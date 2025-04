Real Madrid - Real Sociedad, en directo: resultado, goles y última hora online del partido de semifinal de la Copa del Rey hoy

Hoy empiezan las semifinales de la Copa del Rey. Los de Carlo Ancelotti buscarán el pase a la final con el resultado a favor en un Santiago Bernabéu que no se lo pondrá nada fácil a los de Imanol Alguacil. Aun así, el técnico txuri-urdín confía en que tienen opciones de pasar a la final.

Imanol Alguacil cambia a cinco jugadores con respecto a su último once. Reaparece Aguerd en el eje de la zaga, con Aramburu y Aihen entrando en ambos laterales. En la medular, vuelve Sucic. Arriba, regresa Barrenetxea al tridente.

Sin novedades entre dos clubes que no tienen mala relación.

El portero ucraniano, que este curso está siendo titular en toda la Copa, afronta el que puede ser su último encuentro en esta edición del torneo. Ancelotti no ha confirmado si será titular en una hipotética final.

Hoy, el mediocampista croata vuelve al once inicial casi un mes después.

El equipo blanco echó de menos en el partido contra el Leganés al pivote francés en el once, que venía siendo indispensable para Carlo Ancelotti en los últimos 15 partidos. Esta noche regresa a la titularidad en el centro del campo.

De hecho, ya está desplegado en el Santiago Bernabéu, a pesar de que el clima hoy en Madrid no es algo cálido.

Hacía muchos años que el Real Madrid no empezaba un mes de abril con opciones de triplete. Los blancos buscan el primero de su historia y hoy es la primera prueba de fuego para mantener ese sueño. Además, con la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA ya en el bolsillo, ese triplete más el Mundial de Clubes conforman los 6 títulos a los que aspira un Madrid que ya perdió en enero la Supercopa de España.