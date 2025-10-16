Josep Franch, base del Insolac Caja 87, sufre una pequeña fractura ósea en la rodilla izquierda

El Insolac Caja 87 ha comunicado este jueves el alcance de la lesión de Josep Franch, que se perdió el encuentro en Logroño contra el Clavijo y causará de nuevo baja este domingo (12.30 horas) en el duelo de la tercera jornada ... del Grupo Oeste de la Segunda FEB que medirá a los verdirrojos contra el Coto Córdoba en San Pablo. De acuerdo con el parte médico emitido por la entidad sevillana, el base badalonés, tras el golpe en su rodilla izquierda, sufre una pequeña fractura ósea en forma de «cuerpo libre». Se le han realizado pruebas al jugador en las que se ha comprobado que «el resto de estructuras óseas y ligamentosas se encuentran en perfecto estado», si bien, como apunta el club, «dicha lesión requiere de una pequeña intervención que será realizada en los próximos días».

De este modo, continúa el parte médico, «el postoperatorio vendrá marcado por la evolución del propio jugador aunque se prevé de muy corta duración al tratarse de una intervención poco invasiva». Concluye el Caja 87 asegurando que Franch «se encuentra muy motivado, realizando trabajo físico al margen de sus compañeros y con ganas de volver lo antes posible para ayudar a su equipo dentro de la pista en una temporada ilusionante».

De este modo, la dirección de juego recaerá de nuevo en el bahameño Garvin Clarke, máximo anotador cajista en las dos primeras jornadas, y en el cordobés Rafa Santos, cuyo trabajo está complementando al del caribeño por la intensidad defensiva que aporta en la cancha. La ausencia de Franch este próximo domingo la confirmaba el técnico verdirrojo, Adrià Alonso, en la rueda de prensa previa al choque. El resto, «salvo contratiempo de última hora», se encuentra en condiciones para afrontar un derbi andaluz que supondrá todo un reto para el Caja 87 al enfrentarse a un equipo también invicto y que le tiene tomada la medida.

«Muy contento con la predisposición del grupo. Lo vengo diciendo desde el primer entrenamiento. Es un grupo muy entrenable, con mucha capacidad de mejora y, sobre todo, con una actitud y predisposición muy buenas. Estamos construyendo lo que queremos que sea nuestra identidad», comentaba Alonso. Espera el técnico de Martorell «un partido complicado y divertido ante un equipo bien construido que está jugando un muy buen baloncesto. Un equipo maduro para la época de la temporada en que nos encontramos de temporada», advertía sobre el rival, enfatizando que el Caja 87 necesitará «una buena versión, canalizando bien los focos importantes del equipo rival para minimizarlos».

El peligro de Ja'Monta Black

«Tenemos que disfrutar jugando en casa con un ambiente que será, seguro, espectacular, en el que se batirá de nuevo el récord», dijo en alusión al número de espectadores que se darán cita en San Pablo. «A Obi (Okafor) le estamos metiendo más carga para que se vaya sintiendo cada vez mejor con el grupo y nos pueda seguir aportando. Tenemos muchas ganas de ganar y romper la racha del Caja ante el Córdoba», destacó Alonso, al que le hace «especial ilusión» reencontrarse con un jugador como Ja'Monta Black, al que dirigió la pasada temporada Cáceres y que es ahora el más destacado del conjunto califal: «Sabíamos que tras su año de adaptación iba a dar que hablar. Es un reto ver si podemos minimizar sus números. No será fácil contrarrestar su propuesta, bonita de ver, pero en esa guerra de estilos nos tenemos que imponer», indicó.

Así analizaba Alonso el juego del Coto Córdoba: «Es un baloncesto atractivo, de buen ritmo ofensivo, con posesiones cortas si pueden para no jugar en estático. Tiene los focos bien marcados y uno muy claro es Ja'Monta. Nosotros tenemos que jugar nuestro baloncesto, controlando el ritmo como hicimos con Gijón y Clavijo. Eso nos dará control del rebote y más posesiones. Somos un equipo capaz de mutarnos y buscar diferentes situaciones. Eso nos hará más imprevisibles. Lo importante es que la pelotita naranja entre a nuestro favor y que seamos sólidos atrás», concluía el preparador verdirrojo, que ha empezado su andadura en Sevilla del mejor modo posible, ganando en las dos primeras jornadas ligueras y situando al equipo líder.