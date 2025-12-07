Una victoria de mucho peso clasifica al Fundación Cajasol Andalucía para la Copa de la Reina (1-3)

Victoria agónica y clave para el Fundación Cajasol Andalucía en Socuéllamos por 1-3 con un 30-32 en el cuarto set. Las nazarenas confirman su participación en la Copa de la Reina gracias a la primera victoria lejos de Dos Hermanas de ... la temporada. El conjunto de Ricardo Torronteras dio un paso al frente y sumó tres puntos de oro en el siempre difícil Pabellón Gran Gaby.

El conjunto de Ricardo Torronteras salió al encuentro con intensidad. Ambos equipos presentaron un partido físico con grandes intercambios y lucha de poder a poder. Destacó Jada Burse, la opuesta americana, con hasta cuatro puntos de los primeros ocho de las nazarenas. Maguilaura Frías, con un espectacular bloqueo, ponía en el suelo el 12-15 y abrió cierta ventaja para el Fundación Cajasol Andalucía. Lucharon y armaron un gran bloqueo para frenar la tímida reacción del CV Kiele Socuéllamos, que intentó salir con los puntos de Linda Costa y Renata Benedito, pero el efectivo ataque de Burse, con diez puntos, y los seis de la capitana Maguilaura Frías, cerraron el primer set en 17-25.

Igualdad también en los primeros compases del segundo set. El ocho iguales en el electrónico, tras varios errores de las nazarenas, daba alas al CV Kiele Socuéllamos sabedor de la importancia de este encuentro. El 14-13 en el marcador ponía por primera vez a las locales por delante desde el primer punto del segundo set. Con 17-15 llegó el tiempo muerto de Ricardo Torronteras. Lo volvió a parar con 21-18 y buscó soluciones desde el saque con Helena Orejas y Sira Plaza, aunque finalmente el set se lo llevaron las locales 25-21.

Festival de bloqueos

El Fundación Cajasol Andalucía tenía que dar un paso al frente ante tanta igualdad, y Frías lideró desde el inicio el tercer set para llegar a un primer parcial de 9-12. Denia Bravo y Kamani Fatu comenzaron a puntuar para el CV Kiele Socuéllamos. Hemery Herman y Leticia Delagrammatikas, con sendos bloqueos, frenaron el ímpetu local de acercarse al marcador con 12-15. El festival de bloqueos del equipo nazareno lo continuó Kennedi Evans, para sumar el 15-20. Con 18-25 se llevaron esta manga las de Torronteras para puntuar en un pabellón muy difícil.

Un 5-7 fue el inicio del cuarto set, con puntos muy disputados por ambos equipos. Los bloqueos conseguían tocar bola y facilitaban la reconstrucción. Y así fue la tónica de todo el set hasta el 19-21, cuando las de Torronteras consiguieron algo de ventaja. Pero el CV Kiele Socuéllamos apretó y sumó el 24-23 y la primera bola de set que Jada Burse salvó con una finta detrás del bloqueo. Salvó dos más el conjunto nazareno y consiguió convertir la quinta bola de partido para cerrar por 30-32.

Victoria importantísima que clasifica al equipo para la Copa de la Reina a falta de una jornada y lo aúpa en la clasificación hasta la sexta plaza en una muy igualada Liga Iberdrola. Maguilaura Frías y Jada Burse, con 27 y 23 puntos respectivamente, destacaron en puntuación. Isabel Barón, líbero del conjunto nazareno, también tuvo una actuación muy destacada en defensa.

El Fundación Cajasol Andalucía jugará el próximo sábado a las 18 horas, contra el CV Melilla, la última jornada de la primera vuelta en el pabellón Francisco de Dios Jiménez (Los Montecillos).