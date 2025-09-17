José Antonio Rueda, un líder que sube de nivel: en 2026 dará el salto a Moto2

José Antonio Rueda, piloto de Los Palacios de 19 años y líder del Mundial de Moto3, ascenderá de categoría la próxima temporada, hasta Moto2, pero sin abandonar la estructura del Red Bull KTM Ajo en un proyecto que se extenderá hasta 2027 formando dupla en el garaje con el neerlandés Collin Veijer, según ha anunciado este miércoles el equipo finlandés, donde el sevillano lleva compitiendo desde 2023, cuando hizo su debut en la categoría pequeña que en su tercer año está dominando con absoluta claridad.

Rueda, que suma 295 puntos y mantiene una ventaja de 78 unidades sobre el segundo clasificado, Piqueras, a falta de seis grandes premios para el desenlace de la temporada, puso la directa al título mundial ganando en Misano la octava carrera del año de un total de 16 tras superar a Quiles en la última curva para alcanzar la meta en primera posición. Desde su estreno en Moto3, el palaciego presenta un currículum de 56 carreras, 16 podios, cinco poles y nueve triunfos.

Su primer podio lo logro en el Gran Premio de Cataluña de 2023 y, su primera victoria, en el Gran Premio de Aragón de 2024. Luego han llegado ocho más que lo han encaramado al sólido liderato de la clasificación general de pilotos antes del comienzo de la gira asiática, en la que definitivamente se podría definir el Campeonato. No habría mejor forma de despedirse de Moto3 que con el título mundial, que sería el primero del motociclismo sevillano y andaluz.

Sus nueve victorias lo convierten, de momento, y según recuerda su formación, en el séptimo piloto más laureado de la historia del Red Bull KTM Ajo tras Johann Zarco, Pedro Acosta, Brad Binder, Miguel Oliveira, Marc Márquez y Raúl Fernández. Es Rueda uno de los jóvenes talentos más prometedores surgidos del programa Red Bull Rookies Cup tras proclamarse en 2022 campeón de esa competición, quedando precisamente Veijer en segunda posición, y conquistar un doblete histórico al llevarse también el Mundial Júnior de MotoGP.

«Quiero seguir cumpliendo sueños»

Rueda se muestra encantado de prolongar su carrera en la estructura que le dio la alternativa en Moto3: «Estoy muy contento de poder correr para Red Bull KTM Ajo en Moto2 el año que viene. Al final, fueron ellos quienes creyeron en mí en mi primer año en el Campeonato del Mundo. Tuvieron esa confianza y les estoy muy agradecido, especialmente a Aki y Niklas. Es un equipo del que siempre he soñado formar parte y quiero seguir cumpliendo mis otros sueños con ellos. Espero que podamos disfrutar muchos años más juntos», comenta el piloto de Los Palacios, consciente del reto que supone para él este ascenso en la jerarquía: «Sé que Moto2 es una categoría muy difícil y que será dura, pero estamos dispuestos a darlo todo, aprender mucho y disfrutar de cada momento», señala el sevillano, feliz de compartir box con Veijer, algo que le «entusiasma mucho».

Con este ascenso de Rueda se confirma que en Moto2 habrá al menos dos pilotos sevillanos en 2026 tras el anuncio del fichaje del nazareno Daniel Muñoz, que precisamente ha corrido los últimos grandes premios en el Red Bull KTM Ajo sustituyendo a Deniz Öncü, por el Italtrans Racing Team.