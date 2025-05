El enfado de Rodrygo, una conversación con Xabi y tres ofertas de la Premier

El verano pasado, una vez confirmado el fichaje de Mbappé, muy pocos madridistas pensaban que que Rodrygo Goes seguiría siendo titular. La llegada del francés, más la incuestionable presencia en el once de Vinicius y Bellingham, hacía pensar que el damnificado sería el '11' ... del Madrid, pero Ancelotti decidió cambiar el exitoso 4-4-2 de la temporada 23-24, por un 4-2-3-1 para darle espacio a los cuatro fantásticos. El problema es que nada ha salido como esperaba Carletto y eso va a tener consecuencias de cara a la próxima temporada.

Parece complicado que Xabi Alonso vaya a insistir en jugar con Bellingham, Vinicius, Mbappé y Rodrygo. En el fútbol moderno, ningún equipo se puede permitir competir con tres jugadores que no corren hacia atrás, como ha sido el caso del Madrid esta temporada. Solo se salva Jude de una foto en la que Rodrygo tiene las probabilidades mayores de no aparecer la próxima temporada. Lo sabe él y lo sabe el club, pero es verdad que antes de tomar sus propias decisiones, el brasileño espera tener un conversación cara a cara con Xabi para conocer cuáles son las intenciones de Alonso con él.

Rodrygo lamenta que las críticas más feroces por lo mal que han combinado los cuatro fantásticos se hayan centrado en su figura. El brasileño es el jugador más polivalente del ataque y en lugar de valorar que pueda jugar en cualquier posición ofensiva, esa virtud ha acabado siendo su penitencia. Ni Vinicius ni Mbappé han sufrido los vaivenes que sí ha tenido que gestionar Rodrygo. De ahí su enfado con algunas valoraciones periodísticas y con ese sector del madridismo que le pone en el foco de los problemas del equipo.

Rodrygo admite que su rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado, pero no ha sido el único y, además, cuando ha jugado en su posición favorita, la izquierda, por la ausencia de Vinicius, es cuando más goles y asistencias ha aportado esta temporada, mostrando buena química como Mbappé. Algo que no ha sido así entre el francés y Vinicius.

En lo que llevamos de 2025, Rodrygo ha hecho ocho goles (uno en Liga, cinco en Champions, y dos en la Supercopa de España) y ha repartido seis asistencias (tres en Liga, una en Champions y dos en Copa del Rey). No son números tan pésimos, pero también es cierto que su último tanto en Liga fue el 19 de enero y en la Copa de Europa el 4 de marzo. Sus últimos meses están siendo muy pobres, y ese bajo rendimiento, unido a la llegada de un nuevo entrenador, son motivos más que suficientes para que nadie, ni club ni jugador, den por hechos que sus caminos seguirán juntos la próxima temporada. Ningún escenario está descartado, y aunque el Madrid no tiene intención de dar el primer paso, tampoco se va a poner tapones en los oídos si llega el momento en el que Rodrygo pide salir.

Este periódico puede confirmar que el brasileño tiene ahora mismo, encima de su mesa, tres ofertas muy importantes de la Premier. Una del Liverpool, otra del Arsenal y una última del United. ¿Y el City? El City fue rechazado el verano pasado por Rodrygo, como desveló este periódico, pese al salto en jerarquía y en lo económico que suponía el fichaje. De momento, esta temporada no ha movido aún ficha, pero dado el amor deportivo que le procesa Pep a Rodrygo, lo normal es que el City vuelva a la carga. En ese escenario, serían cuatro equipos ingleses, tres de ellos los más importantes, los que le asegurarían a Rodrygo un salto importante de salario (actualmente cobra ocho millones netos por temporada y tiene contrato hasta 2028) y un sitio en la banda izquierda, el lugar favorito del brasileño.

Ese lugar que en el Madrid es una quimera para él mientras Vini sea uno de sus compañeros. Como quizás pueda empezar a ser la banda derecha si con Alonso hay cambio de sistema y Güler termina de dar el 'sorpasso'. Eso podría pasar ya este domingo en el clásico, pero con Ancelotti camino de la selección de Brasil y en un partido en el que se juega la Liga el Madrid, parece extraño que por muy bien que esté Arda, Carletto le vaya a hacer ese 'feo' tras toda la temporada siendo titular. Se vienen semanas muy interesantes en la vida de Rodrygo.