa de goteras en el pabellón Pisuerga. El Caja 87, en cambio, los ha disputado todos y ha encadenado tres triunfos tras superar al Cáceres, al CB Toledo y al Castillo de Gorraiz Valle de Egüés. Una dinámica positiva, por ganadora, a la que aspira a darle carrete en su cuarta comparecencia en San Pablo, donde registra un balance de dos triunfos y una derrota.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app