VOLEIBOL

El Fundación Cajasol Andalucía pasa con sufrimiento a octavos de la CEV Challenge Cup

Las nazarenas perdieron por 3-1 en Apeldoorn, pero se llevaron el set de oro y en la siguiente ronda europea, a la que también llegaron la pasada temporada, se medirán al Panionios heleno

La ilusión es el motor del Fundación Cajasol Andalucía en Apeldoorn

Las jugadoras del Fundación Cajasol Andalucía, en un tiempo muerto
Las jugadoras del Fundación Cajasol Andalucía, en un tiempo muerto CAVESQUIMO

El Fundación Cajasol Andalucía venció en el set de oro al Dynamo Apeldoorn y se mete por segundo año consecutivo en los octavos de final de la CEV Challenge Cup. Las nazarenas cayeron 3-1 en el partido y vencieron 11-15 en ... el set de oro para firmar un nuevo capítulo histórico en el club nazareno. Ahora espera el Panionios, un duro rival griego que será el siguiente escollo para seguir haciendo historia y tocar por primera vez los cuartos de final en Europa.

