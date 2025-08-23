El debut de Franco Mastantuono en el Santiago Bernabéu se saldó con un «¡Franco, Franco, Franco!» de la afición en las tribunas que sorprendió a Albares en el palco. Albares es nuestro canciller, un señor bajito que vino de Usera («nunca olvides que yo salí ... de Usera», le dijo a Margallo en el relevo ministerial) y que está al cuidado de Europa en ausencia de sus líderes, que andan de viaje de pleitesía por América para visitar al Joker, que es Trump. Así que Albares estaba con un ojo en el móvil, por si le llamaba Ursula von der Leyen (él la llama 'Rosie') para recordarle el riego de las macetas, y con el otro ojo en el imponente videomarcador del Bernabéu (el ministro salió de Usera, pero es del Madrid, no del Moscardó) tratando de identificar a los coñones del «¡Franco, Franco, Franco!», que era Mastantuono, un tipo con toda la pinta de crack, como lo acredita la controversia escolástica que en las redes precedió a su debut, con un fray Gerundio del antimadridismo anunciando a los parroquianos una alineación indebida por el número de dorsal, el tal 30, que disparará la venta de camisetas.

«Es necesario aclarar que la mera inclusión de un jugador en la lista de convocados y alineables no constituye, per se, una infracción», arrancaba el Fray Gerundio, pues «el jugador en cuestión, prima facie, cumple con los requisitos establecidos para ser alineado»…, siendo refutado por @guillemwil: «Prescindiendo de la eventual consumación del iter alineatorio, la convocatoria ad litteram no genera ilícito per se; toda interpretación del art deviene in abstracto y su invocación sería meramente ex conjectura mala fide, sin perjuicio de caducidad en 24h. Ergo, non sequitur».

Movió ficha y mollera el Fray Gerundio: «La convocatoria, en sí misma, no constituye un ilícito per se (non est crimen sine dolo), pero puede estar viciada por fraude, ley y mala fe. Hay indicios claros de que el jugador tiene contrato con el primer equipo (contractus cum primo team) y, sin embargo, se ha inscrito en el filial para eludir la norma (elusio normarum)». Para que luego digan que el fútbol es cosa de tontos. Todo esto parece mofa del Padre Isla pasado por David Vidal pero es la Españeta 2025, cutre y fantasmal, en la cual Fray Gerundio parece pez gordo del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, por el que a lo mejor ha pasado Xabi Alonso, entrenador moderno que en la banda dirige al equipo en 'zapas', que no sé yo si serán las 'New Balance' de Rivera (el sport, la jovialidad liberalia, el paso anfibio, que decía Hughes), pero que tienen mosqueado a un amigo mío, que no ve buen rollo en esas 'zapas', y unas veces lo llama Xabilotti, y otras, Ancelonso.

Ante el autobús del Osasuna, Alonso desplegó un tiquitaca como el de Hernández, el otro Xavi, y al trantrán (es un equipo sin pretemporada), que permitió a la señorita juez de línea (la 'linewomán', que diría Bilardo) marcar el ataque del Osasuna con solvencia, pues sus delanteros nunca llegaron a Courtois.

Hacía calor y se perdió el sorteo (lo que aprovechó el Osasuna para cambiar de campo, cosa que molesta mucho al Madrid, pues le gusta reservarse la portería de los goles, que es la Sur, para las segundas partes), pero la noche nos dejó la buena nueva de Mastantuono. ¿El estilo? Los alonsistas hablan de rocanrol, pero a uno no lo apean de que el rocanrol fue el de Mourinho: defensa dura y un látigo en ataque, que era contrataque (¡vértigo!), para los 'riffs' de Özil, Di María y Cristiano. ¡Aquella edad dorada y mitológica en que, como ya dijo Don Quijote, se ignoraba el 'tuyo' y el 'mío'! ¿Cuántos tuya-mía dieron el otro día Huijsen y Carreras, Trent y el que tuviera cerca? Sin goles, el tuya-mía es onanismo, como los latines del antimadridismo mediático contra Mastantuono, cuyo número 30 habrá de competir con el 2030 que el Relato carga propagandísticamente sobre las espaldas de Lamine, el carrilero que corre con una venda o pañal en la mano, y que parece ser el designado del mundo agendero que nos gobierna para Su Año Santo Global y con Mundial.