BALONCESTO

El Caja 87 deslumbra, resiste y memoriza el camino de la victoria (70-62)

SEGUNDA FEB

Cuarto triunfo del equipo verdirrojo, que llegó a ganar por 21 puntos (34-13) y luego se aplicó en el trabajo, sosteniéndose en defensa, para aguantar las acometidas de un rival que nunca se rindió

La defensa de San Pablo es la más importante

Clarke y Latorre, peleando por un rebote con Mendiola, del CB Toledo
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Sólido e intermitente, brillante a ratos y desconcertante a ratos, el Insolac Caja 87 suma y sigue. Su cuarta victoria en cinco jornadas la amarró gracias a un primer cuarto explosivo, un estallido de baloncesto, al que siguieron treinta minutos más parejos, con el ... Toledo levantándose tras el shock inicial e incordiando de verdad en los minutos finales, cuando porfió y soñó con la victoria. Lo evitó el Caja 87, que puede desteñirse en ataque pero rara vez se descompone en defensa.

