Vuelta a casa con la encomienda de prolongar la secuencia ganadora

A imponerse en los partidos por la vía rápida le ha cogido cariño en las últimas jornadas el Insolac Caja 87, que navega a velocidad de crucero por el Grupo Oeste de la Segunda FEB con un claro objetivo: el ascenso. Este domingo, ... de vuelta a San Pablo y en encuentro de la séptima jornada (12.30, app LaLigaPlus), recibe la visita de la Cultural y Deportiva Leonesa, décimo de la tabla con dos victorias en cinco partidos. Tienen uno pendiente los hombres de Luis Castillo, el que no pudieron jugar en Valladolid por culpa de goteras en el pabellón Pisuerga. El Caja 87, en cambio, los ha disputado todos y ha encadenado tres triunfos tras superar al Cáceres, al CB Toledo y al Castillo de Gorraiz Valle de Egüés. Una dinámica positiva, por ganadora, a la que aspira a darle carrete en su cuarta comparecencia en San Pablo, donde registra un balance de dos triunfos y una derrota.

Tiene que blindarse en casa para allanar el camino de este maratón de 26 jornadas, ya 20, que deben dirigirlo como mínimo hasta la fase de eliminatorias. El único tropiezo verdirrojo se lo cobró el Coto Córdoba por culpa de diez minutos, los últimos, de apagón total del Caja 87. Un colapso en el que no ha vuelto a recaer. Muy al contrario, y bajo un patrón de comportamiento reconocible, con un baloncesto que prioriza la fortaleza en defensa como rampa de propulsión hacia el ataque, el Insolac se ha apuntado tres triunfos consecutivos en los que siempre ha dejado a su rival por debajo de los 75 puntos. Un lugar común de sus registros estadísticos que convierten al Caja 87 en el gran muro no sólo del Grupo Oeste sino de toda la Segunda FEB. Si el Valle de Egüés se 'disparó' hasta los 74 tantos el pasado sábado se explica en que el encuentro estaba sentenciado al tercer cuarto, con una diferencia de veinte puntos a favor de los verdirrojos.

No holgazanea el Caja 87, que ha ido de más a menos en los partidos sin que esto sea una crítica. Si algo le está distinguiendo en las últimas jornadas, defensa coriácea aparte, es su capacidad para acumular importantes ventajas al intermedio. Al Cáceres lo doblaba al descanso (21-42) y tanto con el Toledo (42-28) como en Navarra (31-44) adquirió suculentas rentas que resultaron un plan de choque contra el estrés y le permitieron hasta dosificarse en los segundos tiempos, encarándolos al menos con mayor tranquilidad. En esta media docena de jornadas, el Caja 87 apenas encaja 64,7 puntos de media con unos porcentajes de tiro de sus rivales del 49% en dobles y el 25% en triples.

Pilar serbio

Sin duda, tiene tracción defensiva el equipo, que ya en Sarriguren se desmelenó en ataque hasta flirtear con la centena de puntos. Todo ello, recuérdese, pese a las bajas de Franch, su principal generador de juego, y Bertain, su más consistente tirador. El Caja 87 gana, lo hace con mucha frecuencia y, además, suma triunfos de acuerdo con una identidad que va puliendo jornada tras jornada.

Milos Jankovic se ha convertido en el principal pilar del equipo con medias de 11 puntos, 5,8 rebotes, 2,2 asistencias, un 62% en el tiro de dos y 16 créditos de valoración con una presencia en cancha de casi 25 minutos. Su polivalencia abre el abanico de las diferentes configuraciones del Caja 87 para su juego interior, donde Dedovic ejerce también un papel principal abriendo el campo con un 37% en el tiro desde el arco y sus 13 puntos de media. Teniendo varios afluentes en ataque, la principal garantía de la competitividad del equipo de Adrià Alonso es su consistencia defensiva. Si continúa en esta línea, y no hay motivo alguno para desviarse, lo más probable es que siga sumando alegrías con asiduidad.

Esa fortaleza en su canasta pasará examen este domingo ante uno de los mejores ataques de la Segunda FEB, el de la Cultural y Deportiva Leonesa, que promedia 85 puntos y un 35% en el triple, aunque es también un equipo que concede bastante: 84,8 puntos, es decir, 20 más que el Caja 87. La diferencia entre las prestaciones defensivas de uno y otro es abismal, pero ello no quiere decir que el partido vaya a ser coser y cantar para los sevillanos. Mal harían en relajarse u olvidarse en la taquilla la receta que tan bien le está funcionando en los últimos partidos.

En los leoneses, el equipo de Obi Okafor la pasada campaña, sobresalen el base Dídac Cebolla, con medias de 13 puntos, 3,8 rebotes y 4,2 asistencias. Al joven director de juego formado en los escalafones inferiores del Valencia Basket lo secundan Dylan Hayman (13), Majok Deng (11,6), Adrià Domínguez (11) y los interiores Van Der Heijden (9,2) y Max Amadasun (9,2+7,6). Tiene importantes recursos ofensivos para la categoría, pero está lejos de la solidez cajista. Como lo demuestra que perdiera en Valle de Egües (92-90) y, sin embargo, una semana después se impusiera en el derbi leonés al Ponferrada (99-93). Se mueve en marcadores altos, de muchos puntos y poca defensa, en las antípodas de un Caja 87 que ya ha demostrado su capacidad para dominar a este tipo de equipos controlando el ritmo a través de un baloncesto más físico. Con el arbitraje de Alejo Sánchez y Expósito Ruf, será el partido un choque de estilos que intentarán llevarse a su terreno los sevillanos para que la secuencia ganadora no se detenga.

🏟️ 𝐋𝐨𝐬 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨𝐬 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨𝐝𝐢́𝐚, 𝐒𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐞𝐬 𝐛𝐚𝐥𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐭𝐨.

𝐄𝐥 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝐞𝐬 𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐣𝐚 ❤️💚



🎙️ @Paco_Virues pic.twitter.com/INvZxQjHWo — Insolac Caja 87 Basket (@caja87basket) November 13, 2025

El líder visita Morón

Tras la severa derrota encajada la pasada jornada en Logroño ante el Clavijo (92-72), el CB Starlabs Morón (balance 3-3) regresa a casa este sábado para medirse al líder del Grupo Oeste, el Coto Córdoba (18 horas), que aún no conoce la derrota en la competición liguera presentando un balance inmaculado (6-0). Será la tercera vez esta campaña que se vean las caras aruncitanos y califales en el pabellón Alameda. En las dos anteriores, el triunfo se quedó en Morón. Por 78-75 se impusieron los locales en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa de España y por 91-82 volvieron a vencer los anfitriones en la ronda de dieciseisavos de final del torneo del KO. El Morón, por partida doble, ha sido el único equipo que ha doblegado a este potente Coto Córdoba que ya se ha impuesto a rivales de la zona alta como el Iraurgi o el Caja 87. En el conjunto blanquiverde destaca el sólido quinteto titular formado por Gonzalo Orozco, Ja'Monta Black, Guemeta, Schutte y Ndiaye.

Buscando el desquite en San Pablo

En la Liga Challenge, el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino recibirá este sábado en el pabellón San Pablo (19 horas) al MCR Lima-Horta Barcelona en encuentro correspondiente a la octava jornada. El conjunto hispalense pretende retornar a la senda del triunfo ante su público tras la dura derrota sufrida el pasado fin de semana en Málaga frente al Unicaja Mijas (100-59). El Cajasol ocupa ahora mismo la duodécima posición en la clasificación con un balance de dos victorias y cinco reveses (2-5). Dirigido por Ramón Reigada, el MCR Lima-Horta Barcelona llega en la undécima posición con un balance de tres victorias y cuatro derrotas (3-4). En su último encuentro, cayó en casa frente al Osés Construcción Ardoi (56-93).