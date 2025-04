Getafe - Real Madrid, en directo: resultado y goles del partido de LaLiga hoy

El Real Madrid perdió su último encuentro disputado en miércoles en LaLiga, 2-1 en diciembre de 2024 ante el Athletic, tras no haber perdido ninguno de sus 18 anteriores (15V 3E), mientras que el Getafe ha perdido sus últimos tres ese día en la competición.

El Real Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos 11 derbis ante equipos de la Comunidad de Madrid en LaLiga.

El Getafe ha perdido sus últimos dos encuentros en LaLiga, y no encadena tres derrotas consecutivas en la competición desde sus últimos cinco partidos de la temporada pasada

El turco vuelve al once y, al igual que en Vitoria, tendrá una nueva opción para ganar peso en el equipo.

Se lleva las manos al costado, después de un choque duro con Domingos Duarte. La primera titularidad del brasileño en Liga no ha empezado de la mejor manera.

Se reanuda el partido. Parece que no ha sido nada.

Ha empezado accidentado el encuentro. Parece que no ha pasado nada finalmente.

El zurdo se animó desde muy lejos con un tiro potente, pero no cogió portería.

Mayoral remató muy cómodo en el segundo palo, pero no pudo darle dirección al cabezazo.

Güler, tras una acción con muchos rechaces entre Brahim y el propio turco, termina sacando petróleo con un golpeo sensacional desde la frontal. Disparo raso con el interior, ajustado al palo izquierdo de la portería de David Soria. No pudo hacer nada el cancerbero del Getafe. Le enganchó con la derecha, su "pierna mala".

El Getafe no se rinde. Sigue intentando hacer daño a un Real Madrid que parece, por lo pronto, estar ordenado.

Le pegó una patada con los tacos en el empeine Arda Güler, pero no parece una acción fortuita. No hay protestas, pero si deportividad. Se chocan Asencio y Juan Iglesias.