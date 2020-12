Real Madrid Zidane: «No soy intocable, pero me siento fuerte para remontar estas situaciones» El técnico analizó el momento fundamental que vive el campeón: «La situación es complicada. Hemos pasado muchas veces una situación similar y sabemos lo que somos, el Real Madrid, y sabemos lo que tenemos que hacer»

Tomás González-Martín Actualizado: 04/12/2020 16:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Zinedine Zidane se la juega en el Sánchez Pizjuán. Cuando el entrenador escucha que él se la juega el miércoles en la Champions, su interior le dicta que se la juega en Sevilla mañana, sin esperar a la visita del Borussia Moenchengladbach en la Copa de Europa. Tras las derrotas ante el Alavés y el Shakhtar, no puede permitir un tercer fracaso consecutivo: «Sabemos la situación, pero queremos intentar competir, es una oportunidad para cambiar el chip. Confío en mis jugadores. La situación es complicada. Hemos pasado muchas veces una situación similar y sabemos lo que somos, el Real Madrid, y sabemos lo que tenemos que hacer. Lo más importante es el partido de mañana, no el del miércoles. Tenemos que puntuar ante un rival muy bueno. Sé los dos partidos que tenemos, pero primero es la Liga y solo pienso en eso».

«Sé los dos partidos que tenemos, pero primero es la Liga y solo pienso en eso, no pienso ahora en la Champions»

El responsable deportivo del Real Madrid analizó la importancia del partido frente al conjunto de Lopetegui, exentrenador madridista, que reservó futbolistas ante el Chelsea, 0-4, para recibir al campeón de Liga en mejores condiciones. Y habló del apoyo de la entidad: «He recibido el respaldo del club, completamente. Voy a darlo todo y así será hasta el último día, yo y mis jugadores. Tenemos que conectar con lo que sabemos hacer de bueno. Espero un Sevilla bueno, competitivo. Cada entrenador elige su once y vamos a ver quien juega mañana».

El club madrileño ha dado un toque de atención al equipo, máximo culpable de la crisis. Su jefe, Zizou, puede fallar en alineaciones, cierto, pero sus hombres no han rendido lo esperado. Hombres como Vinicius requieren más minutos, pero no solo es culpa del entrenador. El preparador marsellés habló de sus sensaciones personales ante las críticas: «No puedo comentar lo que dicen de mí. No me molesta, es la vida. Mi cargo como entrenador del Real Madrid es eso, cuando las cosas no van, cuando no ganas, es normal que haya críticas. Pero nosotros vamos a seguir».

Se refirió a la situación del equipo, física y emocional. Los líderes del vestuario están con Zizou: «Lo jugadores lo que quieren es ganar y me han demostrado siempre su cariño, lo más importante es que nosotros junto tenemos que sacar adelante esto. Sé la historia que tengo con este club y los jugadores quieren darlo todo. A veces no salen las cosas, pero ellos quieren ganar y juntos vamos a seguir el mismo camino. Hemos tenido un momento complicado varias veces. ¿ahora s más fuerte? Puede ser. Es una gran oportunidad para demostrar que somos un equipo bueno y ya está».

Niega que lo importante sea el sistema, 4-4- o 4-3-3: «No importa tanto el dibujo, sabemos lo que debemos hacer cuando perdemos el balón. Nos hicieron dos goles en dos contras y otras veces lo impedimos y marcamos y ganamos. Tenemos que intentar que no nos metan goles. Es importante que no nos hagan goles y marcarlos, las dos cosas, ninguna tiene preferencia. En Kiev tuvimos ocasiones y no entraron, somos positivos y esperamos que mañana sí entren».

No sé siente intocable: «Nunca he pensado que sea intocable. Queremos ganar y el resto de las cosas no me importa. Solo ganar los tres puntos».

Aseguró que se siente con fuerzas para remontar esta crisis: «Hemos tenido varias temporadas difíciles y ahora es más difícil, es así, y me siento fuerte para remontar situaciones y los jugadores me van a dar la oportunidad. Tenemos que intentar ganar a un gran rival».

Sergio Ramos ha hablado con el grupo para ponerle firme y comenzar una reacción. ¿Jugará mañana?: «No vamos a arriesgar. Si Sergio puede esta con nosotros, va a estar, pero si tiene una molestia no quiero alinear a un jugador para que se haga más daño. Veremos cómo lo vamos a hacer mañana».