El Real Madrid no deja serigrafiar el nombre de Franco en la camiseta

Franco Mastantuono debutaba el pasado martes en partido oficial con el Real Madrid disputando los últimos treinta minutos del encuentro de la primera jornada de Liga ante Osasuna. Un duelo en el que el joven jugador (18 años) dejaba destellos de su calidad y era ovacionado por la afición del conjunto blanco, que coreó su nombre al grito de 'Franco, Franco, Franco'.

El internacional argentino, ex de River Plate, parece haber caído de pie en el Bernabéu y su camiseta se está convirtiendo en los últimos días en una de las más reclamadas por los seguidores merengues. Sin embargo, al intentar adquirirla en las tiendas oficiales y en la web oficial del club, muchos de ellos se están llevando la sorpresa de la imposibilidad de serigrafiar el nombre de 'Franco' en la espalda de la elástica.

Para mi sorpresa te tengo que dar la razón, acabo de hacer la prueba. pic.twitter.com/xAe1Pt4YCu — Javier Irastorza (@javierirastorza) August 20, 2025

«Lo sentimos. Nuestra política de personalización no permite el uso de este nombre», es el mensaje que se puede leer en la página del Real Madrid al intentar serigrafiar la camiseta con el nombre de Franco en lugar de Mastantuono, una negativa que ha causado sorpresa y está siendo muy comentada, y en algunos casos criticada, por seguidores blancos en las redes sociales.

Ese malestar ha ido en aumento cuando algunos seguidores han hecho la prueba de intentar personalizar una camiseta con otros nombres que también podrían ser susceptibles de ser 'prohibidos' por el Real Madrid y sobre los que, sin embargo, no existe ningún tipo de 'veto'. Así, serigrafiar camisetas del conjunto blanco en las que aparezcan, por ejemplo, los nombres de Mussolini o Stalin es posible, cosa que no sucede al intentar estampar Hitler. Los aficionados han comprobado en la página oficial del club que tampoco existe restricción alguna si alguien quiere personalizar su camiseta luciendo la frase 'Gora ETA'.

Hola @realmadrid según vuestras políticas no se permite poner “Franco” en una camiseta en vuestra Web.



Sin embargo otros nombres como “stalin” si está permitido, en que se basa vuestra política?



Espero que rectifiquéis y que dejéis de intentar no llamar a alguien por su nombre. pic.twitter.com/5OfctSjLRV — UnamaRENACIDO🇪🇸 (@UnamaRenacidoo) August 21, 2025

Franco Mastantuono se ha convertido en un nuevo ídolo para los hinchas del Real Madrid, que ya están ansiosos por verle de nuevo, el domingo en Oviedo en un partido de la segunda jornada de Liga. En su estreno, el argentino, tercer extranjero más joven en debutar con el club blanco (18 años y 5 días), se mostró activo y dispuso de una buena oportunidad de gol, con un disparo que detuvo el portero Sergio Herrera.