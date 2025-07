Felipe Perrone: «Lo más duro es saber irse; no se deja el deporte con ilusión»

Felipe Perrone (Río de Janeiro, 1986) se retira del waterpolo con 39 años, 30 de ellos sumergido en la alta competición y más de una docena de medallas internacionales a sus espaldas. Lo hará en Singapur, donde disputa su último gran torneo con la selección ... española (de momento, dos victorias en la fase de grupos ante Japón y Australia). Capitán, brújula y símbolo de un equipo que lo ganó casi todo salvo el oro olímpico, cierra la etapa sin nostalgia. Es un ciclo cumplido. «Dejarlo es casi una aceptación», dice. Y en eso, no hay derrota.

-¿Por qué este momento para el adiós?

- En los últimos cinco o seis años, ya pensaba que cada campeonato iba a ser el último, así que cada uno lo vivía como tal. Pero ahora siento que realmente ha llegado el momento. Son 30 años de entrega total al deporte. Todo tiene un principio y un fin.

-Han sido muchas medallas, muchos viajes, muchas vivencias con compañeros... ¿Puede quedarse con una?

-Sí. Sin duda el Mundial de 2022 en Budapest. Veníamos de muchas finales perdidas en penaltis. En esa final íbamos ganando 7-3 en el último cuarto, nos empataron y ganamos en penaltis. Fue muy simbólico. Tenía 36 años, así que fue especialmente significativo.

-¿Y el partido más difícil?

-En el Preolímpico de 2012. Nos clasificamos, salió todo bien, pero esos partidos que te dan acceso a los Juegos tienen una presión brutal. Es difícil explicar la sensación que se tiene como deportista. Son partidos a cara o cruz, donde te lo juegas todo.

-¿Le queda alguna espina clavada?

-Está claro que faltó la medalla olímpica, pero no lo siento como una espina. Nunca olvido de dónde vengo. Creo que he dado más de lo que he ganado. También tuve la suerte de estar con las personas adecuadas en los momentos adecuados. No veo las medallas como algo individual, sino como logros de equipo. No haber ganado esa medalla también es parte del deporte. Ganar, perder... y seguir.

-¿Y qué selección deja?

-Más que una selección, dejo amigos. Hemos construido una historia muy bonita. Vivimos de todo: muchas finales perdidas, luego ganar un Mundial, ganar la Liga Mundial por primera vez... Y ahora queda un auténtico equipazo. Hay jugadores de máximo nivel, un grupo humano increíble y un 'staff' técnico excelente. España va a seguir ahí. Luego, ganar o perder ya depende de muchos factores. Es difícil hacer pronósticos.

-¿Cómo imagina este último torneo?

-Si soy sincero, intento no pensar en ello. En demasiadas entrevistas acabo llorando, así que prefiero no entrar en ese terreno. Obviamente entrenamos para buscar el oro, pero si me pongo a pensar en que es mi último partido, mi último entrenamiento, mi último viaje... pierdo el foco.

-Todo empezó con la llegada de la tele por cable a Brasil.

-Sí. Mi abuela es de Barcelona, siempre tuvimos esa conexión con la cultura española. En los años 90 llegó la televisión por cable a Brasil, y con ella, Televisión Española. Fue entonces cuando vi a España ganar el oro olímpico y el Mundial. Aquella generación fue la inspiración, no solo para mí, sino para todos los que estamos aquí. En aquel momento no había internet, así que la tele era la única ventana.

-¿Y qué tiene este deporte que lo atrapó tanto?

-Es, quizás, el deporte más de equipo entre todos los deportes de equipo. No puedes hacer nada solo. Siempre necesitas a alguien que te pase, que te apoye. Y la lucha en el agua crea una conexión muy especial.

-¿Ve esa pasión que le pone usted en los jóvenes de hoy?

-Sí. Y además, al tener más acceso a la información, los jóvenes viven el deporte de forma muy intensa. Tienen entrenamientos, pero también están constantemente expuestos a vídeos, partidos, imágenes en redes sociales. Lo viven de forma más constante. Antes, como mucho, te pasaban un vídeo alguna vez. Ahora están siempre conectados.

-¿Y la dedicación es la misma?

-Diría que sí. Además, el deporte ha evolucionado mucho. Cuando veo partidos del Mundial de 2001 y los comparo con los de ahora, el nivel es otro. Eso se debe a la calidad de los entrenamientos, a la entrega. Es una generación diferente, quizás más sensible. La relación con el deporte es distinta, pero la entrega está ahí.

-¿Cuál ha sido el precio a pagar por tantos años dados al waterpolo?

-Muy alto. Pero lo volvería a pagar sin dudar. Desde los 15 años nunca he podido viajar en verano con mis padres. Siempre he tenido muy poco tiempo para estar con ellos. Con mis hijos igual. Mis veranos están marcados por campeonatos, no por vacaciones. Y los fines de semana, siempre con partidos. Son más de veinte años sin parar. Pero no me quejo. Lo volvería a hacer. Las emociones que te da el deporte son únicas. Pocas cosas en la vida se comparan con ganar o perder un campeonato.

-¿Qué es más difícil: llegar a la élite, mantenerse o saber cuándo irse?

-Buena pregunta. Llegar a la élite ocurre sin darte cuenta, por pasión. Mantenerse, también por pasión. Pero dejarlo... eso es casi una aceptación. Y creo que es lo más difícil. Nadie deja el deporte con ilusión. Por eso creo que lo más duro es saber cuándo irse.

-¿Imagina una vida sin piscina?

-Lo intento evitar. Es una sensación de desubicación total. Porque toda mi vida ha sido pensar en la próxima competición, en el próximo 1 de septiembre, en qué club estaré. Y ahora, de repente, no hay nada. Da vértigo. Pero también es parte de la vida. Me toca ahora, y soy afortunado de haber vivido tantos años en esto.

-Entre Brasil y España, ¿qué le dice el corazón?

-El que lo sepa, que me lo diga. Hay cosas en las que me siento brasileño, otras en las que me siento español. Es un sentimiento muy mezclado. Al principio, Brasil estaba mucho más presente, pero con los años en España, y con los recuerdos de mi abuela, he ido descubriendo muchas cosas familiares que me unen a esta cultura. Para mí es una mezcla. Y creo que es bonito que sea así, que no sea algo exacto.