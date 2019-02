Real Madrid El Madrid pierde media Liga Los blancos pagaron en la segunda parte el desgaste de los duelos ante el Barcelona, el Atlético y el Ajax

Tomás González-Martín

El Real Madrid se deja la Liga en el Bernabéu ante el Girona. Tras el 1-0, el conjunto blanco acusó el cansancio y el conjunto rojiblanco remontó con dos goles en el segundo tiempo.

Ramos fue expulsado con dos cartulinas amarillas, no jugará ante el Levante, pero sí lo hará contra el Barcelona. Solari alineó a Marcelo como lateral izquierdo titular frente al Girona. El entrenador piensa que el brasileño puede y debe volver a ser el talento creativo por la banda izquierda y le concede partidos para que adquiera el ritmo de competición necesario para conseguir la forma idónea. Pero se notó que no está bien, aunque no fue el peor del Real Madrid.

Marcelo trabaja a diario con el cuerpo técnico en un plan específico, individual, para volver a rendir como lo ha hecho durante doce años. Reguilón ha llegado como un toro y le ha quitado el puesto. El anhelo del técnico es compaginar a los dos en una rotación ideal. Hoy se notó que no estaba Reguilón por su faceta ofensiva y su ritmo. El nuevo ídolo del madridismo, Vinicius, comenzó en el banquillo, tras doce titularidades consecutivas, y fue el mejor en el segundo tiempo, con tres internadas y dos disparos de gol que no entraron.