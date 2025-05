Jacobo evitar el alirón del Barça

El Barça, todavía, no es campeón de Liga. Estuvo a solo treinta segundos de serlo, pero lo de enterrar al Madrid y martillear hasta el fondo los clavos del ataúd no es una leyenda urbana. Jacobo, con un agónico gol en el 95, mantiene encendida ... la llama del milagro.

El Madrid se montó en el autobús de Valdebebas con destino al Bernabéu con solo diez jugadores disponibles del primer equipo. La larga lista de bajas aumentó en dos jugadores más desde el anuncio de la convocatoria, el martes tarde, hasta el pitido inicial de Alberola Rojas. Lunin, por un golpe en la mano, y Brahim, por un problema muscular, ponían el cartel de overbooking en la enfermería blanca.

Sería interesante debatir sobre el umbral del dolor de los jugadores cuando la temporada está pidiendo la hora, el jefe está ya de prestado y al mando de la nave no hay ni siquiera inteligencia artificial. Así de penoso está siendo este final de curso para un Madrid que, aunque no lo parezca, en menos de un mes empieza a jugar un Mundial de Clubes bastante más importante de lo que la gente, y los jugadores, puedan pensar. De los siete torneos de esta temporada, el de mayor prima es el de Estados Unidos. Y no fue una negociación de barra de bar a las cinco de la mañana.

Solo Vallejo, de los integrantes disponibles de la primera plantilla, se quedó en el banquillo. El canterano Jacobo hizo pareja con Asencio, en el partido más complicado del canario. Procesado ya por un posible delito penal por difusión de vídeos sexuales de una menor, tiene ahora por delante una situación muy compleja. Él, y el club, claro. Veremos qué decisión toma el Madrid y, si decide seguir contando con él, si puede entrar en Estados Unidos. No parece el mejor país para poder ingresar si estás en mitad de un asunto judicial tan delicado como el de Asencio.

La primera mitad fue un mini recital de Leo Román, uno de los mejores porteros de la Liga, pero eso no quería decir que el Madrid estaba jugando bien. Impulsos individuales que sacaron las muchas cualidades del argentino. Un mano a mano ganado a Endrick, un paradón a Bellingham, y otras tres intervenciones brillantes a disparos desde fuera del área de Mbappé, Modric y Valverde. Y, además, la única vez que el Mallorca cruzó el mediocampo, llevó el balón a la red.

En el 11, Valjent cogió la mochila y cantimplora, y se fue de excursión por banda derecha hasta llegar al área blanca y soltar un zurdazo al palo derecho de Courtois. Un central convertido en delantero centro, mientras Bellingham, Fran García y Ceballos hacían un pan con dos tortas. Es imposible defender peor que este Madrid. Ya está llegando tarde Xabi.

Hubo risas contagiosas en la celebración del 0-1. Los compañeros del eslovaco no se creían lo que acaban de ver, pero este Madrid es tal desastre que es capaz de convertir un gallo en un 'hit' candidato a los Grammy. Cantaba Rita Pavone que los domingos por el fútbol me abandonas, pero el que ha abandonado al fútbol esta temporada ha sido el Madrid.

Tenía el Madrid 45 minutos para no regalarle el título a un Barça que, a esas horas, estaba en pantuflas y con una mantita por encima, que la primavera está rara. Y fría. Y, como soluciones en el banquillo, Ancelotti tenía a una guardería, y a Vallejo. El central maño mandó a Asencio al banquillo en el 64 por un problema en el cuádriceps del canario.

Era lo que había, así que tocaba sacar el orgullo, que es justo lo que hicieron Mbappé y Güler, los dos mejores del Madrid. Se nota que el francés es el único jugador con un mínimo aliciente. Ganar el pichichi (y quizás la Bota de Oro) en su temporada número uno de blanco, y con el contexto con que le ha tocado lidiar, tendría su mérito. De momento, son ya tres tantos de ventaja respecto a Lewandowski, aunque el polaco tiene un partido menos.

El 1-1 del francés llegó en el 68. Recibió de espaldas en la esquina del área, se giró, se marchó por potencia y habilidad de Mateu y Valjent, y derechazo al palo corto. Mereció el Madrid voltear el marcador mucho antes por insistencia y claras ocasiones, pero lo hizo como tantas otras veces. Con un gol en el 95, con el silbato ya en la boca de Alberola Rojas. El Barça, todavía, no es campeón.