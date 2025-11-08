Suscribete a
BALONCESTO

El Insolac Caja 87 se apunta un cómodo triunfo ante el Valle de Egüés (74-96)

SEGUNDA FEB

Con Dedovic de máximo anotador, el conjunto sevillano suma a domicilio la quinta victoria de la temporada en un partido que controló desde el primer cuarto y dejó sentenciado al término del tercero

Pulso en Navarra entre la defensa más sólida y la más débil de la categoría

Dedovic, intentando superar la defensa de Jaxon Knotek
Dedovic, intentando superar la defensa de Jaxon Knotek MIGUEL JIMENO

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Insolac Caja 87 suma y sigue. Mostrando sus habituales señas de identidad, el equipo verdirrojo se impuso en el Polideportivo Sarigurren ante un rival, el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés, que había vivido una semana difícil con el cambio de su ... cuerpo técnico. Sólidos en defensa y, en esta ocasión, más productivos en ataque que en jornadas precedentes, los hombres de Adrià Alonso se procuraron una noche solvente, tranquila, que encarrilaron desde el primer cuarto y dejaron vista para sentencia a la conclusión del tercero, con veinte puntos de ventaja.

