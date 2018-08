Real Madrid Spalletti enreda en el futuro de Modric: «Es mi sueño» El entrenador del Inter de Milán ha asegurado que él, como los aficionados nerazzurri, sueña con fichar al centrocampista blanco

EFE / S. D.

@abc_deportes Actualizado: 05/08/2018 10:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Real Madrid no está logrando frenar los rumores que están empezando a convertir el futuro de Luka Modricen el nuevo culebrón del verano. La entidad blanca tiene claro que no quiere vender al jugador, pero las informaciones que llegan desde Italia no ayudan a calmar los ánimos de una plantilla y una afición que ya han perdido esta temporada a Cristiano Ronaldo. El último en unirse a las especulaciones ha sido Luciano Spalletti, entrenador del Inter de Milán, equipo que suena como posible destino para el croata.

«El club está haciendo todo lo posible para lograrlo. Estoy soñando tanto como los aficionados del Inter. Él sería fundamental en cualquier equipo, incluyendo el nuestro. Estamos preparados para cualquier cosa», afirmó en 'Sky Sports'.

Tras el partido contra la Juventus, Julen Lopetegui quiso salir al paso de las especulaciones: «Lo contestó el presidente claramente y no tengo nada más que añadir al respecto. Modric es un futbolista extraordinario al que esperamos con los brazos abiertos. Hablé con él tras el excelente Mundial que hizo. Nos encomendamos a su vuelta y a empezar a trabajar desde el día 8, a ver si puede estar en el partido del 15», explicó.

«Luka es un jugador que me apasiona y me encanta. Creo que va a estar encantado de lo que se va a encontrar. Va a ser feliz jugando al fútbol en el Real Madrid. Luka es jugador del Real Madrid y no tengo ninguna duda de que lo seguirá siendo. Lo hemos disfrutado y lo seguiremos disfrutando sin ninguna duda», opinó.

'La Gazzetta' insiste

Este domingo, el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport' asegura que las dudas sobre el futuro de Modric se podrían resolver la próxima semana. Según el periódico, el club blanco no estaría dispuesto a dejar marchar a Modric tan fácilmente, aunque si el jugador croata pide a Florentino abandonar el Real Madrid, aquel no le pondría trabas.

Modric tiene contrato con el Real Madrid hasta 2020, y de producirse su salida sería la segunda este verano de un jugador del máximo nivel de la plantilla después de la marcha del portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus.