El Insolac Caja 87 se descompone en un último cuarto fatídico (59-71)

La defensa del liderato se le atragantó al Insolac Caja 87, al que se le fundieron los plomos en el último cuarto, fatídico (11-28). Obturado en ataque y sin pegamento en defensa, el equipo verdirrojo se precipitó al vacío de la frustración, incapaz ... de contener la crecida del Coto Córdoba, que había replicado todos los intentos de fuga de su rival y en los últimos diez minutos aceleró, y de qué forma, hasta hacer de San Pablo su rampa de lanzamiento al tercer triunfo de la temporada. La dirección de Gonzalo Orozco, la clase de Black y la percusión de Schutte en el poste bajo se aliaron hasta descomponer al conjunto sevillano, que no había hecho un gran partido hasta entonces pero aflojó incomprensiblemente en defensa, el pilar que no puede fallar en partidos así. Un encuentro cerrado, de pocos puntos, incluso metalúrgico y muy pesado, que precisaba máxima exigencia física y defensiva hasta el final, también mayor claridad en ataque. De todo se quedó huérfano el Caja 87, que además sufrió la pérdida por lesión por Bertain, la peor de las noticias de una mañana frustrante ante un Córdoba erigido ya en su 'bestia negra'.

Y eso que todo comenzó a pedir de boca. Dedovic abría la cuenta cajista con un triple y luego, tras tres grandes defensas, posteaba como un cinco clásico para dejar un efectivo gancho apoyándose en la tabla, recurso que también explotaría Jankovic en el siguiente ataque... e incluso Bilalovic, con otra maniobra exquisita. Volaba el Caja 87 con un parcial de 9-2 fabricado en dos minutos y medio. Black, lo tuvo que hacer todo él, metió la primera canasta para el invitado en tiro de campo y luego picoteó Ndiaye (11-8), ajustando el marcador. No había tiro exterior en el Caja 87, lacra hasta el descanso (3/17).

Del 9-2 se pasó al 11-12 tras un parcial foráneo que cortó, de cuajo, Clark, con el segundo triple verdirrojo. El bahameño, que juega muy rápido, a veces en exceso, anotaba tras robo (20-14) con el partido aumentando descaradamente su velocidad, ritmo preferido por los califales al que se adaptó el Caja 87 hasta echarle el lazo al cuarto con el 22-16: asistencia de un excelente y pluriempleado Jankovic (6+4) para el mate de Dibba. Jankovic estaba en todo, hiperactivo, consciente de su responsabilidad. Del liderazgo que debe asumir. Ejercía de referente interior, pero también se hacía grande en defensa, cambiaba tiros, estorbaba y cerraba el rebote. Posiblemente sus mejores minutos como jugador cajista. Iría de más a menos. Bilalovic, vía triple, estiraba la máxima renta hasta el +9 (27-18).

Sin embargo, tal acelerón no fue punto de inflexión para la tropa de Adrià Alonso sino todo lo contrario, porque el Córdoba reaccionó y el partido se descontroló. El Caja 87 perdonó varios triples liberados, se ofuscó en ataque y un 0-10 de los visitantes dejó una mueca de desconcierto entre los aficionados verdirrojos (27-28). Okafor no estaba, a diferencia de Clark, manos rápidas para rapiñar posesiones y sumar puntos gratis. La tendencia a la absoluta paridad en el partido, reflejado en el 33-30 del descanso, era irremediable. Con ocho puntos, cinco rebotes, una asistencia y dos recuperaciones, Jankovic se destacaba como el mejor jugador del choque. En cambio, de Cecilia no había noticias, tampoco de Bertain.

Jankovic fue el mejor jugador del Insolac Caja 87 ante el Coto Córdoba JUAN FLORES

La lesión de Bertain

Regresó más enchufado el Córdoba y lo reflejó en un 0-6 tras triple de Gonzalo Orozco y un dos más uno de Schutte (33-36), que luego erró de forma increíble un mate a dos manos. Clarke castigaba en la transición y Bilalovic volvía a dejarse un tiro libre. Con seis minutos del tercer cuarto por delante, se hizo el silencio en San Pablo tras una caída muy fea de Bertain en un esfuerzo defensivo. Se dolía mucho de la rodilla derecha el norteamericano, que no podía moverse. Era grave. Aunque estaba tumbado fuera de los límites del campo, el partido no se reanudó hasta que lo retiraron en camilla tras inmovilizarle la articulación. Se llevó la ovación del respetable y su ausencia, unida a la de Franch, deja muy tocado el perímetro.

El ritmo anotador, ya se podía decir, era bajísimo: 36-36 en el ecuador del tercer cuarto, con ambos equipos muy erráticos, enredados, sin claridad alguna. Cecilia encendió a San Pablo con un mate a una mano y, luego, la tanqueta Jankovic imponía sus kilos abajo, cargando al poste, posteando y anotando. Una lástima que el tiro libre no sea su especialidad. En los pequeños detalles también anida la diferencia. A Schutte lo castigaron con una técnica por protestar y, entre lesiones y polémicas arbitrales, con el partido cada vez más caliente, el tercer cuarto se dilataba mucho más de lo previsto. Bilalovic replicaba de tres a Pablo Sánchez (48-43) y dejaba, a falta de diez minutos, un colchón nada desdeñable.

Insolac Caja 87 - Coto Córdoba Ficha técnica Insolac Caja 87 (22+11+15+11): Clarke (15), Cecilia (2), Bilalovic (10), Dedovic (11), Latorre (2) -quinteto inicial-; Okafor (-), Jankovic (12), Rafa Santos (4), Cebolla (-), Dibba (3), Bertain (-).

Coto Córdoba (16+14+13+28): Black (15), Gonzalo Orozco (14), Bello (2), Alejandro Rodríguez (-), Ndiaye (4) - quinteto inicial-; Sorensen (4), Alejandro Orozco (-), Schutte (13), Pablo Sánchez (3), Sagnia (4), Guemeta (12), Baena -().

Árbitros e incidencias: Patricio López y Cóndor Benítez. Eliminado Gonzalo Orozco, por cinco faltas personales. Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB disputado en el Palacio de los Deportes San Pablo.

Un Córdoba arrollador

En realidad, el colchón no fue ni colchoneta en cuanto el Coto Córdoba encendió el turbo. Se reactivó con un 1-9 (49-52) y triple de Black. Al Caja 87 le faltaban ideas. No aire, pero sí recursos y juego en equipo, el que no había tenido en realidad en todo el partido. Además, se había quedado sin focos de anotación, muy difuminado todo, cuando el Córdoba, liderado por Black, elevaba la renta hasta el 49-56. Una situación límite que exigió el tiempo muerto de Adrià Alonso. Dedovic, mucho tiempo desaparecido, aportó una bombona de oxígeno (52-56), pero el Coto estaba encendido y abrió en canal la defensa verdirroja con varias penetraciones. El triángulo Black-Orozco-Schutte, demoledor, estaba destrozando a los sevillanos, (52-63), al borde del precipicio. Black prácticamente sentenció con un triple de mucha clase (54-66), y por si había dudas, Schutte clavó primero un mate tremendo (57-68) y Guemeta (12 puntos) culminó el trabajo del Córdoba, que dejaba al Caja 87 sin liderato y con motivos reales para la preocupación.