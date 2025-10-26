Suscribete a
El Caja 87 se reincorpora al carril de las victorias por la vía rápida (52-68)

Muy superiores en toda la velada a su rival, los verdirrojos impusieron su defensa sobre el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, al que desarbolaron en un primer tiempo monocolor y sin historia

Hora de reinventarse para sortear los contratiempos

La plantilla y el cuerpo técnico del Caja 87 celebra la victoria con los aficionados desplazados a Cáceres
Sergio A. Ávila

En Cáceres, donde se presumía un partido largo, exigente y físico ante un potente equipo de la categoría, el Insolac Caja 87 se desquitó de la dolorosa derrota frente al Coto Córdoba por la vía rápida, en apenas dos cuartos. Realmente, fue coser y ... cantar. Al descanso, antes incluso, ya tenía el partido más que encarrilado la tropa de Adrià Alonso, que aceleró desde el inicio, impulsándose desde la defensa y descosiendo al Cáceres, que no sabía ni por dónde le venía el aire. Con un juego gremial y basado en la fortaleza en su tablero, el conjunto verdirrojo esprintó y ahondó en la herida de las muchas dudas del conjunto extremeño, al que tenía contra las cuerdas al intermedio. Con la leve mejoría del segundo tiempo del Cáceres, el rendimiento del Caja 87 fue a menos, pero jamás peligró una victoria, la tercera de la temporada, que le permite anclarse en la zona alta de la tabla y demostrarse que hay vida aun sin Franch ni Bertain, jugadores clave de su perímetro.

