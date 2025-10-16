Suscribete a
BALONCESTO

Josep Franch, base del Insolac Caja 87, sufre una pequeña fractura ósea en la rodilla izquierda

SEGUNDA FEB

El parte médico emitido por el club precisa que requerirá «una pequeña intervención en los próximos días», aunque se prevé un postoperatorio «de muy corta duración al tratarse de una intervención poco invasiva»

El prometedor arranque del Insolac Caja 87: liderato, datos reveladores y lógico margen de mejora

Franch, en un entrenamiento del Insolac Caja 87
Franch, en un entrenamiento del Insolac Caja 87 JUAN FLORES
S. A. A.

El Insolac Caja 87 ha comunicado este jueves el alcance de la lesión de Josep Franch, que se perdió el encuentro en Logroño contra el Clavijo y causará de nuevo baja este domingo (12.30 horas) en el duelo de la tercera jornada ... del Grupo Oeste de la Segunda FEB que medirá a los verdirrojos contra el Coto Córdoba en San Pablo. De acuerdo con el parte médico emitido por la entidad sevillana, el base badalonés, tras el golpe en su rodilla izquierda, sufre una pequeña fractura ósea en forma de «cuerpo libre». Se le han realizado pruebas al jugador en las que se ha comprobado que «el resto de estructuras óseas y ligamentosas se encuentran en perfecto estado», si bien, como apunta el club, «dicha lesión requiere de una pequeña intervención que será realizada en los próximos días».

