El Insolac Caja 87 se apunta un cómodo triunfo ante el Valle de Egüés (74-96)

El Insolac Caja 87 suma y sigue. Mostrando sus habituales señas de identidad, el equipo verdirrojo se impuso en el Polideportivo Sarigurren ante un rival, el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés, que había vivido una semana difícil con el cambio de su ... cuerpo técnico. Sólidos en defensa y, en esta ocasión, más productivos en ataque que en jornadas precedentes, los hombres de Adrià Alonso se procuraron una noche solvente, tranquila, que encarrilaron desde el primer cuarto y dejaron vista para sentencia a la conclusión del tercero, con veinte puntos de ventaja.

El Caja 87 arrancó el partido con Clarke, Cebolla, Djedovic, Jankovic y Dibba. Los primeros compases tuvieron al capitán Nedim Dedovic (2-5). El cuadro sevillano empezó tremendamente atinado al aro, con un 2-11 de salida fabricado con la presencia interior de Dibba y Jankovic. Los hispalenses destacaron en la pintura, con un Lamin Dibba que convirtió sus primeras posesiones con facilidad (5-14). En los locales, Potier rompió el parcial visitante con dos triples, haciendo funcionar el ataque navarro (10-17). Al término del cuarto, 11-21 para al Caja 87.

El segundo cuarto comenzó con intercambio de canastas y un Sergio Cecilia protagonista en la anotación (16-25). Un triple de Yarnoz y otro de Lacunza levantaron a los locales, que encontraron en el perímetro el mejor antídoto al alto ritmo de partido visitante (23-27). El Valle de Egües comenzó a asociarse por dentro con un Knotek capaz de forzar tiros libres que apretaron el encuentro mediado el cuarto (30-34 min. 17). Como respuesta, entre Nedim Djedovic (inmaculado en el tiro en cuarto y medio) y Garvin Clarke encadenaron un parcial que permitió a los visitantes volver a la decena de ventaja (31-41). Al intermedio, 31-44 tras dos tiros libres anotados por Cecilia.

A la vuelta del entretiempo se sucedieron tramos de intercambios de canastas, con Knotek en los locales y el combo interior Jankovic-Latorre como protagonistas (39-50). Los navarros apretaron el acelerador desde la defensa y, tras una canasta de Rubiera y un triple de Lacunza, redujeron diferencias rozando el ecuador del tercer parcial (46-50). Tras un tiempo muerto de Adrià Alonso, el Insolac Caja 87 despegó de nuevo con un parcial 1-7 construido por su juego interior (47-57). Un energético Cebolla permitió a los visitantes alcanzar la máxima del partido hasta el momento, por encima de los veinte puntos. A falta de diez minutos, 51-71.

Castillo de Gorraiz Valle de Egüés - Insolac Caja 87 Ficha técnica Castillo de Gorraiz Valle de Egües (11+20+20+23): Potier (13), Pablo Fernández (-), Knotek (27), Yarnoz (7), Djery (2) -quinteto inicial-; Calvo (4), Elso (-), Lacunza (10), Rubiera (11), Zizic (-), Nahuel del Val (-), Garbayo (-).

Insolac Caja 87 (21+23+27+25): Clark (11), Cebolla (9), Dedovic (20), Jankovic (4), Dibba (12) -quinteto inicial-; Cecilia (8), Okafor (9), Santos (8), Bilalovic (7), Latorre (8).

Árbitros e incidencias: Miguel Ángel Soto Medina y Bernat Verdejo Fernández. Partido de la sexta jornada del Grupo Oeste de la Segunda FEB disputado en el Polideportivo Sarigurren de Valle de Egüés.

Rompe el partido y amplía la ventaja

El Insolac Caja 87 ya anotaba a la carrera con facilidad (60-79) mientras los anfitriones se sostuvieron con un Potier acertado en sus tiros con ocho puntos consecutivos. Paró el partido a Adrià Alonso (66-79) y, a la vuelta del tiempo muerto, el Caja 87 serenó el partido gracias a la dirección de un Clarke que asistió a Latorre y Okafor para abrir ventajas de nuevo (68-83). El cuadro sevillano, aupado por el acierto a campo abierto, cerró el partido por encima de la veintena, sumando la quinta victoria de la temporada en seis jornadas.