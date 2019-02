Real Madrid Solari: «Acusamos el desgaste, pero la Liga no está perdida, en absoluto» Ramos fue expulsado y no jugará ante el Levante, pero sí ante el Barcelona, aunque luego continuará con cuatro amarillas

Tomás González-Martín

@tgm46 Actualizado: 17/02/2019 14:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desastre en el Bernabéu. El Real Madrid se dejó media Liga, por no decir que se la dejó entera, al perder sorprendentemente ante el Girona por 1-2, tras mantener un 1-0 durante medio tiempo y dominar con ocasiones claras que no remató para asegurar el resultado.

Solari admitió que el Madrid acusó el desgaste de las batallas ante el Barcelona, el Atlético y el Ajax: «Es probable que acusáramos el desgaste físico y anímico de ese trajín de tres partidos muy importante a domicilio. Y el Girona se aprovechó de ello en la segunda parte». Y negó que la Liga esté perdida: «La Liga no está perdida, en absoluto, porque todos jugamos cada semana y puede suceder de todo. Ahora estamos a nueve puntos y es más difícil».

Hubo un penalti a Casemiro, no señalado, similar al que sí se pitó en favor de Piqué y del Barcelona ante el Valladolid

Después, el desgaste del conjunto madrileño se acusó en demasía. El Real Madrid hizo grandes esfuerzos en tres salidas, ante el Barcelona, el Atlético y el Ajax, y el Girona aprovechó el cansancio para reaccionar en el segundo tiempo y remontar con dos goles, un tiro al poste y mejor fútbol a lo largo de veinticinco minutos. Con el 1-2, el Madrid atacó a la desesperada, pero Ramos fue expulsado por doble amonestación tras realizar una chilena en el área y con diez apeló a la épica. «La expulsión fue un gaje del oficio», adujo el entrenador, que valoró el partido de Marcelo: «Estuvo bien». No valoró si la alineacion fue arriesgada o no: «Es fácil hablar tras el resultado de si debió jugar este o aquel, tanto cuando ganamos como cuando perdemos».

Lucas: «Hemos tenido dos meses muy duros de partidos cada tres días y hoy no estuvimos finos; es un día complicado y estamos jorobados. Habrá que hacer autocrítica»

Courtois negó que su equipo se relajara: «No, ya sabemos que no podemos confiarnos en ningún partido. No sé qué pasó en el segundo tiempo. El Girona pasó al ataque en el segundo tiempo y nos marcó dos goles y después no pudimos remontar».

Odriozola negó que el Real Madrid tire la Liga: «No, está más difícil pero lucharemos por ella. Son cosas que pasan en el fútbol. Hemos perdido porque las cosas no salieron». No se quejó del calendario: «El calendario está así y ya no vale decir nada».

Eusebio, entrenador visitante, fue claro: «Vimos en la segunda parte que estábamos cómodos y pedí que fuéramos al ataque. Y ganamos».

Hubo un penalti a Casemiro no señalado, por un agarrón similar al que Piqué vivió ante el Valladolid, y los blancos cayeron por 1-2 y se dejaron la Liga. El Real Madrid notó la ausencia de Reguilón, que descansó, y de Vinicius, que entró en la última media hora.