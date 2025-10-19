Suscribete a
BALONCESTO

El Insolac Caja 87 se descompone en un último cuarto fatídico (59-71)

SEGUNDA FEB

Los sevillanos, que perdieron por lesión a Bertain y también el liderato, se hundieron en los minutos decisivos y fueron superados por un Coto Córdoba impulsado por el triángulo Black-Gonzalo Orozco-Schutte

La defensa del liderato se libra en un derbi andaluz 

Palmeo de Latorre en la canasta del Coto Córdoba
Palmeo de Latorre en la canasta del Coto Córdoba JUAN FLORES
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

La defensa del liderato se le atragantó al Insolac Caja 87, al que se le fundieron los plomos en el último cuarto, fatídico (11-28). Obturado en ataque y sin pegamento en defensa, el equipo verdirrojo se precipitó al vacío de la frustración, incapaz ... de contener la crecida del Coto Córdoba, que había replicado todos los intentos de fuga de su rival y en los últimos diez minutos aceleró, y de qué forma, hasta hacer de San Pablo su rampa de lanzamiento al tercer triunfo de la temporada. La dirección de Gonzalo Orozco, la clase de Black y la percusión de Schutte en el poste bajo se aliaron hasta descomponer al conjunto sevillano, que no había hecho un gran partido hasta entonces pero aflojó incomprensiblemente en defensa, el pilar que no puede fallar en partidos así. Un encuentro cerrado, de pocos puntos, incluso metalúrgico y muy pesado, que precisaba máxima exigencia física y defensiva hasta el final, también mayor claridad en ataque. De todo se quedó huérfano el Caja 87, que además sufrió la pérdida por lesión por Bertain, la peor de las noticias de una mañana frustrante ante un Córdoba erigido ya en su 'bestia negra'.

