Espanyol - Real Madrid en directo hoy: Dos goles de Benzema dan la victoria a los blancos

Jugarán los blancos hoy de negro. Resulta curioso que en tres partidos, al haberlos jugado fuera de casa, no han podido lucir su camiseta titular. Una vez lo hicieron con la morada, otra con la negra... y hoy repiten con esta última.

De momento el Real Madrid ha respondido con solvencia a sus primeros partidos. Los fichajes de Rüdiger y Tchouameni, pese a la sorprendente salida de Casemiro, le han dado profundidad de banquillo y alternativas a su dibujo. Con los cambios hoy en el once de Ancelotti queda comprobado. Ahora queda por verificar si las novedades mantienen su rendimiento en el tiempo. Ante cualquier duda tendrían aún unos días en las oficinas blancas para acudir al mercado, si bien no parece que sea esa la intención del club. La Liga y la Champions aportan una tranquilidad fundamental para afrontar este tipo de asuntos. Hoy, por tanto, muchos focos sobre los nuevos.

Se ha hecho daño Militao. Entrada muy dura al brasileño, cuyo tobillo se salvó porque la bota no estaba clavada en el césped. Parece que se recupera el central madridista. ¡Vaya susto!

Es un recurso muy particular de este Real Madrid los apoyos en Courtois, que en ocasiones se suma a la línea defensiva ante la presión del rival para sacar el balón o en el inicio de las jugadas.

Nuevo detalle de Tchouameni, al que no le puede la presión de sentirse el heredero de Casemiro. Está demostrando todo el potencial que tiene en sus botas. Apunta muy alto el galo.

El tanto no cambia la dinámica del partido. El Real Madrid sigue dominando con la pelota con el Espanyol muy aculado en su área. Muy buen partido hasta el momento los de Ancelotti.

¡Viniiiiiii! ¡UUUUY! Se plantó el brasileño ante Lecomte tras un buen robo y pase de Fede Valverde. Estaba algo escorado y su disparo no encontró la dirección deseada.

Disparo lejano de Darder que se va muy desviado. Antes intentó una atrevida subida Militao, pero no resultó bien la combinación con Benzema. El delantero francés del Real Madrid está algo desaparecido en este inicio de partido (y quizás también en este inicio de curso).

¡Vaya error de Alaba! Despejó el hoy lateral un balón sin peligro en la banda hacia la frontal del área, donde esperaba Puado. Afortunadamente para el austríaco el futbolista perico no aprovechó el inesperado regalo.

Advertencia del colegiado a Óscar Gil tras una obstrucción sobre Vinicius en el costado izquierdo. Parecía que iba a castigar la acción con una amarilla pero finalmente no hubo sanción.

Calero salva un posible mano a mano de Vinicius. Si no corta la galopada del brasileño se habría quedado solo ante Lecompte.

Intento de rabona de Benzema que no va a ninguna parte. Insisto... no está fino el delantero francés. No le salen las cosas.

Rechace que le cae a Joselu tras un paradón de Courtois y a la segunda no falla el delantero

El delantero local obtuvo premio a su fe. Tras fallar en su primer remate ante el gigante portero belga insistió y no falló en su segunda oportunidad.

No había hecho mucho el Espanyol para lograr el empate pero encadenó un par de buenas ocasiones que le acabaron valiendo el 1-1. El Real Madrid no plasmó su superioridad sobre el terreno de juego y se acabó llevando un inesperado castigo.

Todo listo para que comience la segunda parte. No hay cambios en ninguno de los dos equipos...

Faltón de Vini Souza sobre Modric, que se lamenta de que el árbitro no castigue la acción con tarjeta.

Reclama Vinicius penalti pero parece que el brasileño se ha dejado caer tras notar el contacto. No hay nada.

¡Uuuuuuuyyy! No pueden conectar bien Joselu ni Puado casi en el área pequeña. Buena ocasión para el Espanyol.

No llega al remate Benzema, pero la jugada estaba anulada por fuera de juego.

Otro disparo alto de Benzema, pero de nuevo la jugada no era válida por posición antirreglamentaria del galo. El mejor jugador del Real Madrid la pasada campaña y próximo Balón de Oro no tiene el día, definitivamente

Buena contra del Madrid que acaba con Vinicius cayendo en el área. Parece que el defensor ha tocado balón y el colegiado no señala nada. Y el balón de nuevo de área a área.

Cambio en el Real Madrid. Entra Carvajal por Lucas Vázquez. En esto no ha cambiado mucho Ancelotti, que reserva los cambios para los últimos minutos.

Pase de Rodrigo y aparece Karim Benzema para empujar con la pierna derecha junto al palo largo. No pudo hacer nada Lecompte.

No necesitó mucho el galo para anotar, tan solo superar la barrera. Arregla de esta manera Karim un partido terrible, en el que estuvo bastante espeso.

Se acabó el partido. El Madrid salva un choque que se inicio de forma sobresaliente y que se le torció tras el gol local antes del descanso. Y con un Benzema que, pese a no hacer su mejor partido ni mucho menos, anotó un doblete.

«Es normal sufrir y más fuera de casa. Hemos controlado hasta su gol y otra vez en los últimos 30 minutos cuando ellos se han cansado. No es fácil ganar fuera de casa pero lo hemos hecho tres veces. Es importante saber aguantar porque los rivales también tienen calidad».

«Hemos remado, hemos estado mejor algunas partes del partido y creo que se lo hemos puesto difícil... pero el Madrid no perdona. Al final se han encontrado varias ocasiones y han metido dos goles al final. Karim no falla, Vnicius tiene una y la mete... tenemos que corregir errores y mirar hacia delante, porque creo que estamos haciendo muchas cosas bien».