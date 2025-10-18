Suscribete a
insolac caja 87 - coto córdoba

La defensa del liderato se libra en un derbi andaluz

SEGUNDA FEB

El Insolac Caja 87 recibe este domingo al Coto Córdoba, también invicto tras dos jornadas ligueras, con el que perdió en la Copa de España a domicilio

El Caja 87 y la academia belga BasketballHall55 sellan un acuerdo internacional de colaboración

Rafa Santos, dando un pase en el partido copero contra el Jaén Paraíso Interior
Sergio A. Ávila

Un inmaculado arranque de temporada reflejado en un par de victorias consecutivas ha situado al Insolac Caja 87 en una situación de privilegio que aumenta su responsabilidad: es el primer clasificado del Grupo Oeste de la Segunda FEB, aunque empatado a triunfos con ... otros tres equipos también invictos. Su defensa del liderato comienza este domingo en San Pablo (12.30 horas), ante su público y en un derbi regional que lo cita frente al renovado Coto Córdoba de Gonzalo Rodríguez, con el que ya perdió en la Copa de España (75-69), aún con Eloy Ramírez en el banquillo. Dolió aquella derrota, porque minimizaba mucho las opciones de seguir en la segunda competición, un escenario que estaba en la mente de los hermanos Crespo. Querían superar la primera fase del torneo copero y medirse a rivales de mayor enjundia, de Primera FEB en concreto, en las eliminatorias.

