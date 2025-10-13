El prometedor arranque del Insolac Caja 87: liderato, datos reveladores y lógico margen de mejora

No hay motivos para echar las campanas al vuelo, que la temporada recién ha comenzado, pero sí para ilusionarse moderadamente con el prometedor arranque del Insolac Caja 87. Su pleno de victorias, sumadas ante el Círculo Gijón Baloncesto en casa y el Reina Proteínas ... Clavijo a domicilio, lo ha encaramado hasta el liderato del Grupo Oeste de la Segunda FEB con el mismo balance parcial, pero con mayor diferencial de puntos (+29), que los otros tres equipos que se mantienen invictos: UEMC Baloncesto Valladolid (+26), Biele ISB (+25) y Coto Córdoba (+22), al que precisamente se medirá el próximo domingo, 19 de octubre, en el pabellón San Pablo (12.30 horas).

No es que haya desplegado el Caja 87 en este par de partidos un baloncesto espectacular o sin tachas, pero sí ha hecho algo fundamental en esta apertura del curso dada su especial coyuntura: rellenar pronto el casillero de victorias para facilitar una transición rápida con el cambio de entrenador, despejar la incertidumbre que genera un movimiento de este calado en la antesala del comienzo liguero y evitar que el foco del debate, si es que existía, persistiera mucho tiempo ahí con el peligro de enquistarse. Para alcanzar un objetivo tan ambicioso como el que se ha propuesto el club de los hermanos Crespo, hay que avanzar en todos los sentidos. Quedarse parado con la temporada en marcha está prohibido.

Y ganar siempre es la mejor medicina. Un mágico elixir. El arranque es el soñado por Adrià Alonso porque siempre se trabaja con mucha más tranquilidad al buen cobijo de la victoria. Mucho más cuando se acaba de aterrizar en un banquillo. Los triunfos dan aire, tiempo para corregir y seguir trabajando en la misma línea, tratando de perfilar a un equipo que el catalán quiere construir de atrás hacia delante, a través de una fuerte defensa para que las opciones de victoria, en los partidos buenos pero sobre todo en los malos, aumenten.

Su declaración de intenciones la plasmó el jueves de la pasada semana, en la previa de la visita al Clavijo, y lo cierto es que el equipo, hasta la fecha, está funcionando en esa faceta sin olvidar que el margen de mejora es manifiesto, amplio en todos los sentidos. No puede ser de otro modo habida cuenta el poco tiempo que lleva al cargo de la plantilla. En estas dos jornadas, el Caja 87 es el equipo que menos puntos ha recibido (129) del total de 28 que componen la categoría entre las conferencias Este y Oeste. El Círculo Gijón le hizo 63 y el Clavijo no pudo pasar de 66 para componer una media de 64,5 puntos que, todo sea dicho, es prácticamente imposible de mantener. Lo normal es que suba con el paso de las jornadas y a medida que el Caja 87 se vaya midiendo a rivales de superior envergadura con mayor calidad y capacidad de acierto en el tiro. Valladolid (136), Biele ISB (137) y Llíria (141), tercero del Este, son los otros tres equipos que menos han sufrido en su canasta.

El tiro exterior

El ataque verdirrojo ha promediado 79 puntos en estas dos jornadas con porcentajes que pueden mejorarse: 49,4% en tiros de dos, 27,8% en triples, 40,7% en el tiro de campo y 84,6% en el tiro libre. Si es previsible que la media defensiva aumente, lo mismo podría decirse del lanzamiento exterior considerando la batería de especialistas del plantel: Bertain, Bilalovic, Dedovic, Clarke... todos ellos deberían incrementar su efectividad perimetral. En otras facetas del juego muy relevantes, el Caja 87 está promediando 37 rebotes por partido (14,5 en ataque), 11,5 asistencias, 11 recuperaciones, 13 pérdidas, 3,5 mates, 2 tapones a favor, 20 faltas cometidas, 19 recibidas y una valoración de 83,5 créditos... que sólo mejora un equipo del Oeste: el Club Baloncesto Toledo (1-1 de balance), con un llamativo 99,5.

De las estadísticas verdirrojas sobresalen dos clave que por ahora nadie mejora en su grupo: los rebotes en el aro rival (29 en total) y las recuperaciones (22). Ambas se traducen en mayor número de posesiones y, por tanto, en más opciones de anotar. Se está destacando en 'robos' el cordobés Rafa Santos (2,5), siempre intenso en defensa y apretando la línea de pase, sin olvidar a Franch, que lidera ese apartado en la Liga con cuatro aunque el badalonés sólo ha jugado un partido.

San pablo....ya venimos!!!! 🏀🪄@caja87basket https://t.co/hl5EaqTtOE — Adria Alonso (@aalonsofer8) October 12, 2025

No hay que olvidar, además, que el Caja 87 se ha empleado en estas dos primeras citas con la plantilla incompleta. Si contra el Círculo Gijón faltó Okafor, en Logroño se ausentó Franch y llegaron renqueantes, tras una semana complicada para ambos, Joaquín Cebolla y Okafor, que al fin pudo debutar pero lo hizo de manera testimonial. Al estadounidense de pasaporte nigeriano todavía hay que integrarlo en la rotación para que esta adquiera más posibilidades y matices en las posiciones tres y cuatro. En esta última se está desenvolviendo también Jankovic, un pívot de poste bajo que aporta virtudes distintas a Lamin Dibba, un finalizador puro.

Garvin Clarke y Nedim Dedovic, con 15 y 14,5 puntos de media respectivamente, lideran el escalafón de anotadores del Caja 87. Por cierto, sólo hay un jugador de la Segunda FEB (Haney, del Valladolid) que haya permanecido más tiempo en pista en este par de jornadas que el capitán verdirrojo, con una media de 32 minutos que ponen de manifiesto su jerarquía en el equipo y la importancia que le confiere Adrià Alonso en este esquema que sobre la marcha está construyendo y engrasando para que el Caja 87 sea, como pretenden los altos mandos de la entidad, un equipo ganador que se codee en la zona alta de la tabla y aspire al ascenso.