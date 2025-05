La «tontería» de la mano izquierda y el látigo de Ancelotti, y el sueño de Jacobo: «No sé ni cómo la he metido, pero la he metido»

El fútbol es muchas veces inexplicable. Vallejo, un jugador totalmente residual, y Jacobo, un canterano, obraron el milagro de la remontada ante el Mallorca cuando ya no daba tiempo para ningún ataque más. Fue un partido ganado por orgullo, un motivo de felicidad para lo poco que le queda a Ancelotti en el Madrid: «No bajamos los brazos, pese a tener doce lesionados, algo que es muy raro. Se ha resuelto con buena actitud del colectivo. Nunca había visto un equipo chutar cuarenta veces a portería como hicimos hoy», reflexionó Ancelotti.

El italiano presumió del carácter de sus jugadores y echó de menos no haberlo visto más veces durante la temporada: «Hemos cubierto tantas bajas con un esfuerzo extraordinario. De haberlo hecho en más partidos, habría sido mejor la temporada». Como, seguramente, eche de menos esos goles en los descuentos que tanta gloria le han dado al Madrid. Y a él: «Ojalá que mis próximos equipos intenten ganar hasta el último minuto, como hemos hecho en el Madrid tantas veces».

Ancelotti sabe que la Liga está casi imposible, pero no descarta nada. Es lo que tiene que decir. Como también insiste en defender su trabajo y su estilo, puesto en duda en las últimas semanas: «No hay nada especial en la gestión de estos últimos meses. Los jugadores me han tenido el respeto necesario, no ha habido problemas en ese sentido. Los problemas no han sido por eso, sino por la falta de equilibrio y las bajas. Eso de la mano izquierda y el látigo son tonterías».

Ancelotti desveló que para el partido del Pizjuán podría recuperar a Vini, Lucas, Brahim y Lunin, además del sancionado Tchouaméni. Esos regresos no impedirán al héroe Jacobo Ramón estar también en la lista: «No sé ni cómo, pero la he metido. Es inexplicable. He soñado con esto toda mi vida». Le asistió Vallejo, al que Ancelotti quiso hacerle un reconocimiento público: «Su actitud siempre ha sido top. Quizá podría haber jugado un poco más, pero hemos dado prioridad a los jóvenes como Asencio para que tuvieran más protagonismo».

Protagonismo, negativo para su desgracia, tuvo el canterano Víctor Muñoz en el clásico del pasado domingo, tras fallar una clara ocasión con 4-3. Ancelotti estuvo encima estos días tras los insultos que recibió en redes sociales: «Hablé con él y le dije que no tenía que pensar en el fallo, sino en meter el siguiente. En el fútbol han fallado los mejores del mundo. Que piense en el próximo partido».