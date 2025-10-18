La defensa del liderato se libra en un derbi andaluz

Un inmaculado arranque de temporada reflejado en un par de victorias consecutivas ha situado al Insolac Caja 87 en una situación de privilegio que aumenta su responsabilidad: es el primer clasificado del Grupo Oeste de la Segunda FEB, aunque empatado a triunfos con ... otros tres equipos también invictos. Su defensa del liderato comienza este domingo en San Pablo (12.30 horas), ante su público y en un derbi regional que lo cita frente al renovado Coto Córdoba de Gonzalo Rodríguez, con el que ya perdió en la Copa de España (75-69), aún con Eloy Ramírez en el banquillo. Dolió aquella derrota, porque minimizaba mucho las opciones de seguir en la segunda competición, un escenario que estaba en la mente de los hermanos Crespo. Querían superar la primera fase del torneo copero y medirse a rivales de mayor enjundia, de Primera FEB en concreto, en las eliminatorias.

Agua pasada no mueve molino y al Caja 87 sólo le concierne ya la competición de la regularidad, donde ha elevado su ambición hasta la cima más alta: el ascenso. Desean los verdirrojos el premio gordo, de ahí también que procedieran al cambio de entrenador sus dueños, antes de que la Liga empezase, cuando no vieron claro el rumbo del equipo. Por ahora, tan arriesgado movimiento les ha salido bien: dos partidos, dos victorias, liderato, cifras defensivas acordes con la idea del nuevo entrenador (64,5 puntos de media) y expectativas de mejora o progresión a medida que se vayan conociendo más Adrià Alonso y su plantilla.

No es que ahora todo se vea color de rosa, no, pero las victorias ayudan siempre con su conocido poder medicinal y, sobre todo, dan tiempo para trabajar con mucha tranquilidad. Sin brillar excesivamente, el Caja 87 ya dio muestras de seriedad y solidez defensiva contra el Círculo Gijón en casa y parecidas constantes vitales presentó hace seis días en Logroño, contra el Clavijo, amarrando el primer triunfo de la temporada a domicilio y encauzando así el camino que se pretende. Con este par de victorias, el Insolac Caja 87 ha aligerado la mochila de la presión, aunque a medida que se gana se va llenando otra: la de la responsabilidad.

Este domingo, con el fiel respaldo de su afición y muchos cordobeses que se darán cita también en San Pablo, el equipo verdirrojo afronta una de esas citas que pueden hacerlo volar, consolidando su liderato, o echarle agua al vino de la ilusión generada por este prometedor inicio liguero. Aparece por San Pablo el Coto Córdoba, que también apunta alto. Dirigido por Gonzalo Rodríguez, llega invicto, con el 2-0 en su casillero después de dos victorias de mérito: venció a la Cultural y Deportiva Leonesa en la prórroga a domicilio (82-92), y en su feudo, en el pabellón Vista Alegre de la ciudad califal, doblegó al Ponferrada (75-63), uno de esos equipos potentes del Oeste con el asterisco de candidato al play off.

El peligro de Ja'Monta Black

Aún es pronto para saber dónde se posicionará cada equipo cuando esta liga corta, de 26 jornadas, vaya avanzando, pero la realidad es que el Córdoba ha arrancado también como un tiro y presenta elementos en su plantilla de alto nivel para la categoría que pondrán a prueba la consistencia defensiva del Caja 87. Son los casos de Sorensen, Alejandro Rodríguez, Gonzalo Orozco, Kevin Schutte o Ja'Monta Black, que ha promediado 19 puntos por partido en las dos primeras jornadas y al que tan bien conoce Adrià Alonso ya que fue pupilo suyo la temporada pasada en Cáceres. En torno a Black y Schutte, pilares exterior e interior respectivamente, orbita el baloncesto de este Coto Córdoba que en el partido de la Copa de España laminó al Caja 87 en rebotes, atrapando quince más (47-32), aunque en realidad fue un duelo muy igualado que los califales se llevaron por seis puntos (75-69).

Seguro que Alonso y su staff técnico han visualizado ese partido esta semana, así como los dos disputados por el Córdoba en la competición liguera, para detectar sus puntos débiles, los fuertes y cómo neutralizarlos. De su plantilla quiere el técnico catalán pico y pala, construir el edificio con buenos cimientos defensivos. Y parece un buen plan. Si los óptimos registros en esta faceta fueron en las dos primeras jornadas más por mérito de sus jugadores o por demérito de sus rivales, se pondrá al descubierto contra el Córdoba, que tiene más talento y a priori dispone de un potencial mayor que el Círculo Gijón y el Clavijo.

Es sin duda un exigente examen, aunque pase lo que pase este domingo luego quedarán 23 jornadas más. Dedovic y Clarke o Clarke y Dedovic, en el orden que cada uno guste, son por ahora los jugadores más determinantes del Caja 87, que tiene la baja de Franch y aún tiene que encajar en la rotación a una pieza como Okafor, cuyo debut fue testimonial en Logroño. El estadounidense de pasaporte nigeriano debería aportarle otros matices a la rotación verdirroja, que no se resintió por la ausencia de Franch ante el Clavijo. Y eso es una buena noticia considerando la jerarquía que tuvo el badalonés la pasada temporada en el equipo. Clarke puede hacer de base, asumiendo dirección y tiros, mientras que Rafa Santos ejerce de contrapunto: lo suyo, sin menoscabo del pilotaje de sus compañeros, es la intensidad, la defensa y la anticipación para dinamitar ataques rivales. Fue clave en el triunfo de Logroño que disparó al Caja 87 hasta la azotea del Oeste. Una posición deseada por los otros trece equipos cuya defensa comienza este domingo.

El domingo 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐨𝐬𝐚 🩷



Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, jugaremos el domingo con la equipación visitante 🩷 🏀



¡Juntos somos más fuertes!



#DíaContraElCáncerDeMama pic.twitter.com/su1MHZkShl — Insolac Caja 87 Basket (@caja87basket) October 17, 2025

El Morón viaja a Logroño

Si el Caja 87 buscará su tercera victoria de la temporada para mantenerse invicto, el CB Starlabs Morón se desplazará a Logroño para medirse este domingo (17.30) al Logrobasket Logi7, el otro equipo de la capital riojana, en un encuentro que se disputará en el Polideportivo Lobete, que no es el mismo escenario en el que disputa sus partidos como anfitrión el Clavijo. Ante un recién ascendido que aún no conoce el triunfo, el conjunto aruncitano tratará de desquitarse del tropiezo que sufrió el pasado fin de semana en el pabellón Alameda, su habitualmente inexpugnable feudo, frente al Biele ISB de Azpeitita (65-86). Los hombres de Fede Castelló se diluyeron en el segundo tiempo, con la defensa rindiendo muy por debajo de su nivel, y lo acabaron pagando con la derrota. Que fue la primera de esta campaña ya que hasta la fecha habían sumado tres triunfos en la Copa de España, amén del conseguido en Jaén en la primera jornada liguera. En el Logrobasket, que ha perdido sus partidos contra el Iraurgi y el Valladolid, están destacando por encima del resto dos jugadores, ambos de perímetro: Iker Montero, con 22,5 puntos de media, y el estadounidense AJ Plitzuweit, con 11 de promedio.