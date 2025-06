Real Madrid - Pachuca, en directo: última hora del resultado, goles y ganador del partido del Mundial de Clubes hoy

Xabi Alonso solo ha decidido hacer un cambio con respecto al once del anterior encuentro. En concreto, apuesta por Arda Güler de titular, que hace su entrada por Rodrygo en la zona de ataque. El turco recibe el premio por sus buenos minutos contra Al Hilal.

La baja prolongada de Mbappé le ha dejado de nuevo el hueco en el once titular. En el partido contra el Al-Hilal, fue el que marcó el 1-0 a favor de los blancos.