Xabi Alonso: «Quiero que transmitamos emociones, que la gente diga 'este es mi Madrid'. Si encendemos eso, seremos imparables»

El día 1 de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid cumplió el guion académico de todas las presentaciones del equipo blanco. Firma del contrato en la sala de Juntas de la Ciudad Deportiva junto con Florentino Pérez, vídeo con sus mejores momentos como futbolista, acto de presentación en el Pabellón de Valdebebas, con la destacada presencia de su amigo Arbeloa (futuro técnico del Castilla) y de Pirri, presidente de honor, posado oficial con toda la Junta Directiva y familiares y, como broche final, atención a los medios de comunicación en la sala de prensa. El viernes decía adiós Ancelotti y este lunes ha dicho hola Xabi Alonso. Nueva vieja era.

«Hoy es un día muy especial. Es el comienzo de una nueva etapa. Llega un entrenador que ya es de los mejores del mundo y representa a la perfección los valores de este club. Con él se inició esta etapa brillante, con la consecución de la Champions en Lisboa en 2014», dijo Florentino en sus primeras palabras públicas hacia Xabi como técnico del Real Madrid. «Durante cinco temporadas dejaste tu huella como jugador y, ahora, vuelves a tu casa, donde diste también tus primeros pasos como entrenador, en el Infantil A. Lo haces como uno de los mejores técnicos del mundo. Ya sabes muy bien la exigencia de este club y estoy seguro que volveremos a compartir alegrías. Querido Xabi, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid», añadió el presidente.

Ahí entró en escena el tolosarra, visiblemente emocionado, y lanzó un primer discurso lleno de cariño: «Hoy es, sin duda, un día muy especial. Ya lo guardo en el calendario de mi vida. Es verdad que he estado unos cuantos años fuera, pero el vínculo con el madridismo siempre ha estado ahí y desde que hace media hora he entrado en Valdebebas, se ha encendido ese sentimiento. Gracias Florentino por la confianza y por pensar que soy la persona adecuada».

Pero no fue solo gratitud, Alonso dejó un mensaje ambicioso y exigente, a la altura de lo que supone el reto: «Tenemos un gran equipo, con jugadores fantásticos de mucho potencial, y eso me da energía para venir aquí y sacar lo mejor de cada uno de ellos para construir un gran equipo. Tengo la convicción de que podemos conseguir cosas importantes, dignas del Real Madrid y dignas de tantas Copas de Europa. Quiero que la afición esté orgullosa, que transmitamos emociones, que la gente disfrute, que la gente diga que este es mi Real Madrid. Si conseguimos encender eso, seremos imparables. Y tengo el presentimiento de que podemos comenzar algo bonito».

Potente Xabi en su estreno, y también cariñoso. El tolosarra tuvo un recuerdo muy emotivo con su antecesor en el cargo: «No quiero dejar de hablar de la etapa que se ha cerrado. Quiero hablar de Carlo, mi entrenador aquí en el Madrid. Una gran persona y una gran influencia. Sin su maestría y sin su aprendizaje, no estaría aquí. Tomo el relevo y recojo el legado con mucho orgullo y honor, ocupando el lugar donde él lo ha hecho tan bien, y espero cumplir con las expectativas y llevar al club a dónde todos los deseamos».

19 preguntas y 22 minutos de comparecencia

Fue a las 14:04 minutos cuando le llegó el turno de atender a los periodistas. 19 preguntas y 22 minutos de comparecencia, con Butragueño como anfitrión: «Solo hay una vez en la vida que puedes entrenar al Madrid. Es muy emocionante», dijo Xabi en su primera respuesta.

A partir de ahí llegaron las incomodidades, esas preguntas feas que dijo Ancelotti. Alonso no se librará de ellas, pero de momento despeja bien el balón. Hasta en tres ocasiones se le preguntó si él había decidido no contar con Modric. En ninguna se mojó, pero entre líneas deslizaba que ha sido un tema de club: «Yo no llego con exigencias, sino con ganas de trabajar en equipo. Quiero consensuar todo con el club, y hay decisiones que te tocan y otras que no. Yo, con Modric, no soy objetivo. Fuimos compañeros, tuvimos química y cuando yo lo dejé se convirtió en el director de orquesta. Ver su despedida tan emocionante me enorgullece de lo que es el club y de lo que ha sido Luka. Voy a disfrutarlo en el Mundial de Clubes».

En Estados Unidos disfrutará también de Rodrygo y, luego, veremos qué pasa con su futuro, pero de primeras su mensaje fue tenderle la mano: «No he tenido aún una conversación con él, pero la tendré. Rodrygo es un jugador espectacular y le necesitaremos». Como también le parece brillante Jude. Le ve en el medio del campo: «Bellingham puede ser especial en cualquier sitio porque es un jugador especial. Puede ser un jugador de época para el Real Madrid, así que creo que es buen momento para trabajar con él. Le veo como centrocampista y, con todo ese potencial, quiero que sea lo más eficiente posible».

La dualidad Mbappé-Vinicius y su mejorable conexión fue otro tema que abordó el tolosarra: «Quiero que los jugadores jueguen donde mejor puedan mostrar sus cualidades. Si ellos están a su nivel, vamos a ser un equipo ganador. Lo importante es tener buenos futbolistas, luego el resto ya es mi problema», dijo un Alonso al que no le da vértigo llegar tan joven al banquillo del Madrid: «En absoluto. El brillante pasado habla muy bien de Carlo y hay que aceptar el reto porque es muy bonito. Creo que es el momento de estar aquí. Todas las piezas encajaban, veo a la gente muy ilusionada y eso me da energía».

El inicio de ese reto será en el Mundial de Clubes. Xabi aceptó empezar ya para ir por delante: «Adelantamos procesos a la hora de conocernos y ya peleamos por un título. Si unimos las dos cosas será un gran inicio». Conocimiento que ya ha trabajado en las últimas semanas. Xabi confesó que había seguido al Madrid durante la temporada: «He hecho un análisis de cómo ha jugado el equipo y de cómo están los jugadores, y lo uso de cara a mi proyecto. Los entrenadores dependemos de los jugadores y los que tengo son de altísimo nivel competitivo. Hay que sacar su potencial. Si conseguimos eso, será imparable».

No desveló Xabi cuándo el Madrid decidió dar el paso de encargarle ser el nuevo entrenador y bromeó diciendo que se había enterado ayer, con el comunicado del club. Un mini momento de relajación antes de explicar cómo quiere que juegue su equipo: «Hoy el fútbol te pide ser flexible, dinámico y mover piezas. Claro que tengo una idea de cómo jugar, pero esa foto fija puede cambiar. Ya veremos si con cuatro o con tres atrás. Lo que me gusta es que sepamos elegir los momentos. Hay que manejar diferentes contextos en una idea de un juego ambiciosa y proactiva».

Ha tenido muy buenos entrenadores Alonso, como Mourinho, Ancelotti, Guardiola, pero su mayor influencia no ha sido ninguno de ellos: «Con todos mantengo contacto y me alegro que sea así. Intenté tener curiosidad por su trabajo, entenderlos y ser empático, pero fue mi padre, que ya sabéis que fue también jugador y luego entrenador, el que más influencia tuvo en mí».