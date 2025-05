Xabi Alonso anuncia su adiós al Bayer Leverkusen: más cerca del Real Madrid

Xabi Alonso no entrenará al Bayer Leverkusen la próxima temporada. Así lo ha anunciado el técnico tolosarra en la rueda de prensa de este viernes, previa del partido contra el Borussia Dortmund de la jornada 33 de la Bundesliga, en la que ya tiene asegurada la segunda plaza. Un encuentro que será el último de Xabi en su estadio como técnico del Bayer, momento ideal para recibir el homenaje de su gente tras tres temporadas en Leverkusen en las que ha hecho historia.

«Xabi, que habló en inglés en lugar de alemán, para hacerse entender mejor aunque su dominio de la lengua germana es amplio, comunicó su decisión antes de admitir preguntas: «El club y yo hemos acordado que estos dos partidos serán mis últimos como entrenador. Siempre tuvimos una buena comunicación y es el momento adecuado de hacerlo público. Es un momento de sentimientos encontrados y queremos acabar bien estos dos partidos, así que no es el momento de hablar sobre mi futuro y sí de tener un bonito partido el domingo», explicó Alonso.

El tolosarra ya había revelado su adiós al Bayer a los jugadores durante el entrenamiento de este viernes: «Hablé con los jugadores y con el staff, con todos los que estuvieron aquí durante estos tres años inolvidables. Ahora toca vivirlo con los aficionados en ese estadio que me ha convertido en lo que soy ahora. Estoy profundamente agradecido. Creo que podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido».

Xabi cogió al Bayer en octubre de 2022, tras un mal inicio de liga que llevó al equipo germano a posiciones de descenso. Desde ahí, Alonso logró resucitar al equipo y lo clasificó para la Europa League y también llegó a disputar esa misma temporada las semifinales de la segunda competición continental. Números que hizo aún más gigantes en el curso 23-24, ganando la Bundesliga sin perder ni un solo partido, venciendo en la Copa y llegando a la final de la Europa League, en la que cayó contra el Atalanta.

Este curso, va a terminar como subcampeón de la Bundesliga, fue eliminado en octavos de la Champions por el Bayern de Múnich y en la Copa germana cayó en semifinales ante el Arminia Bielefeld. No ha sido una mala temporada, ni mucho menos. Igualar lo conseguido la pasada temporada, la mejor de la historia del club de la aspirina, no iba a ser sencillo.

Con este anuncio, Xabi Alonso pone la primera piedra para comunicar su fichaje por el Real Madrid, club al que entrenará la próxima temporada, una vez que Ancelotti, como ya contó este periódico, no iba a continuar en el club blanco y, ni siquiera, lo iba a dirigir en el Mundial de Clubes. Allí, salvo cambio de guion inesperado, será Solari el que tome las riendas del Madrid y a Xabi se le espera ya para la temporada 25-26. Eso, siempre y cuando, Florentino no haga un último intento de convencer a Alonso de que empiece su andadura en Estados Unidos, algo que no le seduce a Xabi. En los próximos días todos estos asuntos quedarán totalmente cerrados. Lo que ya es seguro, es que Alonso dice adiós al Bayer Leverkusen.