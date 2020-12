Real Madrid Toque de atención a la plantilla Los capitanes del Real Madrid ponen firme al equipo, al que exigen «responsabilidad y entrega total» para poder superar la crisis de resultados

Tomás González-Martín Actualizado: 04/12/2020 07:45h

Optimismo ante la crisis. Lección de confianza para potenciar la fe en ellos mismos. Autocrítica para señalar los pecados, pero no incidir con insistencia en ella, porque el futbolista comprende en dos palabras lo que ha hecho mal y es el primero que sabe lo que no ha hecho bien, no hace falta que le insistan. Hay que mencionar los defectos para contrarrestarlos y reaccionar. El mensaje interno del cuerpo técnico a la plantilla del Real Madrid es claro. En el seno interno del club saben que el culpable de la situación no es solo Zidane, mucha parte de culpa es de los protagonistas que saltan al césped. « Los jugadores se tienen que poner las pilas», manifiestan los