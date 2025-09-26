David Muñoz y José Antonio Rueda lideran la primera jornada en Motegi

Dominio sevillano en la primera jornada del Gran Premio de Japón de Moto3. David Muñoz y José Antonio Rueda, cuarto y primer clasificados de la general de pilotos de la categoría respectivamente, fueron los más rápidos de la práctica oficial en el Circuito de Montegi, donde comienza la gira asiática del Mundial. Los sevillanos firmaron los mejores tiempos de la sesión vespertina, la llamada 'práctica oficial' cuyos primeros catorce pilotos pasan directamente a la Q2 del sábado, en la misma vuelta, con el brenero a rueda del palaciego. Muñoz paró el crono en 1:55.234 y su paisano, en 1:55.402.

El japonés Yamanaka fue tercero con 1:55.590 y Ángel Piqueras, segundo clasificado del Mundial, cuarto (1.55.626). Almansa, Perrone, Adrián Fernández, Kelso, Furusato, Pini, Bertelle, Lunetta, Quiles y Foggia picaron también el billete directo para la Q2, que definirá la parrilla del domingo, sin tener que pasar por la criba de la Q1. En la sesión libre de la jornada matinal, Rueda logró el tercer mejor tiempo (1:55.990) y Muñoz, el noveno (1:56.747).

Al Gran Premio de Japón llega el Mundial de Moto3 muy encarrilado para José Antonio Rueda, que tiene el título en su mano. A falta de seis pruebas, el joven de Los Palacios, que ha ganado la mitad de las carreras disputadas, acumula 295 puntos, que son 78 más que Piqueras. Muñoz, por su parte, es cuarto, con 172 unidades. Este sábado se disputa la segunda sesión de libres (1.40, hora española), así como la Q1 (5.45) y la Q2 (6.10). El domingo, la carrera de Moto3 en Motegi (sobre 17 vueltas) arrancará en plena madrugada española (4.00 horas).

Dani Muñoz, a la Q2

En Moto2, el nazareno Dani Muñoz, del Red Bull KTM Ajo, registró el décimo tiempo de los entrenamientos libres (1:49.757) y el duodécimo de la práctica oficial (1:49.134) que lideraron Dixon, Sasaki y Guevara. La Q2 de la categoría intermedia arranca a las 7.05 este sábado y la carrera se disputa a las 5.15 horas de la madrugada del domingo (19 vueltas). Muñoz es vigésimo de la general.

