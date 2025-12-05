El Fundación Cajasol Andalucía pasa con sufrimiento a octavos de la CEV Challenge Cup

El Fundación Cajasol Andalucía venció en el set de oro al Dynamo Apeldoorn y se mete por segundo año consecutivo en los octavos de final de la CEV Challenge Cup. Las nazarenas cayeron 3-1 en el partido y vencieron 11-15 en ... el set de oro para firmar un nuevo capítulo histórico en el club nazareno. Ahora espera el Panionios, un duro rival griego que será el siguiente escollo para seguir haciendo historia y tocar por primera vez los cuartos de final en Europa.

Máxima igualdad desde inicio del partido donde el Fundación Cajasol Andalucía se encontró el alto bloqueo neerlandés por las alas y pudo puntuar desde la defensa y la reconstrucción. El Dynamo Apeldoorn tampoco ajustó su recepción pero conseguían salir por zaguero seis con facilidad. Así se llegó al nueve iguales. Un nuevo bloqueo por dos trajo consigo el primer tiempo muerto de Torronteras con 11-9. No surtió efecto y volvió a estrellarse el equipo con el bloqueo hasta el 15-9 y un nuevo tiempo muerto de las nazarenas. No le perdió la cara al set y continuó peleando con Leticia Delagrammatikas por el centro y Lucía Prol en ataque, pero el primer parcial se quedó en tierras neerlandesas por 25-20.

Comenzó el segundo set también con igualdad entre los dos conjuntos. Las nazarenas ajustaron la recepción con una gran Bianca Polo, líbero, y Kennedi Evans entró por el centro sumando puntos. El once iguales marcaba la inmensa igualdad entre los dos conjuntos. Helena Orejas, receptora titular, puntuaba por zona seis para apretar el marcador. La opuesta Jada Burse con un buen ataque por dos y un nuevo error de las locales puso un interesante 11-13 y el primer tiempo muerto del Dynamo Apeldoorn. Volvió la igualdad a catorce puntos gracias al bloqueo neerlandés. Helena Orejas y Lucía Prol abrieron brecha junto a Jada Burse para sumar el 14-23, un parcial de 0-9. Lucía Prol con un blockout cerró el set por 15-25.

Faltaba un set para certificar el pase a la siguiente ronda pero el inicio del tercer parcial fue con un 13- 8 que complicaba la cosa. Continuó el equipo trabajando, especialmente en defensa y con el bloqueo actuando para igualar de nuevo el encuentro a quince puntos. Lucía Prol tiraba del carro en puntuación. Pero las neerlandesas, alentadas por su público, volvieron a apretar hasta el 20-16. Torronteras pidió tiempo muerto con 22-18 para organizar al equipo. No pudo salir el equipo de rotación y terminó cediendo por 25-18.

El Dynamo Apeldoorn sabía de la importancia del cuarto set donde debían ganar para forzar el set de oro. Comenzó con un parcial de 10-6 donde las reconstrucciones y defensas brillaron para ellas para abrir cierta ventaja en el marcador. Intentaba ajustar la recepción del Fundación Cajasol Andalucía para posibilitar más opciones a Sira Plaza, jugando en la colocación. Así fue, además de la recepción, Lucía Prol se echó el equipo a la espalda y se igualó el set con 16-15 en el electrónico. Luchó hasta el final con una Jada Burse que puntuó desde zona dos, pero finalmente el partido cayó para las neerlandesas por 25-19.

Llegó la hora del set de oro, a quince puntos. La igualdad fue total, fruto de la tensión de jugarse la eliminatoria en tan solo quince puntos y así llegó al 10 iguales. Jada Burse sacó su mejor versión, apoyada en un equipo que lo dejó todo en pista para terminar cerrándose por 11-15. El Fundación Cajasol Andalucía pasa a octavos de final de la CEV Challenge Cup donde se enfrentará al Panionios griego. Ahora toca centrarse en la Liga Iberdrola donde se juega el pase a la Copa de la Reina en las dos jornadas que restan de la primera vuelta, el primero de ellos este domingo a las 18 horas frente al CV Kiele Socuéllamos a domicilio.