Sergi Cabanas: «Partidos como el de Hungría ayudan a poner los pies en la tierra»

Sergi Cabanas (Sabadell, 1996) ha vivido un año clave en su carrera. Su primera temporada en Croacia le ha dado nuevas herramientas para crecer dentro y fuera del agua. En el último partido del Mundial, firmó uno de los goles clave en la remontada ante Hungría ... que dio a España el pase a cuartos como primera de grupo. De cara a la siguiente ronda del torneo, el jugador analiza el momento y las sensaciones de la selección española de waterpolo.

-¿Qué sensación le dejó el partido ante Hungría?

-Es complicado porque al salir del partido, al haber remontado, sales a lo mejor con un poco mejor sensación de la que realmente tuvimos. Pero a mí personalmente me dejó como que hay mucho margen para mejorar. Es cierto que lo pudimos sacar, pero cometimos fallos. Y entonces considero que a lo mejor tenemos todavía margen para ser mejores y para no decir que ya lo estamos haciendo todo bien.

-¿Qué cree que les faltó?

-Creo que lo que nos ha faltado es lo que nos caracteriza, que es una defensa muy dura. Creo que empezamos contra Hungría un poco relajados y entonces vimos que cuando no somos nosotros, hay equipos que tienen muchísimo nivel y que te lo pueden poner muy complicado. También vimos que si tenemos que empezar al 100% y luego, si habiendo jugado al 100% nos ganan, pues mira, les das la mano y te preparas para el siguiente partido. Lo que no puede ser es ese nivel de relajación pero al final se aprende de los errores.

-¿Hubo algo que les cambiara el chip para creer en la remontada?

-Bueno, yo luego hablé con un compañero que estaba en la grada y decía que se les veía a ellos que en el momento en el que nos pusiéramos cerca del marcador, podrían cometer algún fallo, podrían sentir presión, más presión. Entonces creo que lo más importante era poder acercarnos a ellos, poder estar cerca del marcador, que sintieran que veníamos, que sintieran nuestra fuerza y al final así fue. Nos pusimos cerca y lo pudimos sacar.

-Marcó uno de los goles del último cuarto. ¿Qué significó para usted tras la expulsión temprana?

-Yo había jugado poco en las dos primeras partes y después de la expulsión tenía la sensación de que tenía que aportar y hacer algo para ayudar al equipo. No sé si fue casualidad o no, pero la mañana de ese mismo día estuve practicando unos chutes y al final sirvió para poder replicarlo en el partido. El hecho de poder ayudar al equipo, de poder influenciar de esta manera tan positiva, más allá de eso, el trabajo invisible que hay detrás te llena un poco por dentro. Se te sube un poquitín a la cabeza, aunque luego ya lo puedas controlar, pero es inevitable.

-¿Cree que ese partido les ha reforzado como grupo?

Creo que estos partidos en los que no estás tan lúcido te ayudan a poner un poco los pies en la tierra, a seguir apretando, a seguir entrenando fuerte porque sabes que cualquier rival te puede poner el partido complicado. Para nosotros es muy importante superar la fase de cuartos y es como un aviso de que si no jugamos como sabemos, pueden haber resultados con los que no estaremos contentos.

¿Qué espera del cruce de cuartos?

-Me espero un partido súper intenso, un partido igualado en el que hasta el final, hasta el último cuarto no se va a decidir el resultado y que tendremos que estar muy atentos y muy concentrados si nos lo queremos llevar.

-¿Cómo se prepara mentalmente un partido como este?

-Normalmente lo que solemos hacer el día antes del partido es tener horarios concretos, yo creo que esa es la mayor preparación más allá del aspecto táctico y de aspecto mental. Cada jugador tiene sus métodos y sus formas de concentrarse. Pero por parte del 'staff' lo que hacen es adaptar el horario, por ejemplo el día de Hungría como sabíamos que vamos a jugar a última hora, el día anterior ya hicimos el plan de todo el día para que cuando te encuentres sepas gestionarlo mentalmente. A lo mejor pasas de jugar a las cuatro de la tarde y sin ir a comer a jugar tarde y tienes tiempo por la mañana, por lo que puedes entrar en una fase de aburrimiento. A mí me pasó por ejemplo el día antes de Hungría pero como ya estaba mentalizado, fue mucho más alegre.

-Y usted, ¿tiene algún tipo de preparación especial para concentrarse?

No tengo algo específico, pero sí que me suele gustar ir a tomar un café con mis compañeros después de la siesta y a veces me pongo a mirar waterpolo, hay otras veces que me pongo a jugar al teléfono. Intentas estar entretenido porque a partir de las seis y cuarto ya estamos 'full focus' en el partido.

-¿Se siente más completo que hace un año?

-Vengo de un año jugando en el extranjero (VK Jug Dubrovnik) y a nivel personal quería volver por ciertas situaciones. Tenía muchas ganas del verano, muchas ganas de volver a encontrarme con mis compañeros, de tener un poco esta alegría que nos caracteriza a los españoles que a veces se echa en falta. Estaba ansioso por unirme a la selección, empezar ya a reencontrarme mentalmente para estar más feliz, la verdad. Este último año, a pesar de haber conseguido títulos de clubes, no creo que fuese muy positivo a nivel mental, pero bueno, ahora la verdad es que estoy mucho mejor.

-¿Esa experiencia le ha hecho afrontar este reto con más ganas?

-Sí, al final todo ayuda, todo suma y todas las experiencias negativas ayudan a curtirse a uno mismo. Hay situaciones que a lo mejor antes me afectaban un poco más, pero ahora consigo que no me afecten tanto. Conseguir ser más estable mentalmente es un punto muy positivo de haber vivido esa experiencia. Al final vivir todo esto es como una parte muy importante del crecimiento personal. Yo me lo noté muchísimo en el partido contra Hungría, que en las dos primeras partes no jugué mucho por esa expulsión tempranera. En otro momento me hubiese afectado más, me hubiese desmotivado porque no podía ayudar y no podía demostrar, pero ahora me lo planteo diferente y aprovecho el momento que estoy en el agua más intensamente.

-¿Qué aprendizaje se lleva del grupo hasta ahora?

-Valoras mucho más la familia y los amigos, para mí ha sido algo que he notado muchísimo, ahora es como que tengo muchas más ganas de salir y de ir a ver un paseo, valoras mucho las sensaciones de volver a casa. Valoras este tacto tan cercano y tan humano que nos caracteriza a los españoles. Eso es algo que yo he valorado muchísimo.

-¿Cómo están siendo las horas previas a los cuartos?

-Me intento mentalizar cómo puedo defenderlo, qué jugadas va a pedir David y cómo se defienden esas jugadas, cómo podemos atacar. Eso es lo que más me pone en el partido y en modo batalla.

-España fue oro en 2022, luego bronce en Fukuoka y Doha. ¿Seienten que Singapur puede ser su oportunidad para volver a lo más alto?

-Nosotros queremos, el objetivo del equipo es llegar a lo más alto, la ambición es máxima y si podemos llegar a la final, iremos y la lucharemos. En cuanto a la presión, bueno, es normal y tampoco hay que negarlo, pero yo creo que en el equipo hay calidad suficiente para hacer muy bien las cosas, para luchar por medallas y ahora todo pasará por el partido de cuartos para demostrar nuestra mejor versión.