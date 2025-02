Real Madrid - Valencia en directo: semifinal de la Supercopa de España

Se duele Lino en el suelo. No parece que se vaya a recuperar aunque es un calambre

Nadie sabe lo que me molestan los cambios de la segunda parte. Un carrusel inacabable...

Venga, a ver si hay suerte y marca alguno de los dos. Yo, como español, no me posiciono

Tiene ahora la posesión el Madrid. Se defiende el Valencia, que no parece estar sufriendo

Si no marca nadie en la prórroga ya sabemos que el Madrid es un experto en los penaltis...

Lato al suelo, no puede seguir y pide el cambio

No ha visto Rudiger a Hugo Duro, que por poco le quita la pelota sin defensa madridista

Abusa de balón y no sabe si chutar o pasar a Hugo Duro . Desbarata la defensa del Madrid en una de las ocasiones más claras del partido

Gayá no puede fallar

El Valencia ha hecho un buen partido pero no ha estado desde los once metros. Encuantro igualado que se ha llevado el equipo de Ancelotti tras el fallo de Cömert y la parada de Courtois

"Ha sido un partido complicado con poco ritmo por parte de los dos equipos. Nos ha costado pero estamos en la final y vamos a por otro título. El gol en la segunda parte nos ha trastocado los planes, el Valencia ha jugado bien pero hemos seguido creando ocasiones. Al final hemos pasado en los penaltis y estamos muy contentos. Los queríamos evitar pero estamos contento. ¿Barça o Betis? Me da igual, lo que queríamos era estar en la final"

Con la clasificación del Madrid me despido de ustedes hasta mañana. Disfruten de lo que queda de día y sean felices!