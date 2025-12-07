Suscribete a
ABC Premium

VOLEIBOL

Una victoria de mucho peso clasifica al Fundación Cajasol Andalucía para la Copa de la Reina (1-3)

LIGA IBERDROLA

Las nazarenas atan el objetivo de la primera vuelta tras sumar su primer triunfo a domicilio de la temporada

El Fundación Cajasol Andalucía pasa con sufrimiento a octavos de la CEV Challenge Cup

La plantilla del Fundación Cajasol Andalucía celebra el triunfo en Socuéllamos
La plantilla del Fundación Cajasol Andalucía celebra el triunfo en Socuéllamos CAVESQUIMO

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Victoria agónica y clave para el Fundación Cajasol Andalucía en Socuéllamos por 1-3 con un 30-32 en el cuarto set. Las nazarenas confirman su participación en la Copa de la Reina gracias a la primera victoria lejos de Dos Hermanas de ... la temporada. El conjunto de Ricardo Torronteras dio un paso al frente y sumó tres puntos de oro en el siempre difícil Pabellón Gran Gaby.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app