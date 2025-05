Xabi Alonso busca un clon suyo

Uno de los motivos por los que Xabi Alonso decidió acceder a la petición de Florentino y empezar a entrenar al Madrid ya en el Mundial de Clubes fue la promesa del club blanco de reforzar la zona más castigada del equipo durante la temporada. Había bastantes más defensas en la enfermería que disponibles, pero el Madrid iba a ser consecuente con el torneo con las primas más elevadas. Habría fichajes y Xabi llegaría a Estados Unidos con una zaga de garantías. Y así va a ser.

Huijsen ya está anunciado y su presentación está prevista para el lunes 9 o el martes 10 de junio, tras la participación de España en la Liga de Naciones. Álvaro Carreras tiene un trato cerrado con el Madrid y el acuerdo de los blancos con el Benfica está cerca de cerrarse, a la espera de que el club portugués tenga todo en regla para poder comunicar la venta. No hay que olvidar que los lisboetas cotizan en Bolsa y sus movimientos son catalizadores de su precio. Y Trent Alexander-Arnold también está firmado y será uno más en el Mundial de Clubes, a la espera de que el Madrid y el Liverpool sellen definitivamente el dinero que debe pagar el club blanco a los reds por adelantar su incorporación un mes ante de lo previsto. Entre tres y cuatro millones oscilará el desembolso.

Con el trabajo hecho en la defensa, le toca ahora al Madrid remangarse para darle a Xabi algo que él conoce muy bien. Un centrocampista asociativo y con buen manejo del balón. La marcha de Kroos, hace doce meses, y el adiós de Modric, que será definitivo una vez que pase el Mundial de Clubes, dejan al medio del campo del Madrid con exceso de músculo, y con déficit de talento. Necesita el equipo creatividad y jerarquía, que es lo que aportaban alemán y croata. Lo sabe Alonso y también lo sabe el club, pero otra cosa es que los deseos del entrenador vayan a ser cumplidos por el Madrid.

Exceso de músculo

De momento, uno de los jugadores favoritos de Xabi está cerca de caerse de la lista de la compra. Zubimendi, que durante algún tiempo estuvo en el radar del equipo blanco y mantuvo conversaciones con su agente, tiene agendado pasar el reconocimiento médico con el Arsenal y firmar su contrato con los 'gunners', que pagarán a la Real Sociedad 60 millones de euros por su fichaje, el montante de su cláusula de rescisión. Zubimendi, señalado como el heredero de Rodri en la selección, era un deseo de Alonso, pero el Madrid ha preferido tomarse más tiempo, no entrar en la puja por el pivote donostiarra y mirar en el mercado con más calma y paciencia de lo que ha sucedido con la defensa. El recuerdo Illarramendi ha tenido influencia en este sentido.

Con Tchouaméni, Camavinga y Valverde, es evidente que el Madrid tiene energía y piernas, pero ninguno tiene las características que tenía Kroos o el propio Xabi, en su etapa como jugador. Alonso le da mucha importancia a un futbolista imaginativo que le de sentido al juego. Un futbolista tipo Rodri, Kimmich o Vitinha, pero por distintas razones, sería un milagro que alguno de estos tres jugadores acabara este verano en el Real Madrid. De ahí que haya cogido fuerza la opción de Stiller, zurdo del Sttutgart con buen trato de balón y cuyo precio no se iría más allá de los 40-45 millones.

Nombres como Enzo Fernández, Barella, Reijnders, Mac Allister o Mastantuono también han sido relacionados con el club blanco, pero en ninguno de ellos tiene ahora mismo interés el Madrid. De hecho, son futbolistas más cercanos a Modric que a Kroos, en la plantilla hay ya dos perfiles con ciertas similitudes a Luka, y se quiere incorporar uno más. Ceballos, Guler y Nico Paz, si el Madrid acaba pagando al Como los ocho millones de euros que supone su recompra, son cromos repetidos del croata. De hecho, el posible regreso del argentino es un movimiento más del club que de Xabi, que entiende que ya tiene ese perfil en la plantilla.

Otra opción es retrasar la posición de Bellingham hasta esa base del juego, pero para eso hay que convencer al inglés. No será sencillo hacer ver a un jugador que, en sus dos primeros años en el Madrid ha explotado su faceta goleadora y su llegada al área, debe sumar desde la creación del juego y no desde los últimos treinta metros. Además, se va a operar del hombro tras el Mundial de Clubes y hasta noviembre no va a estar disponible.

Xabi Alonso busca un clon suyo, pero no va a ser una tarea sencilla.